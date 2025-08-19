Spotify z nową funkcją. Wywróci twoje playlisty do góry nogami

Spotify wprowadza nową funkcję, z której skorzystają miłośnicy tworzenia własnych playlist. Od teraz można skorzystać z dodatkowych narzędzi, dzięki którym słuchanie ulubionej muzyki będzie jeszcze lepsze.

Choć użytkownicy Spotify wciąż czekają na zapowiadane dawno temu wprowadzenie dźwięku w bezstratnej jakości, najpopularniejsza platforma streamingowa dla fanów muzyki udostępnia coś innego – możliwość miksowania tworzonych playlist z wykorzystaniem płynnego przejścia. Co to znaczy?

Funkcja, udostępniona w ramach testów beta dla użytkowników Spotify Premium umożliwia łatwe tworzenie unikalnych playlist z płynnymi przejściami między utworami, z dodatkowymi funkcjami dostosowania sposobu ich łączenia i ulepszania miksów dzięki funkcjom takim jak głośność, korektor dźwięku i krzywe efektów.

Dzięki tej funkcji tworzenie playlist przestaje być prostym układaniem utworów, a staje się świadomym kształtowaniem ich przepływu. Spotify automatycznie wyświetla tonację i tempo (BPM) każdego kawałka, co ułatwia dopasowanie piosenek i zapewnia płynne, naturalne przejścia – szczególnie w gatunkach takich jak house czy techno.

Spotify z nową funkcją. Coś dla fanów playlist

Jak skorzystać z płynnego przechodzenia między utworami z nową funkcją Spotify?

Otwórz istniejącą playlistę lub stwórz nową. Kliknij „Mix” w pasku narzędzi i zobacz, jak zmienia się Twoja playlista. Zacznij od trybu „Auto” dla natychmiastowego efektu, albo przejdź do personalizacji i twórz przejścia dopasowane do własnego stylu. Skorzystaj z gotowych presetów, takich jak „Fade” czy „Rise”, aby łatwo nadać różne charakterystyki miksu. Eksperymentuj z ustawieniami głośności, EQ i efektów, a dzięki wizualizacji fal dźwiękowych i danych o tempie wybierz najlepszy moment na przejście w każdym utworze. Kliknij „Zapisz”, posłuchaj swojego miksu i udostępnij go znajomym. Możesz też stworzyć wspólną playlistę z innymi użytkownikami Premium. W każdej chwili możesz włączyć lub wyłączyć miksowanie, naciskając przycisk „Mix”.

To już kolejna nowa funkcja umożliwiająca dostosowywanie i edycję playlist. Wcześniej udostępniono m.in. dodawanie własnych okładek, naklejek i etykiet, dzięki którym można tworzyć bardziej personalizowane listy utworów, które można udostępniać bliskim i znajomym.