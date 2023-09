Spotify szykuje podcastową rewolucję. Wszystko za sprawą AI!

Tłumaczenie podcastów dzięki AI? Szalony pomysł Spotify to strzał w dziesiątkę

Jak ogłosił CEO Spotify, Daniel Ek, szwedzka platforma streamingowa testuje nową funkcję pozwalającą na tłumaczenie podcastów na inne języki, zachowując przy tym głos prowadzących. Główny sponsor FC Barcelony łączy siły z OpenAI — firmą odpowiedzialną między innymi za ChatGPT czy DALL-E — co pomoże interesującym podcastom dotrzeć do dużo większego grona odbiorców, co przełoży się również na większe zarobki dla twórców.

Na ten moment na Spotify znajdziemy już przetłumaczone przez sztuczną inteligencję odcinki podcastów takich twórców jak Dax Shepard, Monika Padman, Lex Fridman, Bill Simmonsen i Steven Bartlett. Na ten moment Spotify tłumaczy odcinki wyłącznie na język hiszpański, lecz wkrótce ma to dotyczyć także niemieckiego i francuskiego. Jeśli pomysł oraz samo wykonanie będzie cieszyło się sporym zainteresowaniem i sukcesem, pewnie można liczyć na rozwinięcie tego o kolejne języki.

Testowe odcinki już można sprawdzić

Daniel Ek na platformie X (dawniej Twitter) pisze:

Podcasterzy – co jeśli powiem, że możecie zaoferować swój podcast każdemu słuchaczowi na całym świecie, w jego własnym, lokalnym języku, ale wciąż zachowując swój własny głos? To jest pomysł, który testujemy! Nazywa się to Voice Translation i za pomocą sztucznej inteligencji tłumaczy odcinki podcastów na alternatywne języki, a wszystko to głosem podcastera. To całkiem szalone. Zajrzyj i daj znać, co myślisz!

Sprawę skomentował sam nowy właściciel X, Elon Musk, który dość trafnie stwierdził, że teraz zamiast deep fake, będzie deep real. Co prawda w moim mniemaniu da się jeszcze wyczuć, że macza w tym palce AI, ale nadal słucha się tego dość przyjemnie. Odcinki podcastów przetłumaczone przez AI możecie sprawdzić tutaj. Co myślicie o całej inicjatywie i pierwszych efektach? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Unsplash @_reettalreja_

Źródło: X (dawniej Twitter) / Daniel Ek