Nowy konkurent Allegro wchodzi do Polski. Coolshop - co to za platforma?

Allegro jest niekwestionowanym królem jeśli chodzi o robienie zakupów w sieci. Serwis przez ostatnie lata zmienił się nie do poznania, ale jedna rzecz pozostaje zawsze taka sama: to wciąż najchętniej wybierana platforma do wszelkiej maści zakupów przez Polaków. Jej katalog to miliony produktów z najrozmaitszych kategorii — prawdopodobieństwo znalezienia tam interesujących nas przedmiotów jest ogromne.

Konkurencja jednak się nie poddaje i stale próbuje swoich sił na naszym rynku. Mam wrażenie, że eBay mimo wielkiego restartu wciąż nie wbił się w świadomość Rodaków — i jego popularność nijak ma się do Allegro. Ale choć wielu gigantów z Zachodu poległo, to chińskie platformy radzą sobie doskonale - wygrywając przede wszystkim ceną. Ale wkrótce do wyścigu stanie kolejna platforma zakupowa: duński Coolshop.

Coolshop wchodzi do Polski. Czy skandynawska platforma zawojuje polski rynek?

Coolshop jest prężnie rozwijającą się platformą, która w ostatnich latach zwielokrotniła swoje przychody i zgarnęła wielu nowych użytkowników. Sklep stopniowo pojawia się w kolejnych europejskich krajach — i teraz przyszedł nareszcie czas na Polskę.

Coolshop od wielu lat jest numerem jeden na skandynawskim rynku e-commerce. W Polsce platforma ma zadebiutować w najbliższych tygodniach — i jej twórcy obiecują blisko 45 tys. produktów, które można będzie nabyć w dobrej cenie bez jakichkolwiek abonamentów.

Pragniemy nieustannie się rozwijać, dlatego bardzo cieszymy się z otwarcia naszego oddziału w Polsce oraz możliwości dostarczania odbiorcom produktów największych marek, a także skandynawskich firm, wyróżniających się przywiązaniem do prostoty, użyteczności i wyjątkowego designu. Liczymy na to, że polscy konsumenci nas docenią. Coolshop to podstawa naszej działalności i jesteśmy niezwykle dumni z bycia częścią grupy wielu świetnych firm. Jednak biznes, a co za tym idzie pieniądze, stają się cenne dopiero wtedy, gdy wydajesz je na innych. Dlatego warto też wspomnieć o naszej fundacji CoolUnite, która pomaga chorym i bezbronnym dzieciom. — mówi Mark, Nielsen, prezes i współzałożyciel Coolshop oraz Cool Group

Coolshop w Skandynawii poza byciem najpopularniejszą platformą e-commerce ma również bogatą ofertę sklepów stacjonarnych. Na tę chwilę nie wiadomo, czy doczekamy się ich również w Polsce. Wiadomo jednak, że polska domena sklepu https://www.coolshop.pl już działa — i wszystkich odwiedzających wita tam landing page informujący o tym, że już wkrótce wystartuje w Polsce.

Czekamy, życzymy powodzenia. A sam jestem niezwykle zainteresowany czy duńska ekipa zrobiła research naszego rynku i ma pomysł w jaki sposób powalczyć z lokalnym gigantem.