Kupno auta w Niemczech kusi polskich kierowców dużym wyborem, atrakcyjnymi cenami oraz lepszym stanem technicznym. Wielu zastanawia się, jak kupić auto w Niemczech, żeby zaoszczędzić i uniknąć wpadek.
Jak kupić samochód w Niemczech w 2025 roku? Poradnik od A do Z
W tym poradniku przeprowadzimy Cię przez proces: od wyszukania ogłoszenia i weryfikacji sprzedawcy po formalności po powrocie do Polski. Poznasz realne koszty kupna auta z Niemiec, listę niezbędnych dokumentów oraz praktyczne wskazówki, by bezpiecznie kupić wymarzony samochód.
Auto z Niemiec: dlaczego to wciąż tak popularny kierunek dla Polaków?
Jeśli myślisz o zmianie auta, z pewnością widziałeś ogłoszenia z niemieckich portali. Kupno samochodu z Niemiec od lat kusi dużym wyborem modeli, dobrymi cenami i lepszym stanem technicznym.
Pamiętaj jednak, że samochód z Niemiec może mieć cofnięty licznik lub ukrytą historię powypadkową, dlatego warto dokładnie to sprawdzić, przeczytaj ten artykuł.
Dlatego przed importem aut z Niemiec warto sprawdzić przebieg, aby zyskać spokój i pewność, że inwestujesz bez ryzyka.
Gdzie szukać wymarzonego samochodu? Najlepsze niemieckie strony z autami
Pierwszym krokiem w poszukiwaniu auta są ogłoszenia online. Jeśli zastanawiasz się, gdzie kupić auto w Niemczech, ustal budżet, rocznik i przebieg.
Największą bazę mają Mobile.de i AutoScout24.de, ale sprawdź także strony producentów, aukcje i auta poleasingowe.
Badania pokazują, że najlepiej wybierać ogłoszenia, które można zweryfikować. Jeśli myślisz o tym, jak kupić auto z Niemiec, stawiaj na sprawdzone źródła.
Zanim pojedziesz, ważna jest weryfikacja online. Jak sprawdzić auto z Niemiec?
Zacznij od sprawdzenia auta w sieci. Najpierw poproś sprzedawcę o numer VIN i porównaj zgodność danych. Jeśli chcesz sobie przypomnieć, czym jest numer VIN, zajrzyj do tego artykułu.
A jak sprawdzić samochód z Niemiec w praktyce? Zamów raport historii oparty na danych z rejestrów, ubezpieczycieli i serwisów. Możesz też łatwo sprawdzić źródła danych, z których korzysta carVertical. Warto też dowiedzieć się więcej o firmie carVertical.
Co zawiera raport historii pojazdu carVertical?
Raport historii pojazdu carVertical pozwala w kilka minut sprawdzić auto po VIN i uniknąć kosztownych niespodzianek. Wersja darmowa dekodera potwierdza podstawowe dane, a pełny raport zawiera historię przebiegu, szkód, wpisów serwisowych, zmian właścicieli i status kradzieżowy.
Zobacz przykładowy raport carVertical i przekonaj się.
Wyjazd do Niemiec i oględziny na miejscu: na co zwrócić uwagę?
Przed zakupem auta w Niemczech warto działać według prostej listy:
- Karoseria: sprawdź grubość lakieru i ślady napraw
- Wnętrze: sprawdź fotele, kierownicę i tapicerkę.
- Silnik i podwozie: sprawdź wycieki, korozję, naprawy.
- Jazda próbna: test hamulców, skrzyni, silnika.
- Numer VIN: sprawdź w dokumentach i na nadwoziu.
Niezbędne dokumenty, czyli niemiecki „Brief” i umowa kupna-sprzedaży
Dokumenty do rejestracji auta z Niemiec obejmują oryginały dwóch pozycji:
- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein): zawiera dane techniczne i właściciela pojazdu, w Niemczech należy mieć go zawsze przy sobie podczas jazdy
- Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief): potwierdza dane właściciela i historię pojazdu, bez niego nie zarejestrujesz auta w Polsce ani nie przerejestrujesz w Niemczech
Dodatkowo podpisz umowę kupna-sprzedaży samochodu polsko-niemiecką (Kaufvertrag), najlepiej według sprawdzonego wzoru, aby zabezpieczyć transakcję.
Jak wrócić kupionym autem do Polski? Tablice zjazdowe vs. laweta
Po zakupie samochodu w Niemczech trzeba wybrać sposób powrotu do kraju. Najczęściej są to tablice zjazdowe lub transport na lawecie. Sprawdź tablice, by upewnić się, że auto jest legalne i dopuszczone do ruchu.
- Niemieckie tablice zjazdowe (Ausfuhrkennzeichen): czerwona belka oznacza datę ważności ubezpieczenia, a koszt z polisą to zazwyczaj 50-75 EUR za rejestrację i same tablice.
- Laweta: dobre rozwiązanie, gdy auto nie ma ważnego przeglądu lub jest niesprawne, a koszt transportu z Niemiec do Polski to średnio 1500–1800 zł.
Po powrocie auto należy wyrejestrować w Niemczech i przygotować dokumenty do rejestracji w Polsce.
Formalności i opłaty w Polsce: ile finalnie kosztuje auto z Niemiec?
Import auta to nie tylko akcyza. Przy rejestracji zapłacisz m.in. podatek akcyzowy (3,1% wartości pojazdu do 2000 cm³ lub 18,6% powyżej tej pojemności) oraz ok. 250 - 350 zł za tłumaczenie dokumentów i badanie techniczne. Warto sprawdzić koszty związane ze sprowadzeniem auta, żeby uniknąć niespodzianek.
|Szacunkowe koszty importu i rejestracji auta z Niemiec w Polsce (2025)
|Rodzaj opłaty
|Orientacyjny koszt
|Uwagi
|Podatek akcyzowy
|3,1 % (≤2000 cm³),
18,6 % (>2000 cm³)
|Stawki ujęte dla standardowych aut osobowych.
|Badanie techniczne
|około 98 zł
|Obowiązkowe badanie „zerowe” dla auta sprowadzanego z zagranicy.
|Rejestracja (urząd)
|160 - 256 zł
|W zależności od dokumentów i tablic.
|Tłumaczenie dokumentów
|100 - 200 zł
|Standardowy koszt tłumaczeń przysięgłych dokumentów.
Tłumaczenie dokumentów
Do rejestracji auta z Niemiec wymagane jest tłumaczenie przysięgłe m.in. umowy kupna-sprzedaży i dowodu rejestracyjnego. Koszt takiej usługi to zazwyczaj 100 - 200 zł, w zależności od liczby dokumentów i języka.
Podatek akcyzowy – ile i jak zapłacić?
Akcyza za auto z Niemiec to 3,1% wartości pojazdu (do 2000 cm³) lub 18,6% (powyżej tej pojemności). Takie stawki obowiązują w 2025 roku. Deklarację AKC-U/S złóż w 14 dni, a akcyzę opłać w 30 dni od przywozu auta.
Urząd Skarbowy i VAT-25
Osoby sprowadzające auto z zagranicy muszą rozliczyć transakcję w urzędzie skarbowym. Obecnie formularz VAT-25 nie jest już wymagany, a przy imporcie z UE dla osób prywatnych wystarczy opłacenie akcyzy. Przedsiębiorcy rozliczają VAT w ramach właściwej deklaracji. Warto potwierdzić obowiązki w swoim urzędzie.
Badanie techniczne w Polsce
Badanie techniczne pojazdu jest wymagane przed rejestracją auta z zagranicy i potwierdza, że samochód spełnia polskie normy. Koszt takiego badania to zazwyczaj 100–150 zł w zależności od stacji i stanu pojazdu. Więcej o procedurze przeczytasz tutaj. O powodach, dla których cena może być wyższa, dowiesz się z tego artykułu.
Wydział Komunikacji – ostatni krok do polskich tablic
Aby zakończyć rejestrację auta z Niemiec, złóż wniosek z dowodem własności, Zulassungsbescheinigung Teil I i II, tłumaczeniami, potwierdzeniem akcyzy lub VAT dla auta nowego, wynikiem badania technicznego, dokumentem tożsamości i potwierdzeniem wyrejestrowania w Niemczech. Opłata to około 160 zł. Po złożeniu dokumentów dostaniesz pozwolenie czasowe i tablice.
Niepokoić powinny niski przebieg, brak numeru VIN, nietypowo niska cena czy stockowe zdjęcia.
Poniżej znajdziesz podsumowanie całego procesu zakupu auta z Niemiec:
- Ustal budżet i model.
- Zdobądź i sprawdź numer VIN, zamów raport historii w carVertical.
- Zweryfikuj sprzedawcę, poproś o skany dokumentów.
- Sprawdź karoserię miernikiem lakieru, wnętrze, podwozie.
- Przygotuj dokumenty: Zulassungsbescheinigung Teil I i II, umowę polsko-niemiecką.
- Wybierz powrót do kraju: tablice zjazdowe z ubezpieczeniem lub laweta.
- W Polsce wykonaj tłumaczenia, badanie techniczne, opłać akcyzę i ewentualny VAT.
- Złóż wniosek o rejestrację, zrób opłaty, odbierz tablice oraz pozwolenie czasowe.
Wnioski: Czy nadal warto?
Zakup auta z Niemiec wymaga formalności, ale przy dobrym przygotowaniu jest bezpieczny i opłacalny.
Sprawdź pojazd w raporcie carVertical: poznaj jego historię, potwierdź przebieg, zweryfikuj VIN, uniknij ukrytych usterek i upewnij się, że nie figuruje w rejestrach szkód.
Użyj kodu rabatowego antywebpl i zyskaj dodatkowe 30% zniżki.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Co trzeba mieć, żeby kupić auto w Niemczech?
Dowód tożsamości, umowa kupna-sprzedaży, potwierdzenie zapłaty oraz dokumenty pojazdu (brief, karta pojazdu).
Czy Polak może kupić auto w Niemczech?
Tak, bez żadnych ograniczeń. Wystarczy podpisać umowę, opłacić auto i zabrać komplet dokumentów.
Czy Polak może kupić nowy samochód w Niemczech?
Tak, zarówno w salonach, jak i online. Obowiązują te same formalności co przy zakupie używanego auta.
Gdzie handlarze kupują auta w Niemczech?
Głównie na aukcjach samochodowych, w komisach, salonach dealerskich i od prywatnych sprzedawców.
-
Artykuł powstał we współpracy z carVertical
