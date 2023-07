Szukasz dobrego telewizora 55"? Podpowiadamy, które modele warto wziąć pod uwagę

Jaki telewizor 55 cali kupić? Najciekawsze modele

W dzisiejszych czasach dzisiaj telewizor to nie tylko obraz i dźwięk – to drzwi do świata, filmów, gier oraz serwisów VOD. Gdy domowe centrum rozrywki ma 55", zabawa może być jeszcze lepsza. W tym rozmiarze zderzenie technologii i funkcjonalnego wzornictwa może robić wrażenie. Pytanie brzmi: jaki model wybrać? W tym artykule przyjrzymy się kilku najciekawszym modelom 55-calowych telewizorów, aby ułatwić Ci podjęcie odpowiedniej decyzji.

Jakość obrazu jest jednym z kluczowych czynników, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze telewizora. Technologie, takie jak rozdzielczość 4K, HDR, a także takie parametry jak czernie, kolory, czy jasność obrazu, mają ogromny wpływ na komfort oglądania. Na rynku mamy też do wyboru cały przekrój inteligentnych funkcji, które umożliwiają m.in. dostęp do setek aplikacji lub interakcję z telewizorem za pomocą głosu. Wybraliśmy modele, oferujące intuicyjne i łatwe w obsłudze systemy smart TV, a także takie, które posiadają wsparcie dla popularnych platform streamingowych, takich jak Netflix czy Amazon Prime Video. Nie bez znaczenia jest również wygląd telewizora, zwłaszcza jeśli zamierzamy umieścić go w naszym salonie jako element dekoracyjny. Wszystko to wzięliśmy pod uwagę, aby przygotować dzisiejsze zestawienie.

Dobre telewizory 55" – ranking

W tym artykule przyjrzymy się starannie wybranym modelom telewizorów od takich producentów, takich jak Hisense, Philips, Samsung, TCL, Sony i Panasonic. Każda z firm przynosi coś wyjątkowego do stołu, oferując niezapomniane doznania dla Twoich zmysłów, w różnych przedziałach cenowych. Gotowi na przegląd najciekawszych modeli telewizorów 55"? No to zaczynamy!

Telewizor Hisense 55A7GQ 55''

Cena: od 2499 zł

Zyskująca na popularności marka Hisense może jeszcze namieszać na rynku. 55A7GQ to telewizor, który oferuje wiele wyróżniających się funkcji. Szeroka gama kolorów, zaawansowana optyka i technologie korygujące barwy skutecznie ożywiają obraz. Nie zabrakło też wsparcia Dolby Vision oraz jakości obrazu 4K. Na pochwałę zasługuje również jakość dźwięku. Dzięki technologii Dolby Atmos model 55A7GQ tworzy wrażenie dźwięku przestrzennego 3D. To dobry wybór dla graczy i miłośników sportu. Tryb sportowy zapewnia płynny, dynamiczny obraz bez rozmycia. Dla graczy, telewizor oferuje tryb Game Mode Pro z niskim poziomem opóźnieniem. Telewizor HISENSE A7GQ jest także multimedialnym centrum rozrywki. Wszystko za sprawą systemu VIDAA, który działa naprawdę płynnie. Ma tylko jedną wadę – nie znajdziemy tu niektórych popularnych aplikacji. Brakuje m.in. Spotify lub Playera. Biorąc jednak pod uwagę atrakcyjną cenę telewizora, wciaż warto polecić ten model.

Telewizor TCL 55C735 55"

Cena: od 2999 zł

Kolejna propozycja w świetnej cenie to model 55C735 od TCL. Telewizor, jak na urządzenie za mniej niż 3 tysiące złotych, oferuje przyzwoitą jakość obrazu i dźwięku. Dzięki technologii QLED zapewnia ładne kolory z ponad miliardem barw i odcieni. W połączeniu z HDR PRO obraz jest pełen szczegółów. Matryca o natywnej częstotliwości odświeżania 144 Hz gwarantuje płynność wyświetlanych treści. Będzie więc odpowiedni dla miłośników sportu i graczy. Obsługa różnych formatów HDR (HDR10, HDR HLG, HDR10+, HDR Dolby Vision) pozwala cieszyć się tym standardem, podczas oglądania kompatybilnych treści. Głośniki ONKYO i wsparcie dla Dolby Atmos zapewniają niezłe wrażenia audio. Telewizor obsługuje Google TV, co umożliwia łatwe odkrywanie nowych treści, pobieranie aplikacji i sterowanie urządzeniami inteligentnego domu za pomocą głosu. Mimo pewnych kompromisów, takich jak mniejsza jasność obrazu, w tej cenie to wciąż jeden z najlepszych wyborów, jeśli chodzi o 55-calowe ekrany.

Telewizor Samsung QE55Q80B 55"

Cena: od 4477 zł

Przeskakujemy do znacznie wyższej półki cenowej. Telewizor Samsung QE55Q80B 55" oferuje wiele zaawansowanych funkcji, które przekładają się na jego cenę. Mamy tu strefowe podświetlanie matrycy LED, głębokie czernie i czystą biel. Dzięki temu obraz jest wyraźny i nasycony kolorami. Zabrakło niestety Dolby Vision. Jest natomiast Dolby Atmos i wbudowane głośniki wielokanałowe, które zapewniają świetny dźwięk przestrzenny. Dzięki procesorowi AI Quantum 4K i technologii skalowania do 4K, przy użyciu sztucznej inteligencji, jakość obrazu jest optymalizowana, zapewniając optymalną ostrość i szczegółowość. Smart Hub umożliwia łatwy dostęp do ulubionych treści. Nie wszyscy jednak lubią telewizory z Tizenem, szczególnie że zabrakło tu Chromecasta. Nie myślcie jednak, że kilka drobnych minusów może przekreślić ten model z listy najciekawszych, dostępnych obecnie na rynku telewizorów. Jednymi z głównych plusów tego modelu są: doskonała jakość obrazu i dźwięku, wygodny w obsłudze pilot, świetny design i płynność ruchów na ekranie.

Telewizor Sony XR-55X90S 55"

Cena: od 4599 zł

Sony XR-55X90S 55" to kompletne urządzenie w segmencie telewizorów LED. Mimo że cenowo nie jest już może tak atrakcyjny jak Hisense, czy TCL, wiemy, za co płacimy. Mamy bezpośrednie podświetlenie matrycy, strefowe wygaszanie, dobry poziom czerni, doskonały kontrast i odświeżanie na poziomie 120 Hz, które na pewno docenią gracze. Technologia TRILUMINOS PRO sprawia, że paleta barw generowanych przez ten telewizor jest znacznie szersza, co daje nam większą głębię obrazu. Dzięki Acoustic Multi-Audio i Dolby Atmos dźwięk dostosowuje się do akcji na ekranie, zapewniając realistyczne doznania audio. Funkcja Voice Zoom 2 poprawia słyszalność dialogów, a czujnik światła automatycznie dostosowuje parametry jasności obrazu. Mamy też przyjemny dodatek w postaci kompatybilności z BRAVIA CAM (należy dokupić osobno). Kamera pozwala sterować telewizorem za pomocą gestów lub uczestniczyć w wideokonferencjach na dużym ekranie.

Telewizor Philips 55OLED707 55"

Cena: od 5399 zł

Ostatni próg cenowy w rankingu to urządzenia powyżej 5 tysięcy złotych. Nasza pierwsza propozycja to 55-calowy Philips 55OLED707. Jakość dźwięku i obrazu są na wysokim poziomie, a szczególnie imponujące jest świetnie działające Ambilight, które wypełnia pokój światłem i przenosi akcję poza ekran. Telewizor oferuje świetny kontrast i głęboką czerń. Dzięki technologii OLED i wsparciu dla formatów HDR mamy też wyraźne detale. Urządzenie dobrze radzi sobie również z reprodukcją kolorów. Mamy zarówno Dolby Vision, jak i Dolby Atmos. System Android TV zapewnia dostęp do wielu aplikacji. Jeśli chodzi o minusy, warto pamiętać, że odświeżanie na poziomie 120 Hz działa tylko w trybie Monitor. Mamy też dość przeciętnego pilota, ale jakość obrazu z pewnością Wam to wynagrodzi.

Telewizor Panasonic TX-55LZ1000E 55"

Cena: od 5499 zł

Ostatnie urządzenie w rankingu to 55-calowy Panasonic TX-55LZ1000E. To telewizor oferujący świetny obraz i doskonały dźwięk. Wyposażony w procesor HCX Pro AI, zapewnia wierną reprodukcję barw i ostrość. Obsługuje różne formaty HDR i automatycznie dostosowuje obraz do natężenia światła w pomieszczeniu. Technologia Dolby Vision IQ optymalizuje obraz w zależności od warunków oświetlenia. Dodatkowo oferuje funkcje my Scenery (efektowne wygaszacze ekranu) i Netflix Calibrated Mode (zgodność korekcji kolorów z oryginalnym materiałem źródłowym oglądanym na Netflixie). Telewizor oferuje również świetny tryb Game Mode Extreme stworzony specjalnie dla graczy. Mamy jednak małe zastrzeżenie. W tej cenie obowiązkowo powinno być dostępne wsparcie dla AirPlay 2. Niestety, tutaj go nie uświadczymy.