e-Doręczenia z nową funkcją. Co się zmieni?

Uruchomienie w Polsce e-Doręczeń, czyli prostszej komunikacji z urzędami przez cyfrowe listy polecone, nie było łatwe. Wielokrotnie przekładane terminy i problemy z działaniem systemu, który oficjalnie ruszył na początku tego roku. Opóźnienia tłumaczone były dobrem wszystkich stron, które z niego będą korzystały. Urzędy miały kilkanaście miesięcy na zapoznanie się z nowymi procedurami i działaniem poszczególnych funkcji i narzędzi gwarantujących szybki i bezpieczny sposób komunikacji elektronicznej. Okazuje się jednak, że w całym tym okresie zapomniano o najważniejszym – wydolności systemu i przygotowania ze strony operatora. W tym przypadku chodzi oczywiście o Pocztę Polską, która po raz kolejny pokazała, że chyba ma spory problem z odnalezieniem się w cyfrowym świecie. Szybko okazało się, że cyfrowa korespondencja, która miała być szybka i bezpieczna, w praktyce okazała się bardziej skomplikowana i nawet same urzędy traciły cierpliwość.

Ostatnie miesiące pokazują jednak, że system się rozkręca i zaczyna działać, jak zakładano. Jednak przed Ministerstwem Cyfryzacji kolejne zadanie, dzięki któremu korzystanie z systemu będzie wygodniejsze i pozwoli na efektywne załatwianie spraw, także w sądzie.

e-Doręczenia wkrótce staną się lepsze. Co przyniosą?

Na ten moment skargi w postępowaniach sądowych można składać elektronicznie, ale tylko w ten sposób:

wniesienie pisma za pośrednictwem ePUAP bezpośrednio na adres epuap właściwego sądu,

przekazanie skargi za pośrednictwem właściwego urzędu, poprzez adres do doręczeń elektronicznych urzędu (ADE), który następnie prześle je do sądu administracyjnego z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP).

Wkrótce będzie można je także wysłać z wykorzystaniem e-Doręczeń, o czym informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Zakłada to projekt ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych, w którym przewidziano, że sądy będą uznawać korespondencję dostarczoną przez e-Doręczenia za skuteczną. Na ten moment nie wiadomo jednak, kiedy przepisy zostaną wprowadzone w życie i kiedy będzie można korzystać z nowych funkcji e-Doręczeń.