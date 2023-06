Telewizja internetowa za darmo - ponad 20 kanałów bez reklam

Więcej o samej platformie VOD - MEGOGO, możecie przeczytać w podlinkowanym wpisie, z technicznych aspektów wspomnę tylko, że dostępna jest na telewizorach smart TV, Android TV, Apple TV, jak i na komputerach w przeglądarkach (w Google Chrome z opcją przesyłania na telewizor przez Chromecasta) oraz na urządzeniach mobilnych z Android i iOS poprzez dedykowaną aplikację.

MEGOGO na smart TV MEGOGO na urządzeniach mobilnych MEGOGO na komputerach Samsung Tizen TV (2015 i nowsze) Android (Google Play) Windows 10 lub wyższy Samsung Orsay TV (2013–2014) iOS/iPadOS (App Store) Mac OS X 10.4 lub wyższy LG WebOS (2014 i nowsze) HMS (AppGallery) Linux LG NetCast (2012–2016) dowolne urządzenie z Androidem - instalacja z pliku Sony Android TV Sony Linux (2013 i nowsze) Philips Android TV Philips Linux (2013 i nowsze) Panasonic Firefox OS (2015 i nowsze) Panasonic Android TV Hisense Android TV Hisense Vidaa U (2014 i nowsze) Foxxum, Vewd, NetRange Dowolne urządzenie z Android TV - instalacja z pliku Apple TV



Teraz, na MEGOGO pojawił się darmowy pakiet - Bezpłatna TV, w ramach którego to możecie oglądać bezpłatnie 23 kanały telewizyjne, bez rejestracji. Tym samym to już trzeci serwis VOD w Polsce, po WP Pilot i TVP VOD z bezpłatnymi kanałami z tą różnicą, iż na razie nie wyświetla dodatkowych reklam, ale za to kosztem jakości - opcja Full HD dostępna jest tylko w płatnych pakietach.



Co jeszcze wyróżnia MEGOGO spośród tych platform, to możliwość oglądania wyemitowanych już pozycji do 3 lub 7 dni wstecz, z opcją przewijania (również reklam) na niektórych kanałach, takich jak Stopklatka czy WP TV - tak więc to możliwość oglądania tych kanałów zupełnie bez reklam.



MEGOGO to również bardzo wygodna opcja oglądania kanałów telewizyjnych na urządzeniach mobilnych z szybkim podglądem programu TV na żywo - przyda się to osobom, które chcą oglądać wybrane programy poza domem, na przykład na jakichś wyjazdach czy wakacjach.

Telewizja internetowa za darmo na WP Pilot, MEGOGO i TVP VOD

Jak Megogo wypada na tle konkurencji? Patrząc po poniższej tabelce widać, iż najwięcej bezpłatnych kanałów dostępnych jest na WP Pilot, jednak mają przy tym sporo tzw. „wypełniaczy” bez kanału typowo filmowego czy sportowego. Na Megogo jest Stopklatka TV czy Sportowa TV.

WP Pilot Megogo VOD TVP WP HD Polsat TVP1 TVP 1 TV Puls HD TVP2 TVP 2 TVN TVP Info Polsat TV4 TVP Kultura TVN TVP 1 TVP Kobieta TV 4 HD TVP 2 TVP Sport TV Puls HD TVP 3 TVP Historia Puls 2 TV Puls 2 HD TVP ABC TVP 3 Warszawa WP HD TVP Dokument TVP 3 Gdańsk Polonia 1 HD TVP Nauka Tele 5 HD Tele 5 HD TVP Polonia Polonia 1 TVS TVP Rozrywka TVS Stopklatka.tv HD TVP Historia2 13.TV Zoom TV HD Alfa TVP wPolsce.pl HD Sportowa.TV TVP ABC2 TV Trwam Music Box Polska TVP Kultura 2 France 24 English HD STARS.TV HD Belsat France 24 HD TVP World UA1 News24 Deutsche Welle (Deutsch) TVP World Gametoon HD France 24 (French) HD 16 kanałów lokalnych TVP3 4FUN.TV FREEDOM HD 4FUN Dance [M] Blog for kids in English Stars.TV HD [M] Blog DIV in English HD Fashion TV HD Red Carpet TV HD Twoja.TV HD Nuta GOLD Music Box Polska 4FUN Kids Kabaret TV

Z kolei na TVP VOD mamy TVP Sport czy TVP Kultura, tak więc pojawienie się nowego bezpłatnego pakietu na Megogo, można traktować jako uzupełnienie i opcję dostępu do kanałów nieobecnych na tych dwóch pozostałych platformach z bezpłatnymi kanałami.

Megogo w przeglądarce dostępne jest pod tym adresem, a aplikację mobilną pobierzecie z Google Play i App Store - linki.