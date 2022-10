Firma w końcu pokazała swój składany model, który do tej pory sprzedawany był jedynie w Chinach. Po kilku dniach używania spokojnie mogę napisać, że Samsung musi brać się do roboty. Jego Flip doczekał się bardzo mocnego konkurenta.

Motorola ma już doświadczenie w produkcji składanych smartfonów, ale jak do tej pory jej urządzenia nie zdobyły dużej popularności. Pierwszy model miał tylko e-sim, drugi – wysoką cenę i słabą baterię. To sprawiało, że mimo różnych niedociągnięć Flipy Samsunga w zasadzie nie miały konkurencji na rynku małych składanych telefonów. Teraz jednak już ją mają. I to taką, której muszą się bać.

Zaczynając od ceny. Razr 2022 kosztuje 5999 zł. Przez dwa pierwsze dni sprzedaży, czyli od 28 do 30 października, jest tańszy o 500 zł. Galaxy Z Flip 4 w wersji 256 GB – identycznej jak razr 2022 kosztuje 5499 zł. Czyli nieco mniej, w dodatku ma większą renomę. Jednak po kilku dniach używania składaka moto wcale nie uważam, że w tej walce jest bez szans i jeśli kupowałbym takie urządzenie, poważnie myślałbym o dopłacie. Bo motorola zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie dokładnie w tych miejscach, które są słabością Samsunga.

motorola razr 2022 – specyfikacja

Wymiary:

rozłożony: 79.79 x 166.99 x 7.62mm złożony : 79.79 x 86.45 x 16.99mm

Budowa: Gorilal Glasss 5, aluminiowa rama

Waga: 200g,

Wyświetlacz:

główny: P-OLED 6.7 cala, FHD+ 1080 x 2400 pikseli, 393 PPI, proporcje 20:9, HDR10+, odświeżanie do 144Hz zewnętrzny: G-OLED 2.7 cala FHD+, odświeżanie 60Hz

Procesor: Snapdragon 8+ Gen 1, 8GB RAM, 256 GB ROM UFS 3.1 + LPDDR5

Aparaty:

główny 50 MP, f/1.9, 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS; szeroki kąt 13 MP, f/2.2, 121˚, 1.12µm; selfie 32 MP, f/2.5, 0.7µm

Bateria: 3500mAh, ładowanie 30W

Inne: głośniki stereo, IP52, Bluetooth 5.2, NFC, 5G, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo

motorola razr 2022 – budowa

Cytując klasyka: nie ma lipy. Rama – aluminiowa z przeszyciami, mocno ścięta na boki, tak by smartfon dobrze leżał w dłoni. Tył – czyli połowa bez wyświetlacza – pokryta matowym szkłem Gorilla Glass 5, identycznym jak w modelu edge 30 Ultra, o którym pisałem tym tekście. Tam podobało mi się bardzo, nie inaczej jest i tu. Oczka aparatów – klasyczne, nieznacznie wystające nad obudowę, baz żadnych szaleństw. Dolna krawędź – tacka na kartę SIM (ciężko wychodzi), USB-C i głośnik. Drugi jest w szczelinie nad wyświetlaczem. Grają doskonale – głęboko, mięsiście, głośno – jakością dźwięku biją wiele głośników w klasycznych flagowych konstrukcjach. Na prawym boku nad zawiasem mamy super szybki czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem do włączania telefonu. Jest też rozpoznawanie twarzy, działa równie sprawnie. Nad nim dwa niewielkie przyciski do regulacji głośności.

Kilka słów poświęcić trzeba zawiasom. Trzymają bardzo dobrze, smartfon otwiera się z lekkim oporem. Są ładnie wkomponowane w ramę i są sztywne, co pozwala nam ustawiać ekran pod różnym kątem. Nie trzeszczą, nie skrzypią, sprawiają wrażenie przygotowanych na długie użytkowanie, choć to oczywiście wyjdzie w praniu.

motorola razr 2022 – wyświetlacze

Są dwa, oba wykonane w technologii OLED. Pierwszy, zewnętrzny, ma przekątną 2.7 cala. I nie jest tylko malutkim podglądem dla najważniejszych funkcji, ale jest po prostu pełnoprawnym ekranem. Na którym można np. sprawdzić pocztę, media społecznościowe, odpisać na SMS, czy nawet zobaczyć coś na YouTube. Ciekawe, że boczne przyciski do regulacji głośności zamieniają się funkcjami w zależności od tego, na jakim ekranie coś oglądamy. Gdy na małym, górny służy do zwiększania głośności. Gdy otworzymy telefon i go obrócimy, górny automatycznie staje się dolnym do zmniejszania głośności. Czyli nie musimy o niczym myśleć, wszystko zawsze działa wg. naszych przyzwyczajeń.

Drugi, wewnętrzny, ma przekątną 6.7 cala. Najważniejsze jest w nim to, że praktycznie nie widać na nim zgięcia. Telefon oglądało kilku moich znajomych i każdy zaraz na początku sprawdzał, czy ekran załamuje się w połowie. I wszyscy jak jeden mąż mówili, że w zasadzie wyświetlacz jest płaski jak stół. Pod palcem trudno coś wyczuć, niewielkie zgięcie widać gdy odpowiednio będzie padać na niego światło. Ja podczas normalnego używania po prostu zapominałem, że mam do czynienia ze składanym ekranem. W samsungowym Flipie zgięcie w zasadzie cały czas jest widoczne i trzeba się do niego przyzwyczaić. Tu ten problem nie istnieje.

Kąty widzenia są doskonałe, kolory również, odświeżanie może wynosić 144 Hz. Na wyświetlaczu jest naklejona folia, aparat do selfie umieszczono centralnie. Ramki są spore – dla mnie to plus bo smartfon nie sprawia przez to wrażenia delikatnego, poza tym chronią wyświetlacz przed porysowaniem.

motorola razr 2022 – działanie

Snapdragon 8+ Gen 1 ma do pomocy 8 GB RAM. Można go powiększyć o wirtualne 2 GB. Pamięci wbudowanej mamy 256 GB. W AnTuTu Benchmark telefon osiągnął 970053 pkt. Dla przypomnienia – wynik Galaxy Z Flip 4 z tym samym procesorem to zaledwie 577028 pkt. W codziennej pracy wszystko śmiga. Zero zacięć, zero spowolnień, szybkie wgrywanie aplikacji, błyskawiczne uruchamianie programów. Telefon się nie nagrzewa, komfort pracy stoi na najwyższym poziomie.

GPS działa doskonale, jakość połączeń głosowych również jest świetna. Trzeba się przyzwyczaić do położenia modułu NFC, który ewidentnie ulokowano w dolnej połowie urządzenia i właśnie nią, a nie górą, należy przykładać telefon do czytnika.

motorola razr 2022 – oprogramowanie

Tu również nie ma się nad czym rozwodzić, wszystko jest tak jak we flagowych urządzeniach od moto. Oznacza to czystego Androida plus dodatki zamknięte w apce Moto. Jest też bezprzewodowe łączenie Ready For czy efekty wideorozmowy czyli rozmycie tła, audio zoom i śledzenie obiektu. A prowadzenie wideokonferencji ze względu na możliwość zgięcia smartfonu i postawienia go na stole jest bardzo wygodne. Oczywiście można ekran podzielić tak by wyświetlały się dwie aplikacje – znów przy składanym ekranie nagle otwierają się nowe możliwości.

motorola razr 2022 – zdjęcia, filmy

Zestaw obiektywów wygląda następująco:

główny 50 MP, f/1.9, 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS;

szeroki kąt 13 MP, f/2.2, 121˚, 1.12µm;

selfie 32 MP, f/2.5, 0.7µm.

Nie jest więc to zestaw flagowy, ale pod względem możliwości dostajemy dokładnie to samo co we Flipie. Jakość jest na bardzo dobrym poziomie. Jedyne czego bym się przyczepił, to dość duża rozbieżność w zdjęciach z głównego obiektywu i szerokiego kąta. Nieco inne są kolory, te drugie są sporo ciemniejsze, gorsza jest rozpiętość tonalna. Poza tym uwag nie mam. Główny obiektyw rejestruje sporą ilość szczegółów, bardzo ładnie wychodzi rozmycie tła, autofocus jest szybki i się nie gubi. Tryb nocny delikatnie rozjaśnia i wyostrza uęcia. Filmy nakręcimy nawet w 8K, w 4K wszystko jest ładnie stabilizowane optycznie plus elektronicznie, głos jest dobrze zbierany. Można nakręcić film wykorzystując tryb kolor spotowy, gdzie wszystko prócz wybranego przez nas koloru jest czarno białe.

motorola razr 2022 – bateria

Pojemność 3500 mAh nie brzmi zbyt imponująco. A jednak właśnie bateria była moim największym zaskoczeniem w tym urządzeniu. Ani razu nie miałem kłopotu by przebrnąć przez dzień używania telefonu. Regularnie osiągałem ponad 4 godziny SoT, a zostawało mi jeszcze od 25 proc. zapasu energii w dół. Telefon dawał mi pełne poczucie komfortu i bezpieczeństwa – jak dla mnie rewelacja. Naładowanie 30 W ładowarką trwa około 40 min. Szkoda tylko, że nie ma ładowania indukcyjnego – konkurencyjny Flip je ma.

motorola razr 2022 – podsumowanie

Nie ma co ukrywać, telefon bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Po pierwsze – budową i jakością wykonania. Czułem że nie jest to kruche urządzenie z którym trzeba obchodzić się jak z jajkiem, ale normalny, solidny smartfon. Mały i duży jednocześnie. Wiele razy korzystałem z jego zewnętrznego wyświetlacza, który jasne – jest mały, ale jednak już funkcjonalny – po prostu można na nim zrobić coś sensownego. Świetny jest wyświetlacz bez widocznego zgięcia. Działanie jest doskonałe, oprogramowanie również, zdjęcia jak dla mnie są ok., dokładnie tyle się po nich spodziewałem. Bateria bardzo miło mnie zaskoczyła, bałem się 3500 mAh, czyli wartości mniejszej niż w Samsungu. Ale subiektywnie – czułem się pod tym względem pewniej niż z Flipem.

Najbardziej cieszy mnie to, ze Samsung doczekał się w końcu realnej konkurencji.