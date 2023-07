Seriale dla nastolatków: 10 najlepszych seriali na wakacje na Netflixie

Seriale dla nastolatków na Netflixie. Najlepsze produkcje na wakacje 2023

Lato to czas pełen i niezapomnianych chwil, zwłaszcza dla osób, które wciąż cieszą się młodością. Jeśli masz mniej niż 18 lat i akurat nie imprezujesz, albo jesteś zarobionym milenialsem, który chce poczuć się młodziej, ten ranking jest dla Ciebie. Jeśli chodzi o gatunek „teen drama” Netflix ma się czym pochwalić. Wybraliśmy 2023 seriali dla nastolatków, które koniecznie musisz obejrzeć w te wakacji!

Wybór dobrych seriali DLA lub O młodzieży to wbrew pozorom niełatwe zadanie, biorąc pod uwagę różnorodność gatunków, tematów i stylów. Jednak niezależnie od indywidualnych upodobań, Netflix ma w swojej bibliotece coś dla każdego (albo prawie każdego 😅). Nie ważne, czy jesteś fanem opowieści o wkraczaniu w dorosłość, intrygujących dramatów, ekscytujących przygód lub tajemniczych historii — możesz być pewny(-a), że w naszym TOP 10 znajdziesz coś interesującego na wakacyjne popołudnia i wieczory.

Źródło: Depositphotos

Kumple (Skins)

Absolutny „must watch” w świecie "teen drama". Brytyjczycy odważnie zrewolucjonizowali gatunek, zrywając z nieco przypudrowanym wizerunkiem nastolatków w stylu „Życia na fali” i „Pogody na miłość”. To taka „Euforia”, tylko nakręcona w 2007 roku. Serial przenosi nas do świata brytyjskiej młodzieży, wypełnionego emocjami i burzliwymi relacjami. Niemal każdy sezon przedstawia nową grupę bohaterów, a ich unikalne historie dotykają różnych aspektów dorastania. Produkcja stawia przed widzami pytania dotyczące miłości, przyjaźni, zmagań z własnymi demonami i poszukiwania własnej tożsamości. Zróżnicowane postacie i silne przesłanie sprawiają, że ten serial jest nie tylko doskonałą rozrywką, ale także wzbudza refleksję na temat wyzwań wkraczania w dorosłość.

Jeszcze nigdy... (Never Have I Ever)

Pełen humoru serial "Jeszcze nigdy... (Never Have I Ever)" zabiera nas w podróż po życiu Devi Vishwakumar, młodej hinduskiej nastolatki mieszkającej w Stanach Zjednoczonych. To historia o poszukiwaniu tożsamości, pierwszych miłościach i przyjaźniach, które wywołają niejeden szczery uśmiech na twarzy. "Jeszcze nigdy..." doskonale oddaje ducha młodzieńczych doświadczeń i pokazuje, jak różnorodność kulturowa, może wpływać na nasze życie. Z humorem, ciepłem i autentycznymi relacjami, ten serial zapewnia rozrywkę zarówno dla młodych widzów, jak i dla tych, którzy tęsknią za radosnymi i pełnymi odkryć latami szkolnymi.

Riverdale

Riverdale to miasto pełne tajemnic, intryg i przygód, które wciągną zarówno nastolatków, jak i dorosłych. Ten popularny serial oparty na kultowych komiksach Archie Comics pozwala spojrzeć na znanych bohaterów z perspektywy naszych czasów. Mamy tu zaginięcia, morderstwa i mroczne sekrety, a wszystko połączone z wątkami dotyczącymi trudnych relacji, pierwszych miłości, przyjaźni i odkrywania własnej tożsamości. Estetyka miasta, klimatyczne sceny i stylowe kostiumy świetnie oddają ducha Riverdale we współczesnej wersji. "Riverdale" to produkcja, która doskonale balansuje między nowoczesnością, a nostalgią w stylu retro.

Trzynaście powodów (13 Reasons Why)

"Trzynaście powodów" to kontrowersyjna i poruszająca seria, która podejmuje tematy zdrowia psychicznego i problemów społecznych. Opowiadając historię Hannah Baker, młodej dziewczyny, która pozostawiła swoim kolegom i koleżankom tajemnicze kasety z trzynastoma powodami swojego tragicznego samobójstwa, serial wskazuje na potrzebę większej empatii i zrozumienia innych. "Trzynaście powodów" porusza trudne tematy, ale równocześnie zmusza do refleksji i otwiera dialog na temat zdrowia psychicznego wśród młodzieży. Tę produkcję naprawdę warto obejrzeć, choć jest ona wyjątkowo smutna.

Książęta (Young Royals)

Wracamy do Europy. Dzięki Netflixowi szwedzka produkcja pt. „Young Royals” zdobyła dużą popularność w Stanach Zjednoczonych. Serial opowiada historię fikcyjnego księcia, który zmuszony jest uczęszczać do szkoły z internatem, aby odzyskać zaufanie rodziny po przykrym incydencie. Wilhelm planuje trzymać się na uboczu, ale przypadkiem zaprzyjaźnia się z Simonem, który staje się dla niego kimś więcej niż kolegą. To inkluzywna produkcja, w której nastolatki o różnym pochodzeniu, kolorze skóry lub orientacji seksualnej mają swój głos. Zręczne połączenie romansu, dramatu i trudnych wyborów życiowych sprawia, że ten serial to prawdziwa gratka dla osób, które lubią książęco-księzniczkowo-dworski vibe.

Outer Banks

Szukasz przygód w stylu kultowego filmu "Goonies”? "Outer Banks" powinno przypaść Ci do gustu. Grupa młodych bohaterów pomaga swojemu koledze, w odnalezieniu zaginionego ojca. Podczas swojej podróży odkrywają, że zniknięcie mężczyzny jest powiązane z legendarnym skarbem. Tajemnicza wyprawa stanowi doskonałe tło dla ukazania dynamicznych relacji między młodymi bohaterami, gdzie pojawiają się zarówno miłość, jak i napięcia. "Outer Banks" to serial, który na stałe wpisał się w kanon najlepszych produkcji dla nastolatków dostępnych na Netflix. Błyskawicznie zdobył popularność i już po trzech miesiącach od premiery doczekał się zapowiedzi kolejnego sezonu. Obecnie dostępne są już trzy.

Trinkets

"Trinkets" to serial, który przenosi nas w świat trzech niezwykłych dziewczyn, które poznają się na spotkaniu grupy wsparcia dla… uzależnionych od kradzieży w sklepach. To jeszcze jedna historia o przyjaźni, wzajemnym wsparciu i odkrywaniu swojej tożsamości w trudnym okresie dojrzewania. Ten serial również porusza ważne tematy dotyczące tożsamości, akceptacji siebie i innych oraz trudności, które mogą towarzyszyć dorastaniu. Produkcja bazuje na książce z gatunku „young adult” pod tym samym tytułem. Niestety, 2 sezon był ostatnim — Netflix nie planuje kontynuacji serialu.

Derry Girls

"Derry Girls" to brytyjska komedia, która przenosi nas w nostalgiczne lata 90. i zabiera nas w pełną humoru podróż do Derry, w Irlandii Północnej. Opowieść skupia się na grupie przyjaciółek, które stawiają czoła codziennym problemom, rodzinie i szkolnym przygodom. To seria pełna charakterystycznego humoru, oryginalnych postaci i gagów, które rozśmieszają do łez. "Derry Girls" świetnie oddaje ducha lat szkolnych, a zarazem bawi i porusza. Dla tych, którzy pragną powrócić do swoich własnych szkolnych dni, ten serial jest idealnym wyborem.

Szkoła dla elity (Elite)

Jeśli lubisz tajemnice wyższych sfer, "Szkoła dla elit” jest dla Ciebie. Ten hiszpański serial przenosi nas do elitarnej szkoły, w której nie brakuje mrocznych sekretów. Produkcja wyróżnia się nie tylko odważnym podejściem do tematów społecznych, ale także doskonale wykreowanymi postaciami. W „Szkole dla elity” znajdziesz wszystko, od morderstw po rozpalające zmysły romanse. Po zawaleniu się szkoły, przyjaciele reprezentujący klasę robotniczą trafiają do ekskluzywnej prywatnej placówki. Muszą stawić czoła klikom, różnicom klasowym i skandalom, których nie brakuje w elitarnym liceum. Każdy sezon rozpoczyna się od nowej tajemnicy, którą trzeba oczywiście rozwikłać. Bądź gotowy(-a) na wciągającą podróż po świecie luksusu, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji.

Heartstopper

"Heartstopper" to ujmujący serial, który przeniesie Cię w świat miłości i odkrywania własnej tożsamości w trudnym okresie dorastania. Oparty na popularnej komiksowej serii, serial przedstawia rozwijającą się relację między dwoma chłopcami, Nickiem i Charliem. "Heartstopper" wyróżnia się pełną ciepła atmosferą, poruszając tematy związane z akceptacją siebie i inni. To historia, która dotknie zarówno serc nastolatków, którzy szukają swojego miejsca w świecie, jak i dorosłych, którzy nostalgicznie wracają myślami do swoich własnych lat szkolnych.