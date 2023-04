Karta wielowalutowa to nie tylko Revolut. Oto najlepsze alternatywy

Revolut to bez dwóch zdań jedna z najpopularniejszych kart wielowalutowych — ale to nie jedyna opcja. Jakie są alternatywy?

Revolut to aplikacja finansowa oferująca szereg możliwości. Od wymiany walut po korzystnym kursie, przez płacenie za zakupy dedykowaną kartą, po przesyłanie pieniędzy, a na korzystaniu z dodatkowych usług jak inwestowanie czy ubezpieczenia kończąc. Więcej na temat samego Revoluta możecie dowiedzieć się w artykule Piotra Kurka, który znajdziecie pod tym linkiem.

W tym tekście skupimy się na alternatywach Revoluta — bo chociaż to rozwiązanie, po które sięga najwięcej osób, to nie jest jedyną ciekawą propozycją. Jakie karty wielowalutowe mamy jeszcze do wyboru w Polsce?

Wise

Wise to — podobnie jak Revolut — firma wywodząca się z Wielkiej Brytanii, dawniej znana jako TransferWise. Została założona w 2011 roku i od tamtego czasu zyskała miliony użytkowników, stając się jednym z poważniejszych konkurentów dla Revoluta. Wise oferuje 56 walut, a korzystanie z karty możliwe jest w ponad 200 krajach. Karta Wise pozwala na wypłacanie pieniędzy z dowolnego bankomatu, lecz miesięczny limit wynosi 200 euro; jeśli będziecie chcieli wypłacić większą kwotę w ciągu 30 dni, będziecie musieli liczyć się z 2% prowizją. Wise słynie jednak z korzystnych kursów przewalutowywania pieniędzy.

Źródło: Wise

Założenie i prowadzenie konta jest darmowe, lecz zamówienie karty wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 41 PLN. Co jednak kluczowe, to fakt, iż Wise nie posiada licencji bankowej — chociaż całość nadzoruje Urząd Nadzoru Finansowego Wielkiej Brytanii (FCA). Ilość użytkowników i jakość opinii sugeruje, że nie ma powodu do obaw — lecz ewentualne wątpliwości są zrozumiałe. Co istotne, firma wspiera Google Pay oraz Apple Pay.

N26

N26 również jest jedną z najczęściej wybieranych alternatyw dla Revoluta. Firma wywodząca się z Niemiec posiada licencję bankową. Założenie konta jest darmowe i otrzymujemy wtedy dostęp do swojej wirtualnej karty (N26 wspiera Apple Pay oraz Google Pay), lecz jeśli chcemy mieć fizyczną kartę, musimy zapłacić 10 euro za wysyłkę.

Źródło: N26

N26 oferuje nie tylko podstawową kartę — możemy również zdecydować się na rozwiązanie firmowe lub Premium. Poza tym, niemiecka propozycja jest naprawdę kompletna — intuicyjna aplikacja i świetna strona internetowa, kursy przewalutowywania takie same, jak w Wise, możliwość inwestowania w kryptowaluty czy analizy dotyczące naszych wydatków. Wypłacanie pieniędzy z dowolnych bankomatów jest darmowe, jednak jeśli w ciągu 30 dni chcemy wypłacić więcej niż 200 euro, musimy liczyć się z prowizją w wysokości 1,7%.

Monese

Monese to brytyjska propozycja, przy której jednak musimy iść na pewne kompromisy. Firma zdecydowanie plusuje tym, że przy zakładaniu konta nie trzeba podawać adresu zamieszkania, a zamówienie fizycznej karty jest darmowe. Z drugiej jednak strony, firma nie ma licencji bankowej, a darmowe przelewy pieniędzy są wyłącznie między kontami zarejestrowanymi w Monese.

Źródło: Monese

W ciągu miesiąca mamy limit wypłacenia 200 euro z bankomatów, a także 2000 euro w płatnościach obcymi walutami, co może okazać się problemem. Monese oczywiście wspiera Apple Pay oraz Google Pay, a poza sklepami App Store i Google Play, dostępne jest również w AppGallery od Huawei.

Cinkciarz.pl

Co dla niektórych może dość niespodziewane, dobra alternatywa znajduje się na naszym własnym podwórku — i jest to karta wielowalutowa Cinkciarz.pl. Rozwiązanie to gwarantuje darmowy dostęp do 20 rachunków walutowych i oferuje łącznie ponad 160 różnych walut. Karta działa wszędzie tam, gdzie obsługiwana jest Visa — można więc pokusić się o stwierdzenie, że działa na całym świecie. Ponadto, z kartą od Cinkciarz.pl jesteśmy w stanie wypłacać pieniądze z każdego bankomatu na świecie (chociaż oczywiście mamy narzucony miesięczny limit). Cinkciarz posiada licencję bankową.

Źródło: Cinkciarz.pl

Cinkciarz.pl nie pobiera opłat za prowadzenie konta. Sama karta jest darmowa i współpracuje z Apple Pay oraz Google Pay, dzięki czemu możemy wygodnie płacić smartfonem lub smartwatchem. W przypadku urządzeń na nadgarstku, Cinkciarz oferuje również współpracę z Garmin Connect oraz Fitbit.

Skrill

Skrill jest całkowicie cyfrową platformą płatniczą, działającą na rynku już od ponad 20 lat, na której mamy dostęp do wielu walut oraz kryptowalut. Skrill pozwala na założenie konta osobistego lub firmowego, a także mamy możliwość wybrania jednego z trzech różnych poziomów: Skriller, True Skriller oraz VIP Skriller, z czego tylko ta pierwsza jest bezpłatna.

Źródło: Skrill

Zamówienie fizycznej karty Mastercard jest całkowicie darmowe. Skrill obsługuje 40 różnych walut i pozwala na darmowe przelewy do każdego. Jeśli często korzystacie z karty wielowalutowej, zdecydowanie warto zainteresować się wyższymi poziomami konta, dzięki którym zyskacie dostęp do między innymi punktów lojalnościowych czy niższych prowizji za operacje.