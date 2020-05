Podobne plany ma też koncern PSA, czyli Peugeot, Citroen i Opel. Ten pierwszy wycofuje się z produkcji sportowych samochodów spalinowych, postawi na elektryfikacje. Ten drugi natomiast szykuje nową wersję modelu C4, który z hatchbacka rozrośnie się do crossovera. Na to przynajmniej wskazują wszystkie szpiegowskie zdjęcia, nowy model powinien zostać oficjalnie zaprezentowany w czerwcu. Opel szykuje natomiast nową wersję Mokki.

Crossovery i napędy alternatywne

Wedle badań, przyszłością branży motoryzacyjnej są właśnie SUVy i crossovery. Segment ten powinien powrócić do poziomu sprzedaży z 2019 roku już w przyszłym roku, podczas gdy cały rynek motoryzacyjny może wrócić do tego poziomu dopiero w 2023 roku. Czy tego chcemy czy nie, producenci muszą odpowiedzieć na oczekiwania klientów i wprowadzą więcej takich modeli do swojej oferty.

Coraz większą popularnością cieszą się również hybrydy. W pierwszym kwartale 2019 roku stanowiły 4,9% całej sprzedaży, podczas gdy w tym roku było to już 9,4%. Jeszcze mocniej rośnie udział aut elektrycznych, w analogicznym okresie wzrósł z 2,5% do 6,8%. Tych zmian nie da się już zatrzymać, a pandemia koronawirusa tylko je przyśpieszy. Czasy kryzysu to najlepszy katalizator, który przyśpiesza podjęcie trudnych ale potrzebnych decyzji. Wygląda na to, że 2020 rok będzie można uznać, za początek końca tradycyjnej motoryzacji…

źródło: Auto Express