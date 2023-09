Spotify wprowadza nową opcję. Powinna być w aplikacji od dawna!

Spotkania, imprezy i inne okoliczności sprzyjające wspólnemu słuchaniu muzyki to idealne warunki do przetestowania nowej funkcji Spotify Jam, która dziś trafia do aplikacji.

Ci, którzy choć raz próbowali opanować muzyczny chaos na domówkach, imprezach i innych spotkaniach, doskonale wiedzą z jakim wyzwaniem trzeba się mierzyć. To przedziwne, że tyle lat po uruchomieniu usług streamingowych, nadal są z tym problemy, mimo że prawie każdy nosi w kieszeni mobilny odtwarzacz muzyczny porównywalny do szwajcarskiego scyzoryka, jeśli chodzi o uniwersalność i wszechstronność. Ale są tacy, którzy postanowili to zmienić i mają konkretną propozycję: Spotify Jam ma te problemy z wspólnym sterowaniem muzyką rozwiązać.

Mimo, że nie wszyscy korzystają ze Spotify, to nie ulega wątpliwości, że to najpopularniejsza usługa muzyczna na świecie. Z tego powodu, prawdopodobieństwo, że pozostali uczestnicy spotkania również będą użytkownikami platformy jest naprawdę wysokie. Jeśli ten warunek jest spełniony, to tak naprawdę jedynym wymaganiem będzie posiadanie konta premiu przez choć jedną osobę, która będzie pełnić rolę gospodarza w Spotify Jam.

Spotify Jam - wspólne sterowanie muzyką na imprezie

Zaproszenie do wspólnej sesji, gdzie każdy może sterować muzyką i kolejkować utwory, może odbywać się na różne sposoby, w tym skanowanie kodu QR lub wysyłanie linka. Po dołączeniu do Spotify Jam, dodawanie utworów do kolejki odbywa się tak samo, jak inicjowanie odtwarzania kolejnych kawałków, więc wszystko to działa bardzo intuicyjnie.

Spokojnie, są pewne ograniczenia, które powstrzymają towarzystwo przed nagminnym przełączaniem kawałków czy sterowaniem głośnością. Ta ostatnia funkcja dostępna jest tylko dla gospodarza, więc nikt nagle nie zwiększy głośności, ani jej nie zmniejszy, a odpowiedni przełącznik w ustawieniach Spotify Jam u hosta imprezy zapobiegnie także usuwaniu utworów z kolejki czy zmianie ich kolejności, więc będzie też pełnić rolę moderatora, który ewentualnie może za wczasu reagować na działania grupy.

Rekomendacje zgodne z gustem wszystkich uczestników

Co istotne, rekomendacje kolejnych kawałków w Spotify Jam są generowane na podstawie dotychczas odtworzonych utworów oraz profili/gustów wszystkich uczestników, więc automatycznie dobierana muzyka powinna odpowiadać w teorii każdemu słuchaczowi. Dzięki temu, bardzo szybko możemy zapełnić kolejkę na luźne popołudnie przy grillu czy wieczorną domówkę i więcej nie przejmować się dobieraniem utworów.

W chwili uruchomienia nowej funkcji Spotify Jam będzie wspierać jednoczesne zarządzanie kolejką przez maksymalnie 32 użytkowników, co powinno w większości sytuacji wystarczyć. Czy zaistnieje potrzeba podniesienia limitu? Raczej nie. Warto nadmienić, że osoby podłączone do tej samej sieci Wi-Fi otrzymają stosowne powiadomienie w aplikacji o możliwości dołączenia do aktywnej sesji Spotify Jam, ale w razie potrzeby będzie można też skorzystać z innych metod, o których wspominałem wcześniej: linka lub kodu QR. Trzecią możliwością jest łączność Bluetooth i połączenie ze sobą urządzeń użytkowników.

Kiedy Spotify Jam będzie dostępny?

Spotify, zapytane o to, dlaczego powstała taka funkcja i czym ma się różnić od wspólnych playlist, odpowiada oczywiście mówiąc o dynamice i potrzebie szybkiego reagowania na nastrój spotkania i wspólnego jamowania. Czy i jak szybko Spotify Jam podbije serca słuchaczy? Już niedługo się o tym przekonamy, ponieważ nowa funkcja jest udostępniana w aplikacji Spotify na Androida i iOS-a u darmowych użytkowników i płacących subskrybentów od dzisiaj.