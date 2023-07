Prawdziwe perełki wśród małych telefonów: Zobacz, które modele są na topie w 2023

Zależy Ci na tym, aby smartfon mieścił się w najmniejszej kieszeni? Chcesz aby dało się go obsługiwać jedną ręką? Zapraszamy do lektury poniższego rankingu. Oto top 10 małych telefonów, które warto kupić w 2023 roku.

Jaki mały smartfon kupić? Top 10 małych telefonów 2023

Producenci smartfonów stale wprowadzają na rynek nowe modele smartfonów, oferując coraz więcej funkcji i możliwości. Małe ekrany komórek odeszły do lamusa, ale boom na duże urządzenia chyba też już mamy za sobą. Wśród smartfonów dostępnych na rynku nie brakuje dziś modeli w wariantach mini. Od niedawna segment ten wypełnił się również składakami, czyli urządzeniami spod znaku "flip phone". Zależy Ci na tym, aby smartfon mieścił się w najmniejszej kieszeni? Chcesz aby dało się go obsługiwać jedną ręką? Zapraszamy do lektury poniższego rankingu. Oto top 10 małych telefonów, które warto kupić w 2023 roku.

Wybór smartfona to niełatwe zadanie, biorąc pod uwagę szeroki asortyment dostępnych modeli na rynku. W przypadku osób preferujących małe urządzenia, podjęcie właściwej decyzji może być jeszcze trudniejsze. Na szczęście nie jest tak, że takich smartfonów nie ma. Istnieje wiele modeli, które łączą w sobie kompaktowe rozmiary z zaawansowanymi funkcjami. Niezależnie od Twoich preferencji i budżetu, mamy nadzieję, że nasza lista top 10 małych telefonów na rok 2023 pozwoli Ci znaleźć coś ciekawego.

Mały smartfon, czyli jaki?

Przygotowując ranking postawiliśmy sobie pewną granicę, aby określić, czym dla nas jest mały smartfon. Wybraliśmy urządzenia, których ekrany oferują przekątną do 6 cali (lub w tej okolicy). Telefony o takiej wielkości wyświetlacza z pewnością zachowują kompaktowe wymiary, a przy tym są wygodne w użytkowaniu jedną ręką i zazwyczaj mieszczą się w małych kieszeniach. Dodatkowo, w naszym rankingu uwzględniamy również smartfony składane, czyli tzw. "flip phones". Choć małe smartfony oferują kompaktowe rozmiary, to właśnie składane modele są ostatnio na topie, jeśli chodzi o urządzenia w wariancie mini. Dzięki zawiasowym mechanizmom "flip phony" można składać na pół. A to oznacza, że po zamknięciu, są one jeszcze mniejsze od tradycyjnych urządzeń. Nie przedłużając, przejdźmy do rankingu!

iPhone 13 mini – najlepszy wybór z systemem iOS

Nasz faworyt to iPhone 13 mini. Najnowszy mały smartfon w rodzinie Apple, wyróżnia się mocnym układem A15 Bionic. Dzięki temu urządzenie oferuje imponującą wydajność, jednocześnie zachowując kompaktowe rozmiary. Wyposażony w 5,4-calowy wyświetlacz OLED, zapewnia ostre kolory i szerokie kąty widzenia. Bateria została ulepszona względem poprzedniego modelu, co pozwala na dłuższe użytkowanie. Warto również zwrócić uwagę na aparaty – zarówno główny, jak i ultraszerokokątny, posiadają większe sensory, co wpływa na lepszą jakość zdjęć. Przydatnymi nowościami są tryb Cinematic, umożliwiający tworzenie filmów z efektem przesuwającej się ostrości, oraz style fotograficzne, które pozwalają na personalizację zdjęć. iPhone 13 mini jest doskonałym wyborem dla kogoś, kto chce zainwestować w mocny mały smartfon i zostać z nim na kilka dobrych lat.

Asus Zenfone 9 – najlepszy mały smartfon z Androidem

Jeśli iOS to nie Twoja bajka i wolisz Androida, polecamy zapoznać się ze smartfonem Asus Zenfone 9. Oferuje on procesor Snapdragon 8 Plus Gen 1 oraz 8 lub 16 GB pamięci RAM (w zależności od wybranej wersji). 5,9-calowy wyświetlacz AMOLED charakteryzuje się świetną jakością obrazu, a także intensywnymi kolorami. Aparaty fotograficzne są tu całkiem niezłe i powinny spełnić większość oczekiwań (choć niektórzy mogą mieć obiekcje do zbyt ciepłej kolorystyki zdjęć). Asus Zenfone 9 oferuje również przyzwoity czas pracy baterii, niezłe osiągi i przyzwoitą cenę, jak na te parametry, zamknięte w małej obudowie.

Samsung Galaxy Z Flip 4 – topowy składany smartfon

Samsung Galaxy Z Flip 4 to pierwszy składak w naszym rankingu, a zarazem nasz faworyt w tym segmencie produktów. Po złożeniu, trudno znaleźć telefon, który byłby mniejszy od niego. Co oferuje to urządzenie? Mamy tu 6,7-calowy ekran FHD, układ Snapdragon 8 Plus Gen 1 i imponującą jak na te wymiary żywotnością baterii. Należy jednak zauważyć, że aparaty, choć poprawione w porównaniu do poprzednich lat, nie są tak dobre jak w przypadku flagowców Samsunga. Będzie to dobry wybór, jeśli zależy Ci na długim okresie wsparcia (aktualizacje systemu).Minusy? Zewnętrzny ekran nie zastąpi nam głównego ekranu. No i nie jest to najtańszy wybór...

Samsung Galaxy XCover 5 – idealny do pracy w trudnych warunkach

Dość ciekawa propozycja to Samsung Galaxy XCover. To jeden z tych smartfonów, które powstają specjalnie dla osób pracujących w trudnych warunkach. Posiada przycisk XCover Key, umożliwiający szybkie uruchomienie latarki. Jest odporny na wodę, kurz i upadki (spełnia normy IP68 oraz MIL-STD 810H). Wyposażono go w wymienną baterię 3000 mAh, co jest dziś ewenementem. Jeśli chodzi o parametry sprzętowe, na pewno nie jest to topka, jak w przypadku iPhona 13 mini lub Galaxy Z Flip 4. Ten smartfon nie powstał jednak z myślą o wybitnych osiągach. Wyświetlacz 5,3-calowy HD+ gwarantuje przeciągną jakość obrazu, ale za to zwiększona czułość na dotyk umożliwia obsługę nawet w rękawiczkach. Osobliwa propozycja w wariancie mini, dla osób, które potrzebują czegoś na prawdę odpornego na uszkodzenia.

iPhone SE (2022) – mały smartfon od Apple w dobrej cenie

iPhone SE (2022) to kolejny mały smartfon od Apple, który oferuje ekran o przekątnej poniżej 6 cali. W przypadku iPhone SE mamy do czynienia z 4,7-calowym wyświetlaczem LCD. Nie jest to może smartfonowe Maserati, ale za to doskonale sprawdza się w małych dłoniach i kieszeniach. Wykorzystując ten sam układ A15 Bionic, który napędza serię iPhone 13. Trudno znaleźć inny telefon w tej cenie, który byłby szybszy i jednocześnie tak mały. Może on spokojnie konkurować z flagowymi Androidami, jeśli chodzi o wydajność. Jeśli chcesz, aby Twój smartfon był jak najmniejszy, a przy tym pozwolił Ci cieszyć się swoją funkcjonalnością przez kilka lat, iPhone SE (2022) powinien być jednym z głównych faworytów.

Samsung Galaxy Z Flip 3 – składak w dobrej cenie

Samsung Galaxy Z Flip 3 oferuje niemal to samo, co model Z Flip 4, a jest przy tym znacznie tańszy. Nie mogło go więc zabraknąć w tym zestawieniu, jako alternatywę dla osób ze skromniejszym budżetem. Z Flip 3 jest dobrym przykładem udanej ewolucji składanych smartfonów. Jakimś cudem Samsung sprawił, że jest on odporny na wodę. Po rozłożeniu otrzymujemy smartfon z 6,7-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. Żywotność baterii i jakość aparatów mogłyby być lepsze, ale to wciąż topowy poziom flagowca!

iPhone 12 mini – jeszcze jeden maluch od Apple

iPhone 12 mini, choć został zastąpiony przez nowszy model iPhone 13 mini, nadal pozostaje doskonałym wyborem w kategorii "małe smartfony". Oferuje 5,4-calowy ekran, 2 aparaty i 64 GB wbudowanej pamięci w podstawowym wariancie. Czego chcieć więcej, gdy zależy Ci przede wszystkim na wydajności i kompaktowych wymiarach. Mamy tu mocny układ A14 Bionic, który w połączeniu z systemem iOS zapewnia bezproblemowe działanie. Dzięki software'owym czarom od Apple 2 obiektywy pozwalają robić naprawdę niezłe zdjęcia. iPhone 12 mini nie jest już oficjalnie dostępny w sprzedaży Apple, więc jego dostępność może nie być tak powszechna jak w przypadku innych modeli.

Huawei P50 – składane dzieło sztuki

Ten smartfon może poszczycić się najbardziej efektownym designem w tym rankingu. To składak zaprojektowany we współpracy z Iris Van Herpen, czyli holenderską projektantką mody. Na ile jest to marketing, a na ile wzornictwo, które wywołuje efekt "wow", pozostawiamy każdemu do subiektywnej oceny. Moduł Ultra Spectrum Camera Matrix zapewnia wysoką jakość zdjęć, a procesor obrazu HUAWEI XD Fusion Pro dostarcza bardzo dobre odwzorowanie kolorów. Duży ekran HDR o proporcjach 21:9 i częstotliwości odświeżania 120 Hz zapewniają bardzo satysfakcjonujące wrażenia wizualne. Smartfon ma także praktyczne funkcje, takie jak tryb Super Privacy oraz wsparcie dla technologii szybkiego ładowania SuperCharge (40 W). Dobry wybór, jeśli usłyszenie "wow, co to za smartfon?!" sprawia Ci radość.

Motorola Razr 2022 – kiedyś to było, a... teraz też jest

Blast from the past. Składane ekrany wywołały duchy przeszłości i wskrzesiły kultową Motorolę w nowoczesnej odsłonie. Model Razr 2022 oferuje ekran AMOLED 144 Hz o przekątnej 6,7 cala, procesor Snapdragon 8+ Gen 1 i 8 GB pamięci RAM. Posiada szybkie ładowanie TurboPower 30 W (bateria o pojemności 3500 mAh). Ekran zewnętrzny pozwala na interakcję z urządzeniem bez otwierania klapki. Mamy też aparat 50 Mpx z bardzo szybkim autofocusem, a także nagrywanie filmów w rozdzielczości 8K z HDR10+. Funkcja Ready For umożliwia przeniesienie ekranu na telewizor lub monitor. Nie zabrakło też przestrzennego dźwięku Dolby Atmos. Kto w 2004 roku zazdrościł kolegom ze szkoły telefonu z klapką Motorola Razr V3, być może teraz może nadrobić zaległości.

Oppo Find N2 Flip – mały składak z Tamagotchi

Oppo Find N2 Flip to ostatni składak w rankingu. Oferuje procesor MediaTek Dimensity 9000+, 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Niezły wybór, jeśli zależy Ci na długim czasie działania. Ma szybkie ładowanie SUPERVOOC 44 W, które potrafi w 23 minuty uzupełnić połowę energii w akumulatorze 4300 mAh. Ten model również pozwoli się wyróżnić – charakteryzuje się elegancką obudową z efektem błyszczącego fioletu. Posiada dwa ekrany, w tym główny o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Aparat o rozdzielczości 50 MP powstał we współpracy z Hasselblad, co gwarantuje przyzwoitą jakość zdjęć. Oppo Find N2 Flip oferuje również NFC, czytnik linii papilarnych w ekranie i wsparcie dla 5G. A skąd Tamagotchi w nagłówku? Na zewnętrznym ekranie można sobie wyświetlić cyfrowe zwierzątko, które umili czas zastępując tapetę.