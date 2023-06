Nowe telewizory Samsung Q80C 98” z darmową kalibracją

Premiera telewizora Samsung Q80C 98” zapowiedziana została pod koniec kwietnia tego roku, teraz trafił on już do przedsprzedaży w następujących sklepach:

TERG Spółka Akcyjna,

NEONET S.A,

Samsung Brand Stores,

I TERRA Sp. z o.o.,

Matrix Media Sp. z o.o,

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o sklep internetowy samsung.com,

AUDIO COLOR,

x-kom sp. z o.o..

Zanim jednak o wspomnianej promocji, słów kilka o samym telewizorze - Samsung Q80C 98” to ogromny ekran, który powinien zadowolić miłośników kina domowego czy fanów wydarzeń sportowych oglądających je w domowym zaciszu (tych o zasobnych portfelach, cena tego telewizora to 29 999,00 zł). To telewizor, w kontekście którego sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Neuronowy Procesor AI Quantum 4K oparty na 20 wielomodelowych sieciach neuronowych, które to analizują w czasie rzeczywistym dane wideo i audio, pozwalając niezależnie od jakości źródłowych materiałów, na oglądanie treści najbardziej zbliżonych do rozdzielczości 4K.

1 / 4

AI czuwa też nad wzmocnieniem jakości i głębi obrazu, idealnie dostosowując go do tak dużego ekranu, do tego dźwięk przestrzenny w technologii Dolby Atmos i Smart Hub z wbudowanym Hub IoT, pozwalającym zbudować ekosystem połączonych urządzeń w domu bez dodatkowych zewnętrznych modułów.

Przechodząc już do samej promocji, skorzystać z niej można kupując do 9 lipca Samsunga Q80C 98” w jednym z wymienionych wyżej sklepów. Po tym terminie, czyli od 10 lipca do 6 sierpnia, wystarczy wejść na tę stronę i zamówić usługę kalibracji telewizora, która zostanie przeprowadzona przez specjalistów z SKALIBRUJTV.pl. Polegać ona będzie na profesjonalnej zmianie ustawień temperatury barwnej wyświetlanego obrazu za pomocą kolorymetru podłączonego do komputera.

Źródło: Samsung Polska.