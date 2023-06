Laser TV, miniLED i raj dla graczy. Hisense prezentuje telewizory na 2023 rok!

Hisense zaprezentował dziś swoją linię telewizorów na 2023 rok. Tegoroczne modele TV od chińskiej firmy oferują wiele ciekawych rozwiązań — warto wymienić między innymi Laser TV, nacisk na gamingowe telewizory oraz technologię miniLED. Ale po kolei.

Źródło: Hisense

Laser TV 4K L9H — projektor wcielający się w inteligentny telewizor

Technologia Laser TV od Hisense to połączenie projektora 4K ultrakrótkiego rzutu z funkcjonalnością telewizora Smart TV, co jest bez dwóch zdań ciekawym — ale również w niektórych sytuacjach bezpiecznym — rozwiązaniem. Nowa seria Laser TV od Hisense, o nazwie L9H, zapewnia najwyższą jak do tej pory jakość obrazu. Telewizory dostępne są w dwóch rozmiarach — 100 i 120 cali, co, jak zapewnia producent, stanowi największe ekrany obecnie dostępne na rynku.

Nowa generacja Laser TV od Hisense, czyli modele 100L9H i 120L9H, obsługują formaty Dolby Vision oraz HDR10+, które zapewniają lepszy kontrast, wysoką jasność i szeroką paletę barw. Dzięki technologii Dolby Vision obraz jest bardziej wyrazisty i realistyczny, dzięki czemu możemy zauważyć więcej szczegółów, zwłaszcza w ciemnych i jasnych scenach. Warto również wspomnieć o tryb Filmmaker, dostępnym w serii L9H, który wyświetla obraz w sposób zgodny z intencjami reżysera, zapewniając autentyczne doznania podczas oglądania filmów.

Źródło: Hisense

Laserowy projektor ultrakrótkiego rzutu z technologią Trichroma generuje trójkolorowy obraz, co ma przekładać się na jeszcze lepsze odwzorowanie barw i jednolitą jasność. Antyrefleksyjny ekran ALR eliminuje ponad 85% odblasków otoczenia, dzięki czemu słońce ma nam nie przeszkadzać w seansach nawet w ciągu dnia z podniesionymi roletami — i mam nadzieję, że tak właśnie jest, bo to do tej pory było największym problemem większości projektorów. Hisense zapewnia, że modele 120L9H i 100L9H osiągają jasność 3000 lumenów, co zapewnia wyraźny obraz bez względu na oświetlenie pomieszczenia. Dodatkowo, wysoka jednorodność luminancji gwarantuje, że obraz będzie tak samo wyraźny dla każdego widza, niezależnie od miejsca, z którego ogląda. Chińska firma zwraca również uwagę na funkcję Smooth Motion Rate 480 (SMR), która ma zapewniać płynne i ostre obrazy nawet w szybkich scenach akcji.

Telewizory Laser TV 4K L9H działają na systemie operacyjnym VIDAA U, który zapewnia intuicyjną i łatwą obsługę. Użytkownicy mogą korzystać z popularnych aplikacji streamingowych, takich jak Netflix, YouTube czy Amazon Prime Video, bezpośrednio z menu głównego. Dodatkowo, wbudowany asystent głosowy umożliwia sterowanie telewizorem za pomocą poleceń głosowych, co jeszcze bardziej ułatwia korzystanie z urządzenia.

Źródło: Hisense

Aż cztery telewizory miniLED od Hisense

Hisense wprowadza również cztery modele telewizorów z zaawansowaną technologią miniLED. Wykorzystując tysiące mikroskopijnych diod LED, telewizory z miniLED zapewniają lepsze podświetlenie i kontrolę nad strefami jasności na ekranie. To przekłada się na większą precyzję kolorów, głębszą czerń i szeroki zakres kontrastu.

Modele telewizorów Hisense z technologią miniLED to U9DG, U9FG, U8DG i U7DG. Każdy z tych telewizorów oferuje rozdzielczość 4K oraz obsługę formatów Dolby Vision, HDR10+ i HLG, co przekłada się na wyjątkową jakość obrazu. Dzięki zaawansowanym algorytmom upscalingu, telewizory Hisense są w stanie przekształcić treści o niższej rozdzielczości na jakość zbliżoną do 4K, zapewniając ostry i szczegółowy obraz. Telewizory z technologią miniLED posiadają również funkcję Full Array Local Dimming (FALD), która umożliwia precyzyjne kontrolowanie podświetlenia ekranu w zależności od konkretnych obszarów — a to przekłada się na lepszą głębię czerni i wyrazistość szczegółów.

Źródło: Hisense

Wielka rodzina telewizorów miniLED

Seria UXKQ wyposażona w panel miniLED X. To według producenta najbardziej innowacyjny panel w tej kategorii, który jest gwarancją najwyższej jakości obrazu, dzięki nawet ponad 5000 lokalnym strefom wygaszania. Seria UXKQ dostępna jest w dwóch rozmiarach — 65 cali i 85 cali. Ekrany oferują kolejno 1456 lokalnych stref wygaszania (65”) oraz aż 5184 lokalnych stref wygaszania (85”), a także jakość szczytową o wartości 1500 nitów (65”) i 2500 nitów (85”). Modele 65- oraz 85UXKQ wyposażone zostały w matrycę o częstotliwości odświeżania 144 HZ w trybie Game Mode PRO, która sprawdzi się nie tylko podczas seansów kinowych, ale i w grach video. Obydwa modele obsługują formaty Dolby Vision IQ i HDR10+ Adaptive, a także Dolby Atmos, dzięki czemu zapewniają najlepsze wrażenia audiowizualne.

Seria U8KQ to ulepszona wersja zeszłorocznej linii U8HQ. W tegorocznej ofercie znajdziemy model 55-,65- oraz 75-calowy. Wszystkie wyposażone zostały w panel miniLED PRO, który gwarantuje od 672 do 1056 lokalnych stref wygaszania. Hisense porównuje, że model 55U8KQ oferuje 672 lokalnych stref wygaszania (model zeszłoroczny – 112), model 65U8KQ – 1008 lokalnych stref wygaszania (model zeszłoroczny – 160), a model 75U8KQ aż 1056 lokalnych stref wygaszania (model zeszłoroczny – 528). Do tego szczytowa jasność modeli 65 oraz 55 cali to aż 1500 nitów. Podobnie jak seria UXKQ, seria U8KQ obsługuje format Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, oraz Dolby Atmos. Ponadto, cała seria została wyposażona w matrycę o częstotliwości odświeżania 144Hz Game Mode PRO, która zapewnia płynność obrazu zarówno podczas oglądania filmu, jak i podczas gry na konsoli.

Źródło: Hisense

Trzecim członkiem tej rodziny jest seria U7KQ, wyposażona w tradycyjny panel miniLED. Dostępne są modele 55-, 65- oraz 75-calowe, które kolejno oferują 240, 384 oraz 512 lokalnych stref wygaszania (modele zeszłoroczne – 32). Szczytowa jasność serii to 1000 nitów — o 400 więcej w porównaniu do modelu zeszłorocznego. Seria U7KQ została również wyposażona w technologię Dolby Vision IQ, HDR10+ oraz Dolby Atmos, lecz nie można również zapomnieć o 144Hz Game Mode PRO.

Hisense na tym się nie zatrzymuje — i dalej mamy serię U6KQ, którą wyróżniają wysokie parametry charakterystyczne dla tej technologii oraz przystępna półka cenowa. Seria U6KQ wyposażona jest w klasyczny panel miniLED i jest dostępna w dwóch wariantach — 55” i 65”, które gwarantują 120 lokalnych stref wygaszania (55”) oraz 192 lokalne strefy wygaszania (65”). Podobnie jak pozostałe linie miniLED, obydwa modele z serii U6KQ obsługują technologie audiowizualne takie jak Dolby Vision, HDR10+ oraz Dolby Atmos.

Źródło: Hisense

Coś dla graczy

Hisense postanowił również stworzyć coś z myślą o graczach. Efektem tego jest seria E7KQ PRO dostępna w trzech rozmiarach — 55”, 65” oraz 75”. Tutaj nie mamy jednak do czynienia z technologią miniLED, a QLED — jak informuje producent, panele użyte w tej serii opierają się o technologię Quantum Dot Colour wykorzystującą kropki kwantowe do wyświetlenia wysokiej jakości obrazu, który charakteryzuje szeroka paleta barw oraz wiarygodnie odwzorowane kolory. Za odpowiednie podświetlenie obrazu w każdej jego części odpowiada technologia Direct Full Array, zapewniająca wysoki kontrast natywny, nawet w pełni oświetlonym pokoju.

Źródło: Hisense

Modele 55-, 65- oraz 75E7KQ PRO mogą pochwalić się panelem 4K o częstotliwości odświeżania 120Hz, który dodatkowo dzięki funkcji ALLM po podpięciu konsoli wykrywa urządzenie i uruchamia tryb Game Mode PRO 144 Hz. Seria E7KQ PRO jest także wyposażona w technologię VRR (zmienna częstotliwość odświeżania), dzięki której w trybie przeznaczonym do wirtualnej rozrywki częstotliwość odświeżania wynosi aż 144Hz przy rozdzielczości UHD. Natomiast zmieniając rozdzielczość na FHD, będziemy mogli cieszyć się częstotliwością odświeżania na poziomie aż 240Hz. Zwiększenie częstotliwości odświeżania możliwe jest dzięki technologii Hardware Super Resolution, która zwiększa liczbę klatek na sekundę. Linia E7K PRO otrzymała certyfikat standardów AMD FreeSync Premium oraz Premium PRO.

Na deser — telewizory QLED

Hisense rozwinął również segment QLED. Chińska firma zaprezentowała również telewizory z serii A7KQ (dostępna w rozmiarach od 43” do 65”), A6KQ (dostępna w rozmiarach od 43” do 85”) oaz A5KQ (dostępna w rozmiarach 32” i 40”). Wszystkie trzy serie wykorzystują technologię Quantum Dot Colour, a dla zapewnienia jak najlepszych wrażeń wizualnych, modele z serii „A7, A6” wyposażone zostały w technologię Dolby Vision oraz HDR10+, a także w technologię DTS Virtual X, która zapewnia przestrzenny dźwięk podczas seansu. Seria A5KQ jest unikalną serią TV na rynku wyposażoną w gniazdo USB-C dla łatwego podłączenia komputera. Dodatkowo ekran może być ustawiony w pozycji lekko nachylonej do tytułu, umożliwiając komfortowe korzystanie z niego jako monitora komputerowego.

Źródło: Hisense

Co sądzicie o tegorocznej linii telewizorów Hisense? Dajcie znać w komentarzach.