Woda z oceanu będzie zdatna do picia. Już trwają testy

Kalifornia szykuje przełom w walce z kryzysem wodnym. W zatoce Santa Monica powstaje Water Farm 1, pierwsze w USA podwodne gospodarstwo odsalania wody, które do 2030 roku ma dostarczać setki milionów litrów czystej wody dziennie.

W obliczu nasilających się susz i kryzysu wodnego, Kalifornia planuje nietypowe rozwiązanie. Chcą wykorzystać głębiny Pacyfiku do pozyskiwania wody pitnej. Firma OceanWell wraz z konsorcjum siedmiu lokalnych agencji wodnych ogłosiła rozpoczęcie realizacji Water Farm 1, czyli pierwszego w Stanach Zjednoczonych projektu podmorskiego odsalania wody metodą odwróconej osmozy.

Kalifornia pionierem w zamiany wody z oceanu w pitną

Podwodne gospodarstwo wodne powstanie w zatoce Santa Monica, około 4,5 mili od wybrzeża Malibu. Do 2030 roku system ma dostarczać nawet 227 mln litrów czystej wody dziennie, co pozwoliłoby zasilić w wodę tysiące gospodarstw domowych w regionie Los Angeles.

Trzon projektu stanowi sieć około 60 modułowych kapsuł umieszczonych na głębokości 400 metrów. W tej strefie panuje ogromne ciśnienie hydrostatyczne, które napędza proces filtracji. Dzięki temu nie są potrzebne energochłonne pompy, a zużycie energii ma być o 40% niższe niż w przypadku tradycyjnych zakładów odsalania. Filtry kapsuł zatrzymują nie tylko sól, ale również mikroplastik, wirusy i bakterie.

– podkreśla Robert Bergstrom, dyrektor generalny OceanWell.

Projekt budzi duże nadzieje, ale i pytania. Eksperci, m.in. z UCLA, zwracają uwagę, że kluczowe będzie udowodnienie, iż technologia sprawdzi się w długim okresie, nie będzie szkodliwa dla ekosystemów morskich i okaże się opłacalna w porównaniu z innymi rozwiązaniami. OceanWell deklaruje jednak, że technologia została zaprojektowana tak, by zminimalizować wpływ na życie morskie.

Grafika: depositphotos.com