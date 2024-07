Z Allegro.pl zniknie tysiące ofert - i to tych najtańszych

Allegro na Węgrzech

Po udostępnieniu platformy Allegro kupującym najpierw w Czechach, a później na Słowacji, Allegro szykuje się do rychłego debiutu ze swoimi usługami na Węgrzech.

Rynek węgierski to kolejne miejsce, w którym mogą być widoczne Twoje oferty. Kupujący z Węgier znajdą tu metody płatności w forintach, dostawy od zaufanych przewoźników oraz stronę i narzędzia po węgiersku. Dzięki temu po uruchomieniu nowego rynku Twoje oferty będzie mogło zobaczyć o 10 milionów więcej nowych potencjalnych klientów.

Sprzedający w Polsce nie będą musieli zakładać nowego konta czy ponownie wystawiać swoich ofert na nowym rynku. Wszystkie oferty na Allegro.pl, będą przetłumaczone automatycznie na język węgierski i wzbogacone o metody płatności w węgierskiej walucie - zupełnie tak samo, jak ma to miejsce obecnie na allegro.cz i allegro sk.

Twoje oferty udostępnimy na węgierskim rynku dopiero w momencie startu nowej domeny.

Na dziś nie wiadomo jeszcze pod jaką domeną Allegro uruchomi swoją platformę na Węgrzech, gdyż aktualnie allegro.hu jest zajęte przez inny podmiot.

Na co muszą się przygotować sprzedawcy, chcący wystawiać swoje oferty na Węgrzech? Jak już wiemy, w Czechach zaskoczyła nas preferowana przez kupujących forma płatności - płatność przy odbiorze, z kolei na Węgrzech ulubioną formą dostawy jest - dostawa kurierska do drzwi.

Zmiany na Allegro.pl

Z najważniejszych zmian, możemy wymienić aktualizację listy chronionych marek od dnia 19 sierpnia - to zabezpieczenie przed sprzedażą na Allegro podróbek, o czym szerzej pisaliśmy Wam już w tym wpisie: To koniec podróbek z Chin na Allegro.

Z informacji, które nie pojawiły się wcześniej dodane zostało zastrzeżenie, iż zakaz sprzedaży chronionych marek nie dotyczy sprzedających, których konto zarejestrowane jest na dane podmiotu mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii (państwa spoza EOG) oraz, że nie dotyczy on ofert charytatywnych.

Kolejne zmiany,- również od 19 sierpnia, dotyczą doprecyzowania przepisów związanych z unijną dyrektywą DAC7, o których również Wam już pisaliśmy - Unijna dyrektywa DAC7 na Allegro i Allegro Lokalnie.

Jednak najistotniejszą zmianą, która wejdzie w życie 1 października, to tytułowe usunięcie z Allegro.pl ofert wystawianych na Allegro Lokalnie. Do tej pory ogłoszenia sprzedaży publikowane na Allegro Lokalnie, wyświetlane były zarówno na Allegro Lokalnie, jak i na Allegro.pl, od października większość takich ofert będzie wyświetlana tylko na Allegro Lokalnie.

Na liście wyjątków Allegro zostawiło jeszcze ogłoszenia wystawiane w kategoriach: Nieruchomości, Samochody, Motocykle i quady, Maszyny, Przyczepy, naczepy oraz Inne pojazdy i łodzie.

Warto tu jeszcze wspomnieć o istotnej zmianie dla nowych sprzedawców. Aktualnie nałożony jest na nich limit wystawienia jednocześnie maksymalnie 20 tysięcy ofert. Po nowemu, limit ten zwiększony zostanie do 200 tys. (w ciągu 30 dni od wystawienia pierwszej oferty), pod warunkiem utrzymania jakości sprzedaży na poziomie co najmniej neutralnym, braku naruszenia regulaminu Katalogu produktów Allegro i posługiwania się prawidłowymi numerami EAN (GTIN) w swoich ofertach.

Źródło: Allegro.

Stock Image from Depositphotos.