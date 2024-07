Jak informuje serwis Wiadomości Handlowe, Dino Polska stale pracuje nad uruchomieniem swojej platformy sprzedaży online. Kolejnym krokiem w urzeczywistnieniu projektu jest zakupienie domeny eDino.pl, którą udało się zdobyć na portalu aukcyjnym Aftermarket. Co ciekawe, Dino zgłosiło również do rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej znak towarowy "edino" z bogatym wykazem towarów, co oznacza, że firmowane znakiem "edino" będzie wiele produktów, które mogą być sprzedawane między innymi w sklepie online.

Dino z własnym sklepem internetowym? Na polskim rynku e-commerce może pojawić się czarny koń

Wiadomości Handlowe rozpatruje kilka wariantów scenariusza:

Czym zatem będzie eDino? Dopóki sieć tego nie zdradzi, trzeba brać pod uwagę kilka możliwych wariantów. Jedna z opcji zakłada "prosty‘ rebranding sklepu internetowego eZebra na eDino, być może połączony z rozszerzeniem - teraz lub w przyszłości - asortymentu tego e-sklepu o nowe kategorie produktów.

Serwis wskazuje jednak, że wciąż pozostajemy w sferze domysłów, gdyż Dino w żaden sposób nie odnosi się do informacji i potencjalnego uruchomienia sklepu internetowego. Serwis nie wyklucza nawet, że kwestie zakupu domeny to "zabezpieczenie na przyszłość", jeśli sieć zdecydowałaby się na uruchomienie własnego sklepu internetowego. Co by się w nim mogło znajdować? Markety Dino to przede wszystkim produkty spożywcze i przemysłowe więc oferta może być atrakcyjna i zróżnicowana. Pod warunkiem, że Dino rzeczywiście uruchomi swój sklep internetowy. Warto jednak przypomnieć informacje z zeszłego roku – również dostarczane przez Wiadomości Handlowe. Serwis informował wtedy o ogłoszeniu pracy zamieszczonym przez Dino Polska.

eDino.pl. Sklep internetowy czy rebranding?

Firma szukała osoby, która jest w stanie wdrożyć i obsłużyć system sprzedaży internetowej. Do jej zadań należeć miały m.in. nadzorowanie procesów odnoszących się do dystrybucji usług i produktów, dbanie o prawidłowe działanie platformy, wprowadzanie założeń strategii sprzedaży, a także nadzorowanie nad prawidłowym funkcjonowaniem strony, planowanie i wdrażanie strategii marketingowych. Kolejne kroki związane z uruchomieniem platformy sprzedażowej online wskazują jasno, że coś jest na rzeczy – pytanie tylko kiedy poznamy konkrety. Wszystkiego dowiemy się w odpowiednim czasie, gdy przedstawiciele sieci odniosą się do doniesień i zapytań Wiadomości Handlowych. Serwis w momencie publikacji swojego artykułu nie otrzymał odpowiedzi.

Robicie zakupy w Dino? Chcielibyście móc je robić także w sieci? Na koniec czerwca 2024 r. sieć Dino liczyła 2504 sklepy, podczas gdy rok wcześniej obejmowała 2272 markety. W samym pierwszym półroczu 2024 r. firmie udało otworzyć 98 nowych sklepów. Zanim jednak zrobicie zakupy online, będziecie mogli wybrać się do samoobsługowego Dino, które wczoraj otworzyło się w Sośnicowicach. To wspólny projekt spółek Grupy Mago: MGL i HemiTech oraz Politechniki Śląskiej. Nowy sklep jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.