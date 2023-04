Nawet 98 cali, ekologia i smart rozwiązania. Samsung prezentuje telewizory na 2023 rok!

Przedstawiona dziś oferta telewizorów Samsung na 2023 rok obejmuje cztery wiodące linie — Excellence Line, OLED, Neo QLED i QLED. Zacznijmy od tej najbardziej atrakcyjnej propozycji.

Źródło: Samsung

Excellence Line, czyli telewizory z najwyższej półki

Excellence Line, czyli topowa seria, obejmuje trzy modele — QN900C, QN800C i QN700C. Wszystkie dostępne są w przekątnych od 55 do 85 cali. Dwa pierwsze wymienione modele otrzymały jeszcze mocniejszy Neuronowy Procesor AI Quantum 8K, który zwiększa możliwości w zakresie skalowania obrazu do jakości jak najbliższej 8K. Jak informuje producent, proces skalowania oparty jest aż na 64 wielomodelowych sieciach neuronowych (gdzie warto zaznaczyć, że w poprzedniej generacji było ich 20). Dodatkowo model Excellence Line QN900C oferuje odświeżanie 144 Hz, a nie można również zapomnieć o dźwięku. Mowa tutaj o Dolby Atmos i wielokanałowych wbudowanych głośnikach — 6.2.4CH w modelu QN900C i 4.2.2CH w QN800C.

Samsung zaznacza również, że w tym roku wszystkie telewizory z serii Excellence Line otrzymały również moduł One Connect Pro, pozwalający na cable management — wystarczy podłączyć wszystkie przewody do niewielkiej skrzynki, którą można umieścić obok telewizora lub przymocować do jego stopy.

Źródło: Samsung

Są i warianty OLED

Poza Excellence Line, Samsung zaoferował również dwa modele telewizorów OLED – S90C i S95C. Koreański gigant zapewnia, że wyróżnia je unikatowe połączenie matrycy Samsung OLED z samoemisyjnymi pikselami OLED z kropką kwantową (Quantum Dot), którego efektem są głęboka czerń i szeroka paleta żywych kolorów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że S95C to najsmuklejszy telewizor Samsung – obudowa ma zaledwie około 11 mm głębokości, więc jeśli jesteście fanami cienkich telewizorów, to powinniście się zainteresować tym modelem. Producent informuje, że ten efekt osiągnięto między innymi poprzez przeniesienie złącz do zewnętrznego modułu One Connect Pro. OLED-y będą dostępne w trzech przekątnych: 55, 65 i 77 cali.

Źródło: Samsung

Trzy telewizory z serii Neo QLED 4K

Nowości doczeka się także seria Neo QLED 4K. To w tym roku trzy telewizory: QN95C, QN92C oraz QN85C. W zależności od modelu, dostępne są one w rozmiarach od 43 do 85 cali. Wszystkie modele wykorzystują technologię Quantum Mini LED, która pozwala na precyzyjne sterowanie podświetleniem ekranu m.in. dzięki 14-bitowej skali luminancji. Z nowości zdecydowanie należy wspomnieć o Automatycznym Remasteringu HDR, który poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji przekształca treści SDR na treści w jakości HDR. Na podstawie analizy różnic między materiałami algorytm proponuje ulepszenia w obszarach, takich jak jasność, kolory i szczegóły, aby dostarczyć obraz w stylu HDR.

Telewizory QN92C i QN95C oferują również Powłokę Antyrefleksyjną, która ogranicza refleksy i odbicia światła, oraz Ultra Szeroki Kąt Widzenia. Z kolei najwyższy model z tej serii, czyli QN95C, oferuje odświeżanie na poziomie 144 Hz i dołączoną w zestawie kamerę z magnetycznym mocowaniem, co może przydać się podczas rozmów online czy ćwiczeń przed telewizorem.

Samsung przygotował również nowe QLED-y

W tym roku seria QLED obejmuje trzy modele: Q60C, Q70C i Q80C. Jeśli chodzi o przekątne, to dosłownie każdy znajdzie coś dla siebie – w zależności od modelu, dostępne są w rozmiarach od 43 do aż 98 cali. Wyróżniając się one technologią Quantum Dot, dzięki której ekrany mają nasycone barwy. QLED Q80C to w tym roku ekran z bezpośrednim tylnym podświetleniem, co przekłada się na wyższą jasność i lepszą czerń, ale wpływa także na samą konstrukcję – ekran jest o 1 cm smuklejszy w porównaniu do poprzednika.

Źródło: Samsung

Ekologia i rozwiązania smart

Jakie są elementy wspólne wszystkich tych telewizorów? Jednym z nich jest Tryb Eco, który jest predefiniowany na wszystkich nowych telewizorach i pozwala na świadome korzystanie z energii elektrycznej i optymalizowanie jej zużycia. Teraz można to także monitorować na bieżąco za pośrednictwem aplikacji SmartThings i wybraniu opcji Energy.

Do tego w tym roku wszystkie telewizory Samsung, począwszy od modelu Q60C, odegrają ważną rolę w procesie integracji różnych domowych urządzeń. Zostały wyposażone we wbudowany Hub IoT, dzięki któremu ekosystem można będzie zbudować bez dodatkowych zewnętrznych urządzeń wielu firm – dzięki temu, to telewizor stanie się centralnym elementem tego ekosystemu. Do tego wszystkie tegoroczne telewizory Samsung, jako Smart TV oferują odświeżony i sprawniejszy Smart Hub.

Źródło, grafika wyróżniająca: Samsung