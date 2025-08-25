Internet z krótką umową - gdzie najtaniej?

Nowy rok akademicki za pasem, tradycyjnie więc operatorzy udostępniają w tym okresie specjalne, dedykowane oferty na internet z krótką umową na 9 miesięcy. Myślę jednak, że będzie chciało z nich skorzystać większe grono klientów, niż tylko studenci.

Zawsze można oczywiście zdecydować się na internet bez zobowiązania, jest on jednak zwykle droższy niż standardowe oferty, z kolei dedykowane oferty dla studentów na 9 miesięcy bywają korzystniejsze. Jak bardzo? Sprawdźmy.

Internet z krótką umową w Vectra

Vectra jako jeden z pierwszych operatorów przygotował specjalną ofertę studencką, aczkolwiek bez ograniczania umowy ze stałą cenę przez 9 miesięcy.

Mamy tu umowę na czas nieokreślony, z adnotacją o niezmienności cen przez 12 miesięcy. Tak więc podpisując ją teraz będziemy mogli korzystać z wybranego pakietu do końca sierpnia 2026 roku (wypowiedzenie najlepiej złożyć na początku sierpnia przyszłego roku) w cenach:

60 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 300 Mb/s,

70 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 600 Mb/s,

80 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 1 Gb/s.

Jeśli nie wypowiecie umowy przed końcem okresu podstawowego, opłaty te będą wzrastać o 10 zł każdego roku na umowie na czas nieokreślony.

Internet z krótką umową w Play (infrastruktura po UPC)

Dużo korzystniejszą ofertę na internet światłowodowy (jeśli chodzi o ceny) ma Play, w umowie na 9 miesięcy. Mamy tu już wliczoną dzierżawę routera WiFi, a i tak ceny są niższe niż z routerem w Vectra:

55 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 300 Mb/s,

65 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 600 Mb/s,

80 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 1 Gb/s,

120 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 300 8 Gb/s.

W przypadku, gdy macie już jakąś usługę w Play, na przykład abonament komórkowy, od wszystkich podanych wyżej cen, możecie odliczyć 10 zł miesięcznie.

Co po 9 miesiącach? Nieco inaczej niż w Vectra, po okresie zobowiązania kwoty abonamentów rosną o 10 zł w pierwszy roku i o 5 zł w każdym kolejnym rok na umowie na czas nieokreślony. Umowę trzeba tu wypowiedzieć na początku maja przyszłego roku.

Internet z krótką umową w Netia

Najszerszą ofertę studencką ma Netia. Umowę podpisujemy tutaj podobnie jak w Play na 9 miesięcy (pierwszy miesiąc za 0 zł) i do wyboru mamy pięć pakietów prędkości, w cenach:

40 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 150 Mb/s,

55 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 300 Mb/s,

65 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 600 Mb/s,

Większe limity prędkości do 1 Gb/s i 2 Gb/s z kolei, to ceny:

80 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 1 Gb/s,

100 zł miesięcznie - internet z limitem prędkości do 2 Gb/s.

Co ciekawe, Netia przygotowała tu dodatkową opcję dla umów na 9 miesięcy, z dostępem do serwisu streamingowego z filmami i serialami SkyShowtime.

Standardowa cena za ten serwis to 24,99 zł miesięcznie, razem z internetem dostaniecie go za dodatkowe 10 zł miesięcznie. Tak więc przy prędkości do 150 Mb/s łączny koszt zamknie się w kwocie zaledwie 50 zł miesięcznie.

Co po 9 miesiącach? W opcji bez SkyShowtime, abonament za poszczególne prędkości rośnie o 10 zł, a z serwisem SkyShowtime o 20 zł. Umowę trzeba wypowiedzieć na początku maja 2026 roku.

