Oglądałem obraz na 100 calowym projektorze laserowym Hisense - robi wrażenie

Hisense wprowadziło do sprzedaży projektor laserowy zdolny wyświetlać obraz o przekątnej 2,5 metra. Zobaczyliśmy go w praktyce.

Dziś konsumując treści nie musimy już siedzieć blisko małego ekraniku, jak kilka lat temu. Teraz w domu możemy mieć obraz coraz bliższy kinowemu dzięki coraz większym przekątnym, jakie oferują współczesne telewizory. Jednak nawet one mają swoje limity i nie znajdziemy dziś na rynku urządzenia, które może wyświetlać obraz o przekątnej 100 cali. Co więc, jeżeli chcemy cieszyć się ulubionymi serialami, filmami czy transmisjami sportowymi na takiej powierzchni? Cóż, wtedy właśnie na scenę wchodzi Hisense, które niedawno zaprezentowało alternatywę dla klasycznego telewizora - model HE100L5F

Laserowy projektor w 4K - jak wygląda w rzeczywistości?

Mieliśmy niedawno przyjemność być na pokazie, na którym przedstawiciele firmy pokazali nam swoje najnowsze produkty i opowiedzieli, czego mogą spodziewać się po ich nowym produkcie - laserowym projektorze dostosowanym do wyświetlania obrazu o przekątnej 100 cali.

Opis warto zacząć od samego obrazu - ma on proporcję 16:9 i jest wyświetlany na specjalnej powierzchni, której zadaniem jest odbicie światła, dzięki czemu obraz można swobodnie oglądać nawet w jasny dzień. Wspólnie z Hisense przetestowaliśmy to, odsłaniając wszystkie rolety w showroomie na 15 piętrze budynku Złota 44 - nie było żadnych problemów z gubieniem szczegółów. Jeżeli chodzi o sam wyświetlany obraz, to mamy tu do czynienia z 4K w maksymalnie 60 Hz, a więc jest to rozdzielczość dostosowana do większości dzisiejszych materiałów wideo. Obraz wyświetlany jest w technologii HDR z ponad 1 mld kolorów, a dynamiczny kontrast wynosi aż 2000:1. W moim odczuciu - gdyby ktoś nie powiedziałby, że mam tu do czynienia z projektorem, sądziłbym, że to po prostu... bardzo duży oledowy telewizor, co już o czymś świadczy.

Maksymalna jasność wynosi 2700 ANSI lumenów, a czas pracy lasera przewidziany jest na 25 tys. godzin. Po tym czasie nastąpi obniżenie jasności o połowę. Oprócz projektora stacja bazowa wyposażona jest w dwa głośniki o mocy 15 W każdy, zaprojektowanych do obsługi Dolby Atmos, więc do zestawu nie jest konieczne dokupienie Soundbaru. Głośniki grają przyjemnie i donośnie, ale wiadomo, że przy takiej konfiguracji będą grały głównie środkowym pasmem.

Urządzenie działa na autorskim systemie operacyjnym VIDAA, który obsługuje wszystko, co potrzebne, jeżeli chodzi o współczesne smart tv - mamy tu wszystkie potrzebne aplikacje streamingowe.

W tym momencie warto sobie zadać pytanie - dlaczego warto w ogóle wybrać laser? Zwłaszcza, że HE100L5F swoje kosztuje (20 000 zł bez złotówki). Cóż - z jednego prostego powodu - póki co nie ma na rynku rozwiązań pozwalających wyświetlić tak duży obraz w domowym zaciszu. Jeżeli więc mamy możliwość i chcemy oglądać treści na ekranie o przekątnej 100 cali (czyli 2,5 metra) to produkt Hisense jest jedynym możliwym wyborem. Jest więc to sprzęt dla prawdziwych fanów filmów, którzy chcą doświadczać swoich ulubionych produkcji w domu, tracąc jak najmniej z wrażenia bycia w kinie.

Oprócz tego Hisense pokazało też drugi produkt - skierowany do graczy U8GQ

U8GQ to bardziej "konwencjonalny", 65 calowy telewizor ULED (własna technologia Hisense) o rozdzielczości 4K, który również charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami.

Mamy tutaj 120 stref lokalnego przyciemnienia, 120 Hz odświeżania, HDMI 2.1 (dobre rozwiązanie dla graczy) oraz system głośników 2.1.2, co oznacza dwa tweetery na froncie, dwa górze skierowane do sufitu i subwoofer basowy odbijający dźwięk od ściany za telewizorem. To, w połączeniu z oprogramowaniem Dolby Audio daje możliwość całkiem skutecznej symulacji dźwięku surround.

Oczywiście - telewizor wypakowany jest rozwiązaniami sztucznej inteligencji, która rozpoznaje scenę i jest w stanie zoptymalizować sposób wyświetlania do tego, co oglądamy. W tym wypadku sztuczna inteligencja jest też w samym systemie operacyjnym (ponownie mamy tutaj autorskie rozwiązanie VIDAA) - telewizor współpracuje z Asystenem Google i Alexą, ale zdecydowanie polecam asystenta, którego stworzyło Hisense - rozumie polskie komendy, działa błyskawicznie i bardzo rzadko się myli.

65 calowa wersja telewizora U8GQ kosztuje 4700 zł, a 55 calowa - 3700 zł. Hisense jest w Polsce od niedawna i to odważne z ich strony, by wprowadzać od razu produkty z półki super premium, takie właśnie jak 100 calowy projektor laserowy.

Widzielibyście taką technologię w swoim domu?