Karta SIM do smartfona i routera WiFi - najlepsza oferta

W tym miesiącu opublikowaliśmy dla Was cztery zestawienia najlepszych ofert łączony na kartę SIM do smartfona i na internet mobilny do routera WiFi w zasięgu Orange, Play, Plus i T-Mobile. Czas na podsumowanie tego cyklu i wybór najlepszej i najtańszej oferty na taki zestaw.

Karta SIM do smartfona i routera WiFi to najpopularniejsze połączenie dwóch usług w ofertach łączonych u naszych operatorów. Z czego to wynika? Oferty komórkowe potrzebujemy chyba wszyscy, a na internet mobilny do routera WiFi wszyscy ci, którzy nie mają w swojej lokalizacji dostępu do internetu stacjonarnego, a takich osób wbrew pozorom jest cały czas sporo.

O wyborze konkretnego operatora na taki zestaw usług decyduje głównie ich zasięg w lokalizacjach, w których najczęściej przebywamy - dom/praca/szkoła, dlatego podzieliliśmy nasz cykl na cztery części:

Kryteria, jakimi się kierowaliśmy w wyborze najlepszych ofert w zasięgu tych operatorów, to abonament komórkowy najtańszy z możliwych (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS) - z limitem transferu danych minimum 20 GB, oraz karta SIM do routera z internetem mobilnym do domu - z limitem minimum 500 GB.

W podsumowaniu jednak zdecydowałem się na wybranie najlepszej i najtańszej oferty łączonej na kartę SIM do smartofna i routera WiFi w zasięgu Orange, Play, Plus i T-Mobile - tak więc w niektórych przypadkach będzie to wybór kompromisowy z mniejszym limitem na routerze.

Karta SIM do smartfona i routera WiFi w zasięgu Orange



W przypadku zasięgu Orange jest najprostszy wybór w postaci subskrypcji w Orange Flex za 80 zł miesięcznie. W jej ramach dostajemy cztery karty SIM/eSIM z tym samym numerem do:

smartfona

routera WiFi

ewentualnie jeszcze do:

smartwacha

tabletu

Na każdej z tych kart, oprócz nielimitowanych rozmów, wiadomości SMS/MMS możemy korzystać z nielimitowanego w dane i prędkość internetu mobilnego, dzięki usłudze UNLMTD - wszystko za 80 zł. Tak więc za interesującą nas tutaj kartę SIM do smartfona i routera WiFi zapłacimy w tej ofercie łączonej po 40 zł miesięcznie.

Karta SIM do smartfona i routera WiFi w zasięgu Play

W zasięgu Play najlepszą i najtańszą ofertę w swoim pierwotnym wpisie wskazałem Mobile Vikings, ale wczorajsza premiera nowej oferty na internet mobilny w Virgin Mobile sprawia, że teraz ten operator ma najlepszą i zarazem najtańszą ofertę na taki zestaw.



To również oferta bez zobowiązania, w której za kartę SIM do smartfona zapłacicie 20 zł miesięcznie (no limit na rozmowy i wiadomości oraz 20 GB transferu danych), a za kartę SIM do routera WiFi (włączony jest na niej tylko dostęp do internetu mobilnego z limitem 250 GB): 50 zł. Razem 70 zł miesięcznie, czyli po 35 zł za usługę.

Warto tu zaznaczyć, że jeśli chcecie mieć tu dostęp do 5G zarówno w smartfonie, jak i w routerze WiFi, musicie zdecydować się na umowę na dwa lata na kartę SIM do smartfona, wówczas limit transferu danych na telefonie rośnie do 40 GB, ale łączny koszt do 80 zł, czyli po 40 zł za usługę.

Karta SIM do smartfona i routera WiFi w zasięgu Plus

W zasięgu sieci Plus, najlepszą i najtańszą opcją będzie zestaw kart SIM w ofercie Plush. Karta SIM do smartfona kosztuje 25 zł miesięcznie (bez zobowiązania z limitem 15 GB transferu danych, z zobowiązaniem na 2 lata - 20 GB), a do routera WiFi (z limitem 200 GB) za 60 zł miesięcznie. Razem 85 zł, czyli 42,50 zł za usługę.



Karta SIM do smartfona i routera WiFi w zasięgu T-Mobile

Najtrudniejszy wybór jest w zasięgu sieci T-Mobile, bo moim zdaniem najlepszy zestaw takich kart dostępny jest w abonamencie z zobowiązaniem na 2 lata. Za kartę SIM do smartfona (z limitem 30 GB transferu danych) i do routera WiFi (bez limitu danych, z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s) zapłacicie łącznie 95 zł, czyli 47,50 zł za usługę.



Jednak ma to być jednocześnie najtańsza opcja, a za tym idą kompromisy, głównie w postaci limitów na karcie SIM z internetem mobilnym, a taka dostępna jest w ofercie na kartę w Heyah - karta SIM do smartfona z limitem 55 GB transferu danych za 35 zł i do routera WiFi z limitem 200 GB za 35 zł. Razem 70 zł miesięcznie, czyli po 35 zł za usługę.

Najlepsza i najtańsza oferta na kartę SIM do smartfona i routera WiFi

w zasięgu sieci Orange - Orange Flex za 80 zł miesięcznie: 40 zł za usługę

w zasięgu sieci Play - Virgin Mobile za 70 zł miesięcznie: 35 zł za usługę

w zasięgu sieci Plus - Plush za 85 zł miesięcznie: 42,50 zł za usługę

w zasięgu sieci T-Mobile - Heyah za 70 zł miesięcznie: 35 zł za usługę

Wybór oczywiście pozostawiam Wam - w zależności od zasięgu każdego z tych operatorów w Waszych lokalizacjach, osobiście jednak - jakbym nie miał internetu stacjonarnego, brałbym Orange Flex.

