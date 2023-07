Lekkie, wyciągające i osadzone w podróżniczo-wakacyjnych klimatach. Jeśli szukacie seriali do oglądania podczas letniego urlopu, to ta lista powinna ułatwić Wam zadanie.

Jeśli wybierasz się na wakacyjny urlop lub już na nim przebywasz i szukasz serialu do oglądania w samolocie, aucie czy w przerwach między zwiedzaniem, a leżeniem na plaży, to czytaj dalej, bo przygotowaliśmy listę pozycji, luźno związanych z wakacjami, podróżami, hotelami i wszystkim tym, co kojarzy się z letnimi wyjazdami. Lekkie, wciągające i skierowane do wielu odbiorców – tak, by każdy z członków podróżny znalazł coś dla siebie.

Biały Lotos

Co powiecie dwutygodniowy pobyt w luksusowym kurorcie na Sycylii lub Hawajach, pełen przepięknych plaż, świetnego jedzenia i uśmiechniętej obsługi hotelowej? Biały Lotos zabierze Was na rajskie wakacje, ale nie dajcie się zwieść tym czarującym widokom – zarówno hotel jak i jego goście kryją mroczne tajemnice. Ich wyjście na światło dnia rozpętuje karuzelę dramatu.

Każdy z sezonów stanowi tu osobną opowieść ze wspólnym przesłaniem – nawet piękne krajobrazy i luksusowe hotele nie są w stanie przykryć brzydoty ludzkiej natury.

Biały Lotos obejrzycie na HBO Max

Surviving summer

Gdy buntownicza nastolatka z Nowego Jorku zostaje po raz kolejny wyrzucona ze szkoły, zostaje wysłana do Australii, z nadzieją, że nowi znajomi i środowisko pozwolą jej w końcu znaleźć swoją drogę. Tam poznaje młodego surfera, który wraca do siebie po kontuzji – relacja między bohaterami otwiera puszkę pandory, prowadzącą do typowych problemów z teen drama, z wakacyjną miłością w tle.

Surviving summer to must have dla fanów letnich sportów wodnych i rodzinnych seriali. Jego zaletą są też krótkie, 30-minutowe odcinki – wszystkie obejrzycie na Netfliskie.

Outer banks

Skoro już jesteśmy w temacie młodzieżowych opowieści z motywami surfingu, plaż i beztroskich wakacji, to nie może zabraknąć tu Outer Banks. Serial ma już na karku parę ładnych lat, ale jak na produkcję z 2020 wciąż może pochwalić się niezłą oglądalnością.

Historia grupy nastolatków z wysp Outer Banks w Karolinie Północnej, odciętych od prądu w wyniku huraganu zdobyła niemałą popularność widzów i dobre opinie recenzentów, którzy docenili ciekawych bohaterów, urokliwe scenerie i emocjonujące zwroty akcji. To nastoletnia przygoda o poszukiwaniu własnej osobowości, uczuć i… ukrytego skarbu. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji się z nim zapoznać, to koniecznie odwiedźcie bibliotekę Netfliska.

W powietrzu

Czy mamy na pokładzie osoby, które boją się latać samolotem? Jeśli tak, to koniecznie musicie zobaczyć jedną z nowszych pozycji dostępnych w ramach abonamentu Apple TV+. Ostrzegam jednak, że możecie po nim bać się jeszcze bardziej, ale przynajmniej obejrzycie naprawdę świetny serial. W powietrzu to bowiem opowieść o sprytnym negocjatorze korporacyjnym, którego samolot zostaje porwany na trasie z Dubaju do Londynu. To właśnie na nim spoczywać będzie odpowiedzialność dogadania się z terrorystami i bezpieczne sprowadzenie na ziemię wracających z wakacji podróżników.

Źródło: Apple

Potyczki persfazyjno-manipulacyjne napędzają akcję serialu, sprawiając, że trudno oderwać się od ekranu – gwarantuje więc, że czas przy nim minie wam szybko, na przykład podczas… podróży samolotem.

Mroczny turysta

Wakacje all inclusive w Egipcie i leżenie plackiem na plaży to fajna sprawa, ale szybko się nudzi. Jeśli preferujecie bardziej ekstremalne formy spędzania wolnego czasu, to być może zainspiruje Was David Farrier – dziennikarz, który podróżuje po świecie w poszukiwaniu makabrycznych atrakcji turystycznych.

Co mam na myśli? Cóż, kąpiel w jeziorze utworzonym przez pocisk nuklearny, festiwal voodoo czy zwiedzanie nawiedzonego lasu – to zaledwie przedsmak szalonych aktywności, których możecie doświadczyć w jednym z ciekawszych seriali dokumentalnych Netfliska. Serial podzielony jest na osiem 40-minutowydh odcinków, a każdy z nich zabiera widza w inną część globu.

Gravity falls

Serial znany polskim widzom pod nazwą Wodogrzmoty Małe, to jedna z moich ulubionych animacji Disneya. Pojawia się tu motyw luksusowych wakacji, ale to nie para głównych bohaterów weźmie w nich udział. Mabel i Dipper zostają wysłani przez urlopujących rodziców do zrzędliwego wuja, trudzącego się turystką w zapomnianym przez boga i ludzi miasteczku.

Tytułowe Wodogrzmoty Małe to niepozorna dziura, która skrywa wiele mrocznych i nadprzyrodzonych tajemnic. W zabawnym serialu animowanym znajdziecie wiele ukrytych gagów i podprogowych żartów, łamiących czwartą ścianę. Pozycja nie tylko dla najmłodszych!

Najciekawsze obiekty wakacyjne świata

Trzech prowadzących – były agent nieruchomości, projektant i bloger podróżniczy – zabierają widza w podróż po poszukiwaniu najlepszych miejsc na świecie do spędzania wakacji. To nie tylko luksusowe apartamenty dla turystów o zasobnych portfelach, ale także urokliwe miejsca na każdą kieszeń, oferujące oryginalne doświadczenia i atrakcje.

Serial dokumentalny Netfliska przeskakuje z budżetowych domków na drzewie do prywatnych wyspy rodem z hollywoodzkich filmów. Brakuje Wam nietypowych podróżniczych inspiracji? Tu znajdziecie ich aż nadto.

1899

Podróż statkiem do Stanów Zjednoczonych i jednocześnie podróż w czasie oraz przestrzeni? Brzmi jak dobry scenariusz na wakacyjny wyjazd, ale nie dla podróżników i imigrantów z serialu 1899. Gdy z niewyjaśnionych przyczyn statek zbacza z kursu, pasażerowie zostają wplątani w pełną niebezpieczeństw intrygę.

Na swojej trasie odnajdują niedawno zaginiony statek pasażerki – wejście na jego podkład to pierwszy klocek domina, który rozpoczyna istną reakcję łańcuchową tragicznych wydarzeń. Serial dostępny jest tylko dla subskrybentów Netfliska.

Turbulencje

Wróćmy na koniec do podróży samolotem – to wszakże (najbezpieczniejsza?) metoda transportu najczęściej wybierana przez wakacyjnych podróżników. Jednak co jeśli samolot przewożący turystów zniknie nagle bez śladu, powracając po latach w niewyjaśnionych okolicznościach? Taki przypadek przydarzył się bohaterom serialu Turbulencje, którzy nie zdają sobie sprawy, że ich kilkugodzinny lot trwał w rzeczywistości pół dekady.

Pasażerowie będą musieli zmierzyć się nie tylko z emocjami bliskich, którzy przeszli już przez żałobę po stracie, ale także z trudnym do wyjaśnienia przeznaczeniem, przygotowanym przez los. Cztery emocjonujące sezony Turbulencji obejrzycie tylko na Netflix.

