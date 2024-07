Czesi nie polubili automatów Allegro. Zdecydował brak tej funkcji

Allegro poinformowało dziś o rozwoju na ulicach czeskich miast ich sieci automatów paczkowych, sygnowanych marką One Box by Allegro. Osobiście, najbardziej zaciekawiło mnie jednak co innego w tym komunikacie.

Tytułem wprowadzenia, w Polsce płatności za pobraniem w miarę popularne były jeszcze w 2019 roku, kiedy to jako formę płatności za zakupy w sieci, wybierało je niemal połowa rodaków. Dziś to już jest tylko piąte miejsce.

Jeszcze gorzej wygląda to jeśli chodzi o preferowane formy płatności, wśród których płatności za pobraniem wybierane są przez zaledwie 9% Polaków.

Co ciekawe, pokrywa to się to mniej więcej z wewnętrznymi badaniami Allegro, z których wynika, iż dla rodaków kupujących na tej platformie sprzedażowej, płatności za pobraniem preferowane są przez zaledwie 6% osób.

Niestety dla Allegro, Czesi mają z goła odmienne preferencje. Dlatego, do postawionych już w Czechach 140 automatów paczkowych One Box by Allegro, będzie musiał doinstalować terminale płatnicze - to już moje domniemanie na podstawie poniższych liczb,- prawdopodobnie nie cieszyły się one bez nich spodziewaną popularnością w Czechach:

Automaty w Czechach już wkrótce będą oferowały także ważną dla czeskiego konsumenta opcję płatności przy odbiorze bezpośrednio za pomocą terminala płatniczego. Z badań Allegro wynika, że aż 88% wszystkich kupujących z Czech korzysta z tej opcji, a około 40% wymienia ją jako preferowaną (dla porównania, w Polsce to zaledwie 6%).

Wspomniane 140 automatów paczkowych One Box by Allegro, rozszerzy istniejącą już sieć automatów paczkowych i punktów odbioru WE|DO, zwiększając liczbę lokalizacji, w których klienci mogą odbierać swoje zamówienia z Allegro w Czechach do ponad 3840.

Jakub Kłoczewiak, Chief Operating Officer w Allegro:

Scalanie i harmonizacja naszych usług dostawczych w ramach marki One by Allegro to kolejny etap rozwoju międzynarodowej działalności Allegro. Chcemy jeszcze bardziej podnieść standard dostaw i zapewnić klientom z Polski, Czech i Słowacji możliwość wyboru spośród milionów ofert w różnych kategoriach, z szybką i wygodną dostawą do automatów paczkowych, punktów odbioru, a także pod adres domowy.

Jednocześnie firmę logistyczną i dotychczasową sieć dostaw WE|DO czeka rebranding - ich punkty odbioru i automaty paczkowe oraz stroje kurierów, sukcesywnie będą oznaczane już logiem „One by Allegro”.

