Cena Spotify HiFi zwala z nóg! Wiemy ile zapłacimy za lepszą jakość!

W lutym 2021 r. Spotify szumnie ogłosiło, że pracuje nad wprowadzeniem do swojej platformy wsparcia dla muzyki o bezstratnej jakości dźwięku. Zapowiedzi te spotkały się ze sporym entuzjazmem ze strony społeczności - tym bardziej, że muzykę HiFi zaczęła już oferować konkurencja. Jednak na zapowiedziach się skończyło. Firma nabrała wody w usta i niczego więcej nie powiedziała. Dziś, kilka lat później, wciąż możemy mówić wyłącznie o obietnicach - przynajmniej oficjalnie. Z pomocą przychodzą jednak sami zainteresowani użytkownicy platformy, którzy lubią wyzwania i grzebią w kodzie aplikacji w poszukiwaniu ciekawostek i wskazówek związanych z kierunkiem, w którym podąża Spotify. I tak też jest w przypadku planu obejmującego muzykę w bezstratnej jakości dźwięku. Pierwsze szczegóły dotyczące abonamentu Supremium pojawiły się kilka miesięcy temu dzięki informacjom, do których dotarł Bloomberg. Choć nie znalazły one pokrycia w rzeczywistości, o planie znów zrobiło się głośno.

Tym razem za sprawą linijek kodu aplikacji Spotify, do których dogrzebali się użytkownicy Reddita. Jak podaje The Verge, plan Supremium może oferować 24-bitowy bezstratny dźwięk. Jednak to nie wszystko. Abonament oferować ma również możliwość tworzenia list odtwarzania za pomocą sztucznej inteligencji (choć niewykluczone, że funkcja pojawi się także w ramach podstawowego planu) oraz bardziej zaawansowanego miksowania playlist (z uwzględnieniem bardziej zróżnicowanych zmiennych).

Spotify Supremium. Za muzykę HiFi przyjdzie sporo zapłacić

Co ciekawe, kod aplikacji potwierdzać ma dotychczasowe przecieki, z których wynika, że najwyższy plan Spotify oferować będzie również dostęp do audiobooków. Jak się jednak okazuje, będzie tu obowiązywał limit 30 godzin słuchania cyfrowych wersji książęk miesięcznie (dość mało). W kodzie znajdują się też wzmianki na temat cennika. I trzeba przyznać, że Spotify Supremium oferujące dostęp do bezstratnej muzyki może być drogi. Już w zeszłym roku platforma pytała swoich użytkowników czy byliby chętni płacić więcej za dostęp do tego typu plików. Wskazywano wtedy na cenę 19,99 dolarów miesięcznie. I taka właśnie kwota pojawia się teraz w kodzie aplikacji. The Verge zapytało Spotify o potwierdzenie tych informacji. Przedstawiciel firmy oczywiście zaprzeczył wskazując, że firma nie komentuje ani nie zdradza swoich planów przed ich oficjalnym zaprezentowaniem.

Z perspektywy Polski 19,99 dolarów (czyli ok. 86 zł) to bardzo dużo jak na jeden abonament. Warto jednak pamiętać, że Spotify dostosowuje swoje cenniki do lokalnych warunków. W Stanach Zjednoczonych plan premium kosztuje 10,99 dolarów miesięcznie (po ostatniej podwyżce), w Polsce za ten abonament trzeba zapłacić 19,99 zł (podwyżki w naszym kraju nie było). Można więc zakładać, że Supremium będzie u nas kosztował w graniach 30-40 zł miesięcznie. A jak to wypada na tle konkurencji?

Tidal HiFi oferujący dostęp do muzyki w jakości 16 bit, 44,1 kHz kosztuje 21,99 zł/miesiąc. Za plan pozwalający na słuchanie audio w jakości do 24 bit, 192 kHz wraz z formatami HiRes FLAC, Dolby Atmos, Sony 360 Reality Audio, FLAC i Master Quality Authenticated (MQA) trzeba zapłacić miesięcznie 39,99 zł. Apple Music oferujące muzykę w jakości Lossless (maksymalna rozdzielczość 24 bitów przy 48 kHz) oraz Hi-Res Lossless (maksymalna rozdzielczość 24 bitów przy 192 kHz) to koszt 21,99 zł miesięcznie.