iOS 17 - mówimy, dlaczego warto zainstalować aktualizację

iOS 17 nie sprawi, że Wasz iPhone będzie nie do poznania, ale ta paczka nowości i zmian będzie odczuwalna w codziennym użytkowaniu? Co nowego w iOS 17 i dlaczego warto wgrać nową wersję systemu?

iOS 17 - co nowego? Czy warto instalować?

iOS 17 jest dostępny do pobrania dla posiadaczy iPhone'ów SE2, XS i wszystkich nowszych modeli. Nowości obejmują nowe funkcje i zmiany w prawie każdym miejscu w systemie i aplikacjach, a niektórych z nich są bardzo widoczne na pierwszy rzut oka, jak Plakaty kontaktów. Co jeszcze nowego pojawiło się w systemie i czy te nowinki są powodem, dla którego warto instalować nową wersję systemu? Które z nich najbardziej nam się spodobały? Które faktycznie wpływają na codzienne używanie telefonu? Zapraszamy do odsłuchu podcastu - rozmawiali Konrad Kozłowski i Patryk Koncewicz.

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: