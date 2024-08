Doprowadziliście do szewskiej pasji sprzedawców z TEMU

Wczorajszy Business Insider pisze o serii protestów sprzedawców z TEMU przed siedzibą firmy w Guangzhou, a nawet o siłowym wtargnięciu do niej. Wszystko z powodu polityki zwrotów platformy i korzystaniu z nich przez kupujących w Europie.

TEMU od roku w Polsce

Nie ulega wątpliwości, że mowa tu też o kupujących w Polsce, gdzie TEMU zyskało wręcz gigantyczną popularność. Pierwszy raz pisałem o fenomenie TEMU w Polsce niemal rok temu - w październiku 2023 roku: TEMU ma już miliony użytkowników. Polacy pokochali tandetę.

Nie bez przyczyny, bo mocno zdziwiło mnie to, iż TEMU udało się w niecały kwartał od debiutu w Polsce, uzyskać wynik 10 mln RU w badaniach Mediapanelu. To był poziom liczby użytkowników, na który ponad rok pracowała inna platforma sprzedażowa Shopee, po czym wycofała się z Polski.



Źródło danych: Wirtualnemedia.pl.

Okazało się wówczas, że to był dopiero początek, TEMU z miesiąca na miesiąc rosło jak na drożdżach (obecnie mają już około 15 mln RU), niewiele robiło sobie przy tym z przepisów wprowadzonych dyrektywą unijną Omnibus, o czym szerzej pisałem Wam w tym wpisie: TEMU już dogania Allegro, ale z brakiem poszanowania polskiego prawa.

Co tak było komentowane przez naszą platformę Allegro - Marcin Gruszka, rzecznik Allegro:

Przepisy dyrektywy Omnibus powinny być przestrzegane przez wszystkie firmy sprzedające produkty polskim konsumentom. Ich nieprzestrzeganie przez niektóre firmy spoza Unii Europejskiej (np. poprzez pokazywanie mocno dyskusyjnych promocji) oznacza nierówne warunki konkurowania dla setek tysięcy polskich przedsiębiorców, którzy zgodnie z prawem oferują swoje produkty na Allegro.

W końcu w maju tego roku, polski rząd zainteresował się tym i wystosował do TEMU i Shein żądanie wyjaśnień w tym temacie: Temu i Shein z problemami. Polski rząd chce wyjaśnień.

Problemy TEMU ze sprzedawcami

Okazuje się, że to nie jedyny problem na głowie tej platformy sprzedażowej, bo większym stają się powoli protesty samych sprzedawców TEMU, którym nie podoba się polityka zwrotów i zachodni konsumenci, zawiedzeni jakością otrzymywanych produktów.

O co dokładnie chodzi? Sprzedawcy na TEMU zarzucają platformie, że ta zwraca środki kupującym, nawet w przypadku gdy nie zwrócą oni reklamowanych produktów, a na sprzedawców, którzy otrzymują sporo skarg i wniosków o zwrot nakładane są kary - jeden ze sprzedawców ukarany został grzywną w wysokości aż 410 tys. dolarów.

TEMU tłumaczy się, iż nie zarabia na tych karach, bo te wpływy przekazuje skarżącym konsumentom, a zwrot środków bez zwrotu towaru stosowany jest tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Osobiście raz zdecydowałem się na zakup - chybiony oczywiście (produkt nie spełnił swojej roli obiecywanej w opisie i na grafikach - ergonomia uchwytu powodowała skutek odwrotny do zamierzonego, zarówno przy większych jak i mniejszych dłoniach), ale widzę pod nim jedynie opcję zwrotu środków. W zasadzie nie wyobrażam sobie bym miał go zwracać, koszt wysyłki mógłby przekroczyć koszt towaru, więc podejrzewam, że to nie wyjątek a reguła.

W rezultacie, sprzedawcy z TEMU grzmią na zachodnich konsumentów:

Cudzoziemcy mogą kupować produkty od chińskich sprzedawców, otrzymywać towary i nie wydawać żadnych pieniędzy. Zasadniczo przeniesiono z USA na grunt chiński zwyczaj zakupów za zero dolarów, sprawiając, że chińskie firmy dostarczają towary obcokrajowcom za darmo.

Wydaje się, że złość sprzedawców na konsumentów z Europy, przyzwyczajonych do większej jakości kupowanych produktów może się na nic zdać. Z drugiej strony, trudno mi zrozumieć wygórowane oczekiwania kupujących na TEMU. Sam nie miałem wielkich nadziei, że z tego powyższego uchwytu będę zadowolony, dlatego nie skorzystałem ze zwrotu środków i zwyczajnie nie zamierzam już tam nic więcej kupować.

Źródło: Business Insider.