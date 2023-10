Kupowanie audiobooków na Spotify nie miało sensu? Teraz posłuchamy ich “za darmo”

Audiobooki na Spotify nadal nie są dostępne w Polsce, ale nie przeszkadza to platformie w modyfikowaniu oferty w taki sposób, by zachęcić do ich słuchania. Posiadacze planu Premium zyskują teraz dostęp do katalogu bezpłatnych książek - jednak z miesięcznym limitem godzin.

Jeszcze kilka lat temu Spotify oferowało w swojej usłudze audiobooki. Zniknęły one z platformy z dość niejasnych powodów i ślad po nich zaginął. Kilkanaście miesięcy temu przedstawiciele Spotify oficjalnie potwierdzili, że książki wrócą i będą dostępne obok muzyki i podcastów. Stało się to rok temu, jednak z dostępu do nich korzystać mogli wyłącznie użytkownicy z kilku krajów, a same audiobooki nie były dostępne w ramach abonamentu, tylko trzeba je kupować osobno.

Ceny? Od kilku do kilkunastu dolarów, a wybór jest naprawdę spory - ponad 300 tys. książek do posłuchania. Tytuły od najpopularniejszych autorów oraz te, które nie cieszą się wielką popularnością, choć wciąż są bardzo wartościowe. Choć Spotify nie chwali się oficjalnie tym, jak audiobooki radzą sobie w serwisie, widać nie do końca okazały się one sukcesem, gdyż właśnie zapowiedziano... wprowadzenie możliwości darmowego ich słuchania z poziomu usługi.

Audiobooki za darmo na Spotify Premium. Kto skorzysta?

Jakiś czas temu pojawiły się sygnały, że darmowe słuchanie audiobooków będzie częścią nowego planu oferującego bezstratną jakość audio, o którym wciąż dużo się plotkuje. Jeszcze kilka tygodni temu w kodzie aplikacji Spotify pojawiły się wzmianki, że plan Supremium oprócz najwyżej jakości dźwięki oferować będzie dodatkowo dostęp do książek audio. Jego subskrybenci mają liczyć na 30 godzin darmowego słuchania najpopularniejszych tytułów. Teraz okazuje się, że i użytkownicy podstawowego płatnego planu otrzymają możliwość słuchania książek audio.

Jak informuje Spotify jeszcze w tym tygodniu posiadacze planu Premium, otrzymają dostęp do ponad 150 tys. audiobooków w ramach subskrypcji. Na początek platforma oferuje każdej osobie korzystającej z subskrypcji Premium, a także opiekunom planów dla kont Family i Duo, 15 godzin słuchania miesięcznie - dając im możliwość korzystania z dowolnej liczby tytułów w ramach tego miesięcznego przydziału. Każda książka oznaczona jako "Included in Premium" jest dostępna do posłuchania. 15 godzin dla podstawowego planu wydaje się rozsądnym rozwiązaniem, choć patrząc na długość najpopularniejszych audiobooków na rynku, ten czas może być niewystarczający, by posłuchać ich do końca. Spotify ma na ten problem swoje własne rozwiązanie.

Skończył ci się czas darmowego słuchania książek? Możesz dokupić dodatkowe 10 godzin słuchania - cena? 9,99 funtów - całkiem sporo biorąc pod uwagę fakt, że Spotify Premium w Wielkiej Brytanii kosztuje 10,99 funtów miesięcznie. W pierwszej kolejności z darmowego czasu na audiobooki skorzystają subskrybenci Spotify Premium właśnie z Wielkiej Brytanii i Australii. W późniejszym czasie z darmowych 15 godzin słuchania audiobooków skorzystają użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych. A co z resztą krajów? Trudno powiedzieć. Zakup audiobooków dostępny jest w zaledwie kilku krajach: Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Irlandii, Australii i Nowej Zelandii. Na ten moment nie ma żadnych sygnałów, by pojawiły się w krajach nieanglojęzycznych. Być może pomoże w tym sztuczna inteligencja, która wkrótce będzie tłumaczyła podcasty na różne języki z zachowaniem głosów prowadzących.