Dobranocka, na którą czeka się cały dzień. Wybieramy projektor, który pokochają dzieciaki

Jak zmienić tę jedną chwilę w ciągu dnia, gdy dzieci mogą obejrzeć kolejny odcinek ulubionej bajki w niezapomniane przeżycie? Zaprezentuj im ją przy pomocy projektora multimedialnego a z całą pewnością wywołasz na ich twarzach radość i zachwyt.

Starsi czytelnicy z pewnością pamiętają czasy, gdy bajkę na dobranoc czyli tzw. wieczorynkę oglądało się o ściśle określonej porze. Była to godzina 19:00, gdyż to właśnie wtedy telewizja publiczna emitowała wieczorne pasmo dla dzieci. Później już tylko program informacyjny, wiadomości sportowe, prognoza pogody, łazienka i do spania. Dzisiaj wieczory najmłodszych domowników wyglądają już zgoła inaczej. Dzięki serwisom VoD nowe przygody ulubionych bohaterów można obejrzeć o dowolnej porze. To istotne ułatwienie zwłaszcza dla rodziców, ponieważ dzięki temu plan dnia może być nieco bardziej elastyczny.

Reklama

Współcześnie o jakichkolwiek problemach z dostępnością treści dedykowanych najmłodszym nie może być mowy. Są dosłownie wszędzie, na czele ze wspomnianymi wyżej serwisami VoD. Co bardzo istotne, wcale nie muszą to być płatne platformy jak Netflix czy Disney+. Równie dobrze można wybrać coś z oferty darmowego serwisu YouTube, TVP VOD itd. Pozostaje jeszcze kwestia sprzętu do oglądania bajek, nad którą zastanowimy się właśnie w tym materiale.





Na czym oglądać bajki? Mamy nieoczywiste, ale bardzo praktyczne rozwiązanie

Z doświadczenia wiem, że dzieci oglądają bajki w warunkach, które ciężko nazwać komfortowymi. Współcześnie coraz częściej wykorzystują do tego należące do rodziców smartfony czy tablety. Czy takie rozwiązanie ma jakiekolwiek zalety? Poza mobilnością i powszechną dostępnością wspomnianych sprzętów, praktycznie żadne. Abstrahując od poruszonej już kwestii komfortu, oglądanie bajek na bardzo małych ekranach smartfonów czy tabletów z pewnością nie jest przyjazne dla oczu, zwłaszcza gdy mowa o dzieciach w wieku szkolnym czy przedszkolnym.

Jeśli nie tablet i smartfon, to może telewizor? Cóż, to rozwiązanie również obarczone jest szeregiem mankamentów. Owszem, telewizory znajdziemy w absolutnej większości gospodarstw domowych w Polsce, jednak zwłaszcza wieczorową porą musimy liczyć się z tzw. bitwą o pilota. Telewizor jest jeden, a każdy z domowników chce oglądać coś innego. W dodatku w przypadku telewizora ciężko mówić o jakiejkolwiek mobilności. Telewizora nie weźmiemy pod pachę i nie zaniesiemy do pokoju dziecięcego na czas oglądania bajek, zwłaszcza gdy został przytwierdzony do ściany przy pomocy dedykowanego uchwytu.

Co jeszcze zostało? Projektory multimedialne, które choć może nie są pierwszym wyborem rodziców, oferują wyjątkową listę atutów, dzięki której stają się idealnymi urządzeniami do wieczornych seansów w towarzystwie ulubionych bohaterów. Zacznijmy od tego, co w tej sytuacji jest największym mankamentem telewizorów, czyli mobilności.





Projektor multimedialny to najlepszy wybór do bajek. Oto dlaczego

Miejscem, w którym zdecydowanie najczęściej oglądane są bajki na dobranoc, jest pokój dziecięcy. To na tyle specyficzne pomieszczenie, że trudno byłoby zmieścić w nim telewizor, zwłaszcza o sporej przekątnej ekranu. Nie stanowi to jednak żadnego problemu dla projektorów multimedialnych, o ile wybierzemy właściwy model. Dlaczego? Projektor nie potrzebuje stałego miejsca w pokoju. Można go ustawiać w konkretnym punkcie tylko na czas seansu, by po wszystkim móc go błyskawicznie zdemontować i schować. Gdzie? Właściwie gdzie tylko chcemy. Niektóre urządzenia wyglądają na tyle atrakcyjnie, że można po prostu odstawić je na półkę. Przykład? Chociażby XGIMI Elfin Flip, który może zająć miejsce na regale książkowym, gdzie błyskawicznie przestanie rzucać się w oczy.

Reklama

Skoro już poruszyliśmy temat przekątnej ekranu, płynnie przejdźmy do kolejnego atutu projektorów multimedialnych względem telewizorów. Typowy projektor może wyświetlić obraz, którego przekątna nierzadko przekracza 100 cali. To zdecydowanie więcej, niż mógłby zaoferować niewielki telewizor. W dodatku wcale nie trzeba starać się o wygospodarowanie dedykowanego miejsca. Ściana, drzwi dużej szafy czy sufit to typowe powierzchnie, na których może zostać wyświetlony obraz rzucany przez projektor.





Reklama

Z tej właśnie zalety wynika kolejna. Cóż, telewizora raczej nie powiesimy na suficie, zwłaszcza w pokoju dziecięcym. To żaden problem dla projektora, który wystarczy obrócić, by błyskawicznie przenieść obraz ze ściany na sufit. W sam raz do oglądania na leżąco, tuż przed zaśnięciem. Potrafi to chociażby projektor XGIMI MoGo 4, który na naszych łamach opisywaliśmy kilka tygodni temu.

Dlaczego jeszcze warto wybrać właśnie projektor multimedialny? Z doświadczenia wiem, że dzieciaki wprost uwielbiają oglądać bajki wyświetlane przez projektor. Cóż, takie seanse po prostu mają swój klimat, który docenią nie tylko najmłodsi.

Nie tylko? Oczywiście! Nic nie stoi na przeszkodzie, by projektor multimedialny był jedynie gościem w pokoju dziecięcym. Poza godzinami oglądania bajek może być użytkowany przez pozostałych domowników, na przykład do oglądania ulubionych filmów, seriali czy transmisji sportowych. Świetnie sprawdzi się również jako atrakcja na domówce, gdzie może posłużyć do prezentacji zdjęć, filmu z wakacyjnego wyjazdu czy jako rzutnik do tekstów piosenek podczas domowego karaoke.





Klucz to prostota obsługi i szybki dostęp do popularnych serwisów

Jeśli projektor ma sprawdzić się do oglądania bajek, przede wszystkim tych na dobranoc, musi być prosty w obsłudze. Najlepiej, by korzystał z tych samych rozwiązań, które doskonale znamy z naszego telewizora. Co oczywiste, powinien również oferować dostęp do najpopularniejszych serwisów VoD, w szczególności tych, które oferują zawartość dla najmłodszych. Czym kierować się przy zakupie projektora, by spełniał to kryterium?

Reklama

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie wybór projektora, który pracuje pod kontrolą systemu Google TV. Możemy wówczas liczyć na prostotę i intuicyjność obsługi, a wszystkie niezbędne aplikacje znajdziemy w doskonale znanym Sklepie Google Play. Przykładem projektora, który oferuje system Google TV jest XGIMI Halo+ GTV. Decydując się na jego zakup z góry wiadomo, że jego codzienna eksploatacja będzie bezproblemowa, a z obsługą poradzi sobie każdy. Nawet najmłodsi.





Bezpieczeństwo dzieci na pierwszym miejscu

O czym jeszcze warto pamiętać decydując się na zakup projektora multimedialnego, który będzie służył również (a może przede wszystkim) do oglądania bajek. Przede wszystkim o bezpieczeństwie najmłodszych. Projektor to urządzenie emitujące silną wiązkę światła, z którą oczy najmłodszych nie powinny mieć kontaktu. Nawet przypadkowego. Jak temu zaradzić?

Wybrane projektory XGIMI, takie jak wspomniane XGIMI Halo+ GTV czy XGIMI MoGo 4 posiadają system inteligentnej ochrony oczu. Dzięki niemu mogą wykrywać, że w strumieniu światła znalazła się osoba czy zwierzę, by natychmiast ściemnić lampę. Skuteczne i przydatne rozwiązanie, dzięki któremu narząd wzroku naszych dzieci pozostaje bezpieczny podczas korzystania z projektora.





Które modele polecamy do oglądania bajek?

W tekście wspomniałem o trzech projektorach, z których każdy świetnie nadaje się do oglądania programów dla najmłodszych. Warto zwrócić uwagę chociażby na to, jak prezentuje się XGIMI Elfin Flip, którego nietuzinkowe wzornictwo może dla wielu okazać się mocnym atutem. Z kolei XGIMI MoGo 4 to prawdziwy as mobilności. Kompaktowa bryła sprawia, że bez trudu przeniesiemy go z miejsca na miejsce. Bez problemu poradzimy sobie również z jego ukryciem w sytuacji, gdy dzieci będą nim nadmiernie zainteresowane. Z kolei miłośnicy tradycyjnej formy projektora powinni skierować swój wzrok w kierunku XGIMI Halo+ GTV. To klasyka projektorów w nowoczesnym, bardzo eleganckim wydaniu.





Wszystkie opisane wyżej projektory dostępne są w sklepie Top Hi-Fi & Video Design. Znajdziecie tam również inne projektory od XGIMI, które również sprawdzą się jako sprzęty do oglądania bajek. Specjaliści sklepu służą radą i ekspercką wiedzą.

Materiał opracowany we współpracy z Top Hi-Fi & Video Design