Jaki internet do tabletu: oferty do 10 złotych miesięcznie

W naszych dotychczasowych zestawieniach i porównaniach ofert u naszych telekomów pomijaliśmy ten obszar przeznaczony dla klientów, którzy to potrzebują karty SIM do sporadycznego wykorzystywania dostępu do internetu mobilnego, na przykład na tablecie. Dziś postanowiłem sprawdzić również takie oferty i odpowiedzieć Wam na pytanie: jaki internet do tabletu będzie najlepszy?

Skoro to ma być internet mobilny do sporadycznego wykorzystania w tablecie czy innym urządzeniu, na przykład do przeglądania internetu, czytania artykułów czy odpisywania na e-maile na jakichś wyjazdach czy zwyczajnie w ogrodzie, nie potrzebujemy tu jakichś dużych osiągów. Najlepszy będzie więc internet mobilny w najniższej cenie, z wystarczającym dla nas limitem do wykorzystania w miesiącu.

Zebrałem więc wszystkie dostępne oferty, dedykowane do wykorzystania jako internetu mobilnego w cenie do 10 zł miesięcznie.

Internet mobilny do tabletu w aero2



Zaczynając alfabetycznie od aero2, do wyboru mamy tu dwa pakiety na internet mobilny z limitem do 3 GB transferu danych na pełnej prędkości i do 7 GB, za odpowiednio 5 zł i 10 zł miesięcznie.

Internet mobilny do tabletu w Fakt Mobile



W Fakt mobile dostępne są trzy pakiety w kwocie do 10 zł miesięcznie - z limitem do 1 GB, 2 GB i 4 GB w cenie 3 zł, 5 zł i 8 zł miesięcznie.

Internet mobilny do tabletu w Klucz Mobile



Również trzy pakiety dostępne są w ofercie Klucz Mobile na internet mobilny. Za 9,90 zł, 5 zł lub 3 zł możecie sobie aktywować limit transferu danych na pełnej prędkości odpowiednio do 10 GB, 2 GB i 1 GB w miesiącu.

Internet mobilny do tabletu w Lajt Mobile



Oferta Lajt mobile na internet mobilny do tabletu to dwa pakiety za 5 zł i 10 zł miesięcznie, w ramach których skorzystacie z limitu transferu danych na poziomie odpowiednio 1 GB i 10 GB miesięcznie.

Internet mobilny do tabletu w Lycamobile



W ofercie Lycamobile dostępne są trzy pakiety z limitem do 1 GB, 2 GB i 5 GB w cenie 5 zł, 7 zł i 10 zł miesięcznie.

Internet mobilny do tabletu w Orange

W przypadku oferty na internet mobilny w Orange, po raz pierwszy w tym zestawieniu pojawia się oferta z zobowiązaniem na 2 lata. W cenie 9,99 zł miesięcznie dostępny jest tu pakiet 10 GB. Trzeba jednak pamiętać, by wyłączyć w nim usługę zapasowego pakietu danych na konto, w ramach której operator dolicza 10 zł za dodatkowe 10 GB po zużyciu podstawowego limitu. Wystarczy wysłać tu od razu bezpłatną wiadomość SMS na numer 80148 o treści: BLOKUJ.



Jaka oferta bez zobowiązania w Orange? Możliwości jest kilka, w dedykowanej ofercie na internet mobilny na kartę mamy pakiet z limitem 1 GB za 5 zł miesięcznie.



Jednak bardziej opłacalna jest tutaj zwykła oferta na kartę. Wprawdzie wymaga początkowej "inwestycji" 29 zł na rok ważności konta i bonusów, ale przy doładowaniu co miesiąc kwotą 5 zł dostaniecie z automatu: 2,5 GB + 10 GB za doładowanie w aplikacji Mój Orange oraz 25 GB w ramach promocji 300 GB za darmo na rok. Warto tu jeszcze wspomnieć o Orange Flex - klienci korzystający z tej subskrypcji w smartfonie, za darmo dostają możliwość zamówienia karty SIM do tabletu z tym samym numerem, więc nie trzeba tu dokupować dodatkowej karty SIM z osobna.

Internet mobilny do tabletu w Play



W ofercie Play możemy skorzystać z dwóch opcji bez zobowiązania - internet elastyczny, który pozwala po ustawieniu limitów korzystać z 10 GB transferu danych w miesiącu za 10 zł, a druga opcja to oferta na internet mobilny na kartę również za 10 zł, ale tylko z 4 GB limitu w miesiącu.



Internet mobilny do tabletu w T-Mobile



Na koniec T-Mobile, u którego to w ofercie na kartę mamy dwie opcję doładowania konta, w ramach którego dostaniemy w formie bonusu pakiet internetu z limitem 2 GB i 4 GB za 5 i 10 zł miesięcznie - ważne 30 dni.

Stock Image from Depositphotos.