Nowy SUV ma nieco przypominać koncepcyjny model Morphoz i na tej podstawie wizualizację przygotował portal Auto Express. Platforma CMF-EV powstała przy współpracy z Nissanem, który wykorzystał ją do stworzenia koncepcyjnego modelu Ariya. Wygląda więc na to, że będzie to sporych rozmiarów model, który może oferować zasięg nawet ponad 450 km oraz oferować zarówno napęd na przód jak i na obie osie.