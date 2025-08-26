e-Doręczenia z nową funkcją. Co się zmieni?

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada dalsze zmiany w e-Doręczeniach. Ułatwi to kontakt z sądami.
Uruchomienie w Polsce e-Doręczeń, czyli prostszej komunikacji z urzędami przez cyfrowe listy polecone, nie było łatwe. Wielokrotnie przekładane terminy i problemy z działaniem systemu, który oficjalnie ruszył na początku tego roku. Opóźnienia tłumaczone były dobrem wszystkich stron, które z niego będą korzystały. Urzędy miały kilkanaście miesięcy na zapoznanie się z nowymi procedurami i działaniem poszczególnych funkcji i narzędzi gwarantujących szybki i bezpieczny sposób komunikacji elektronicznej. Okazuje się jednak, że w całym tym okresie zapomniano o najważniejszym – wydolności systemu i przygotowania ze strony operatora. W tym przypadku chodzi oczywiście o Pocztę Polską, która po raz kolejny pokazała, że chyba ma spory problem z odnalezieniem się w cyfrowym świecie. Szybko okazało się, że cyfrowa korespondencja, która miała być szybka i bezpieczna, w praktyce okazała się bardziej skomplikowana i nawet same urzędy traciły cierpliwość.
Ostatnie miesiące pokazują jednak, że system się rozkręca i zaczyna działać, jak zakładano. Jednak przed Ministerstwem Cyfryzacji kolejne zadanie, dzięki któremu korzystanie z systemu będzie wygodniejsze i pozwoli na efektywne załatwianie spraw, także w sądzie.
e-Doręczenia wkrótce staną się lepsze. Co przyniosą?
Na ten moment skargi w postępowaniach sądowych można składać elektronicznie, ale tylko w ten sposób:
- wniesienie pisma za pośrednictwem ePUAP bezpośrednio na adres epuap właściwego sądu,
- przekazanie skargi za pośrednictwem właściwego urzędu, poprzez adres do doręczeń elektronicznych urzędu (ADE), który następnie prześle je do sądu administracyjnego z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP).
Wkrótce będzie można je także wysłać z wykorzystaniem e-Doręczeń, o czym informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Zakłada to projekt ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych, w którym przewidziano, że sądy będą uznawać korespondencję dostarczoną przez e-Doręczenia za skuteczną. Na ten moment nie wiadomo jednak, kiedy przepisy zostaną wprowadzone w życie i kiedy będzie można korzystać z nowych funkcji e-Doręczeń.
