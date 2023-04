Revolut to aplikacja finansowa oferująca szereg możliwości. Od wymiany walut po korzystnym kursie, przez płacenie za zakupy dedykowaną kartą, po przesyłanie pieniędzy, a na korzystaniu z dodatkowych usług jak inwestowanie czy ubezpieczenia kończąc. Co trzeba o niej wiedzieć?

Firma została założona w 2015 roku przez Nikolaya Storonsky'ego i Vlada Yatsenko, a ich celem było stworzenie innowacyjnego i łatwego w użyciu narzędzia finansowego pozwalającego użytkownikom na dokonywanie płatności i transferów między krajami bez konieczności korzystania z tradycyjnych banków. Revolut swoją historię na rynku zaczynał jako fintech oferujący wygodne wymiany walut z poziomu aplikacji mobilnej z możliwością posługiwania się kartami płatniczymi do płacenia za zakupy stacjonarne, online, wygodne wypłacanie gotówki w obcych walutach w bankomatach na zagranicznych wyjazdach i przelewanie pieniędzy znajomych - także mieszkającym za granicą.

Revolut europejską licencję bankową od Banku Litwy i Europejskiego Banku Centralnego (ECB) otrzymał pod koniec 2018 roku, rok później powołane zostały na tej podstawie struktury nowego banku Revolut Bank z siedzibą na Litwie i od tamtego czasu oferuje szereg rozwiązań. Choć o tradycyjnym banku, do jakiego jesteśmy w Polsce przyzwyczajeniu, w przypadku Revoluta mówić do końca nie można, tak w 2020 r. firma znacznie rozszerzyła swoją działalność:

Uruchomiono usługi bankowe Revolut Banking na Litwie i w Polsce.

uruchomiono system akceptacji płatności kartą dla klientów biznesowych w 13 krajach.

rozszerzono działalność na rynek amerykański i japoński.

Dziś Revolut to nie tylko wymiana walut i wygodne zakupy online w międzynarodowych sklepach. To rozbudowana usługa finansowa oferująca karty debetowe i kredytowe, dostęp do inwestycji na giełdach (także kryptowalut), możliwość inwestowania w złoto, pallad, platynę lub srebro, kredyty ubezpieczenia, zwroty za zakupy (cashback), a od kilku miesięcy także rosnący na popularności format Pay Later z rozdzieleniem płatności za zakupy na trzy wygodne miesięczne spłaty.

Dla kogo Revolut?

Pierwsze co należy zrobić to zainstalować aplikację Revolut - znajdziecie ją w sklepach App Store, Google Play oraz w AppGallery na urządzeniach działających pod kontrolą Huawei Mobile Services. Pierwsze jej uruchomienie to proces rejestracji. A to jest stosunkowo łatwa i szybka. Choć usługa przeznaczona jest przede wszystkim dla użytkowników dorosłych, ze specjalnego konta skorzystają także młodsi. Revolut <18 może pomóc przygotować dziecko na finansowy sukces. Wszystko dzięki dedykowanej aplikacji i karcie stworzonej z myślą o młodych w wieku 6-17 lat.

Jak korzystać z Revolut?

By móc w pełni korzystać z funkcji Revoluta nie wystarczy samo posiadanie konta. Tu potrzebne będą dodatkowe kroki, w tym konieczność potwierdzenia tożsamości. Aby tego dokonać należy przesłanie zdjęcia dowodu tożsamości oraz zrobienie selfie. Firma będąca instytucją finansową z licencją bankową zobligowana jest do sprawdzania i weryfikowania wszystkich użytkowników. Gdy proces zakończy się pomyślnie, będzie można korzystać z funkcji w ramach darmowego planu Standard.

Ograniczenia i limity planu podstawowego

wypłaty z bankomatu w wysokości 800 zł miesięcznie

wymiana walut w wysokości 5000 zł miesięcznie

transakcje bez limitu

Limity te można znacznie zwiększyć wybierając jednej z płatnych planów: Premium lub Metal. Pierwszy z nich rozszerza limity do 1600 zł wypłat z bankomatów, nielimitowane wymiany walut, ubezpiecznie podróżne, rabat do saloników lotniskowych. Metal to dodatkowo do 3000 zł wypłat z bankomatów, ochrona zakupów do 10 tys. euro, ubezpieczenie OC, wyjątkowa 18-gramowa karta Metal oraz zwrot pieniędzy za zakupy w wysokości 0,1% w Europie i 1% poza Europą. Istnieje też plan Plus oferujący personalizację karty standardowej, darmową dostawę karty, ochronę zakupów i zwrotów.

Cennik poszczególnych planów

Plus miesięcznie kosztuje 14,99 zł

Premium miesięcznie kosztuje 29,99 zł

Metal miesięcznie kosztuje 49,99 zł

Jednak do wygodnego korzystania z karty, także w wersji wirtualnej, do płacenia za zakupy stacjonarnie lub online, wystarcza już podstawowy plan Revolut. Użytkownicy mają szereg kart do wyboru: fizyczną, która przychodzi pocztą, wirtualną wielorazową, która idealnie sprawdza się do zakupów online lub jednorazową kartę wirtualną, dzięki której można robić zakupy w sklepach, które nie są do końca sprawdzone. Każda z kart może mieć ustawiony limit wydatków, może zostać anulowana i zablokowana. Wszystkie zakupy w sklepach online i nie tylko, wyświetlane są pod każdą z kart umożliwiając wygodne prowadzenie historii wydatków, nie tylko w walucie lokalnej.

Płacenie w sklepach online, w których obowiązuje obca waluta jest proste i szybkie - wystarczy wpisać poprawnie dane znajdujące się na karcie. Można też skorzystać z wirtualnych portfeli oferowanych przez Apple i Google. Dodając karty do Apple Wallet lub Google Pay zagraniczne zakupy stają się czystą przyjemnością - także podczas zagranicznych wyjazdów. Po dokonaniu płatności, kwota zostanie odjęta z salda na karcie Revolut, a transakcja zostanie zapisana w historii płatności w aplikacji mobilnej.

Revolut. Szereg dodatkowych opcji

Jednak płatności kartami i wymiana walut to nie wszystko, co w swojej ofercie posiada Revolut. Cashback - użytkownicy Revolut mogą otrzymać zwrot części wydatków dokonanych kartą w wybranych sklepach, restauracjach i innych miejscach. To także

ubezpieczenia (w ramach planów Plus, Premium lub Metal) podróżne z uwzględnieniem kosztów leczenia do 10 mln euro z udziałem własnym 50 euro na każde roszczenie, ubezpieczenie na sporty zimowe na wypadek obrażeń ciała lub zgubionego, skradzionego lub uszkodzonego sprzętu sportowego oraz ubezpiecznie OC obejmujące roszczenia do kwoty 1 mln dolarów na rzecz osoby trzeciej z tytułu szkód lub uszkodzeń ciała powstałych z winy ubezpieczonego.

Revolut to także podręczny asystent do zarządzania wydatkami i oszczędnościami. Pockets to specjalna sekcja w aplikacji, w której można w wygodny sposób zacząć zarządzać zaplanowanymi płatnościami. Mieszkanie, Rachunki, Subskrypcje? Każda z kategorii pozwala na utworzenie automatycznych płatności, które mają być realizowane automatycznie. Aplikacja pozwala na dodanie nowej płatności lub skorzystanie z wyszukiwarki, jeśli była już ona realizowana przez Revolut. Równie ciekawą funkcją jest skarbonka nazywana tu sejfem. Sejf pozwala na wygodne odkładanie pieniędzy w dwóch wariantach - w ramach rachunku oszczędnościowego z oprocentowaniem nawet 4,50% rocznie (dla użytkowników planów Metal) lub jako standardowa skarbonka oferująca uporządkowanie finansów i zarządzanie wydatkami samodzielnie lub wraz ze znajomymi. Odkładanie na wspólny wyjazd? Nic nie stoi na przeszkodzie. Wystarczy zaprosić znajomych posiadających konto Revolut i wspólnie odkładać dzięki przelewom automatycznym.

Jedną z ciekawszych funkcji, która w Revolut zadebiutowała stosunkowo niedawno, to Pay Later. Aktywując tryb płatności Pay Later, otrzymacie możliwość płatności na trzy osobne raty. Dzięki tej funkcji możemy kuować w sklepach stacjonarnych i online, korzystając z karty Revolut lub specjalnie przygotowanej do tego wirtualnej karty Pay Later. Nie ma żadnych odsetek - jedynie uwzględniona w spłacie prowizja w wysokości 2,99% wartości zakupu.