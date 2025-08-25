Internet z krótką umową - gdzie najtaniej?

Nowy rok akademicki za pasem, tradycyjnie więc operatorzy udostępniają w tym okresie specjalne, dedykowane oferty na internet z krótką umową na 9 miesięcy. Myślę jednak, że będzie chciało z nich skorzystać większe grono klientów, niż tylko studenci.
Zawsze można oczywiście zdecydować się na internet bez zobowiązania, jest on jednak zwykle droższy niż standardowe oferty, z kolei dedykowane oferty dla studentów na 9 miesięcy bywają korzystniejsze. Jak bardzo? Sprawdźmy.
Internet z krótką umową w Vectra
Vectra jako jeden z pierwszych operatorów przygotował specjalną ofertę studencką, aczkolwiek bez ograniczania umowy ze stałą cenę przez 9 miesięcy.
Mamy tu umowę na czas nieokreślony, z adnotacją o niezmienności cen przez 12 miesięcy. Tak więc podpisując ją teraz będziemy mogli korzystać z wybranego pakietu do końca sierpnia 2026 roku (wypowiedzenie najlepiej złożyć na początku sierpnia przyszłego roku) w cenach:
- 60 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 300 Mb/s,
- 70 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 600 Mb/s,
- 80 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 1 Gb/s.
Jeśli nie wypowiecie umowy przed końcem okresu podstawowego, opłaty te będą wzrastać o 10 zł każdego roku na umowie na czas nieokreślony.
Internet z krótką umową w Play (infrastruktura po UPC)
Dużo korzystniejszą ofertę na internet światłowodowy (jeśli chodzi o ceny) ma Play, w umowie na 9 miesięcy. Mamy tu już wliczoną dzierżawę routera WiFi, a i tak ceny są niższe niż z routerem w Vectra:
- 55 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 300 Mb/s,
- 65 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 600 Mb/s,
- 80 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 1 Gb/s,
- 120 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 300 8 Gb/s.
W przypadku, gdy macie już jakąś usługę w Play, na przykład abonament komórkowy, od wszystkich podanych wyżej cen, możecie odliczyć 10 zł miesięcznie.
Co po 9 miesiącach? Nieco inaczej niż w Vectra, po okresie zobowiązania kwoty abonamentów rosną o 10 zł w pierwszy roku i o 5 zł w każdym kolejnym rok na umowie na czas nieokreślony. Umowę trzeba tu wypowiedzieć na początku maja przyszłego roku.
Internet z krótką umową w Netia
Najszerszą ofertę studencką ma Netia. Umowę podpisujemy tutaj podobnie jak w Play na 9 miesięcy (pierwszy miesiąc za 0 zł) i do wyboru mamy pięć pakietów prędkości, w cenach:
- 40 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 150 Mb/s,
- 55 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 300 Mb/s,
- 65 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 600 Mb/s,
Większe limity prędkości do 1 Gb/s i 2 Gb/s z kolei, to ceny:
- 80 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 1 Gb/s,
- 100 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 2 Gb/s.
Co ciekawe, Netia przygotowała tu dodatkową opcję dla umów na 9 miesięcy, z dostępem do serwisu streamingowego z filmami i serialami SkyShowtime.
Standardowa cena za ten serwis to 24,99 zł miesięcznie, razem z internetem dostaniecie go za dodatkowe 10 zł miesięcznie. Tak więc przy prędkości do 150 Mb/s łączny koszt zamknie się w kwocie zaledwie 50 zł miesięcznie.
Co po 9 miesiącach? W opcji bez SkyShowtime, abonament za poszczególne prędkości rośnie o 10 zł, a z serwisem SkyShowtime o 20 zł. Umowę trzeba wypowiedzieć na początku maja 2026 roku.
Stock Image from Depositphotos.
