Sony planuje blokować instalowanie niektórych aplikacji na smart TV

Problemem, z jakim mierzy się Sony jest oczywiście piractwo. Wiele aplikacji, które można znaleźć w Sieci, służy do pobierania/streamowania/odtwarzania nielegalnych treści, a takim praktykom Sony wypowiedziało wojnę wiele lat temu. W 2000 roku Steve Heckler, pełniący funkcję senior vice president w Sony Pictures Entertainment (oddział amerykański), bardzo ostro wypowiadał się na temat Napstera i podobnych do niego wytworów. Przez ten cały czas Sony na wiele sposobów walczyło z piractwem, stosując różne technologie DRM, a obecnie firma uważa, że streaming gier z chmury będzie jedną z najskuteczniejszych metod na piractwo na tym rynku.

Sony zablokuje aplikacje z pirackimi treściami na smart TV

Najnowszy patent Sony obejmuje plan opracowania technologii, która będzie przeczesywać kod aplikacji instalowanej np. na telewizorze smart TV. Jeśli znajdzie się tam cokolwiek, co wzbudzi obawy, instalacja zostanie zatrzymana bez żadnych szans na obejście blokady. Odpowiedzialna będzie za to specjalna aplikacja banująca aplikacje, które wykorzystują nielegalne rozpowszechnianie treści. Co ważne, blokada ta będzie integralną częścią systemu operacyjnego. Oprócz analizy kodu, aplikacja blokująca będzie też monitorować zewnętrzne źródła, z których korzysta instalowany program.

Nie wiemy, czy i kiedy Sony ukończy ten projekt, ale dla wielu osób takie zapowiedzi mogą brzmieć mało optymistycznie. Nie dlatego, że utracą dostęp do pirackich treści, ale ze względu na ograniczenie, z jakim może się wiązać wprowadzenie inteligentnej blokady instalacji aplikacji spoza sklepu Google Play. Czasami korzysta się z takiej możliwości, by uzyskać dostęp do funkcji/programów, które nie mają nic wspólnego z nielegalnie rozpowszechnianymi treściami online, a mogą one paść ofiarą systemu.

