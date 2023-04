Czy mamy tu fanów dużych ekranów? Samsung ma dla Was coś specjalnego.

W ramach wydarzenia Unbox & Discover 2023 Samsung podzielił się szczegółami nowych telewizorów z serii Neo QLED, zaprezentowanych pierwotnie na targach CES. Południowokoreański producent chce dzięki nim podtrzymać rolę lidera na rynku telewizorów.

77-calowy Neo QLED i gamingowy monitor w proporcjach 32:9

Najnowsze modele z linii Neo QLED to przede wszystkim obraz ostry jak żyleta, w trzech rozmiarach – 55’’, 65” i 77”. We każdym mamy do czynienia z technologią Quantum Mini LED, charakteryzującą się blisko 40-krotnie mniejszą diodą, pozwalającą na precyzyjniejsze sterowanie podświetleniem.

Za fantastyczną jakość obrazu odpowiadać ma neuronowy procesor AI Quantum 8K, udoskonalający proces skalowania obrazu, oparty na 64 wielomodelowych sieciach neuronowych. Tu warto jednak dodać, że tryb skalowania może nie mieć zastosowania w grach.

"Każda z sieci wykorzystuje analizę danych wejściowych oraz inteligentny algorytm i podnosi jakość scen, udoskonalając ich kontrast, rozdzielczość oraz kolory – wszystko po to, byś mógł doświadczać pełnej mocy obrazu zbliżonego do 8K”

Telewizor – oprócz naprawdę cienkich ramek – ma cechować się też specjalną powłoką antyrefleksyjną, która odbija padające światło, dlatego nie trzeba szukać dla niego miejsca w salonie z daleka od okna. Nowe modele z serii Neo QLED posiadają certyfikat Pantone i tryb wzmocnienia głębi obrazu – precyzyjnie dopasowuje diody LED i zwiększa kontrast na pierwszym planie, dając realistyczne poczucie głębi. Samsung chwali się też automatycznym przekształcaniem treści SDR na HDR dzięki technologii głębokiego uczenia.

Nie mniej ważny jest też dźwięk – tu producent postawił na Dolby Atmos w połączeniu z wbudowanymi, wielokanałowymi głośnikami 6.2.4CH, wspieranymi przez funkcję adaptacji dźwięku – sprzęt optymalizuje dźwięk pod kątem warunków w pomieszczeniu i specyfiki odtwarzanych treści.

Źródło: Samsung

Na dzisiejszej konferencji Samsung wspomniał też o gamingowym monitorze Odyssey Neo G9, który promuje jako pierwszy na świecie zakrzywiony monitor UHD, z odświeżaniem 240 Hz i technologią Quantum Mini LED. Wspomniałem o tym, że ten potwór ma aż 57 cali przy zakrzywieniu 1000R i proporcjach 32:9? Przyznam, że robi to wrażenie, choć sam nie przepadam za aż tak dużymi monitorami do gier.

Oba modele mają ukazać się jeszcze w tym roku.

