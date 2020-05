Z wypowiedzi udzielonej dla Car Magazine, Jean-Philippe Imparato powiedział, że w dobie tak wysokich wymogów dotyczących emisji CO2, tworzenie aut spalinowych nie ma już sensu. Dlatego Peugeot 208 GTI będzie bazował na modelu e-208, tylko z nieco mocniejszym silnikiem. Wedle zapowiedzi będzie to około 170 KM, co raczej nie robi wielkiego wrażenia w porównaniu np. do Yarisa GR, który ma 260 KM. Auta elektryczne z pewnością mają jednak zaletę wysokiego momentu obrotowego dostępnego w każdej chwili, więc nie jest jeszcze powiedziane, że e-208 GTI będzie nudne. Wiele wskazuje też na to, że 308 GTI czeka podobna historia, o ile oczywiście znajdą się chętni na takie auta…

źródło: CarMagazine