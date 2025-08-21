Nietypowe lodówki Samsunga. Będziecie zaskoczeni

Zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) przez firmę Samsung przekształca je w inteligentne centra dowodzenia, które pomagają w organizacji, oszczędzaniu energii i utrzymywaniu produktów w idealnej świeżości na dłużej. Poniżej przyjrzymy się trzem modelom: Samsung Family Hub, Multidoor AI Home i AI z zamrażalnikiem dolnym, aby sprawdzić, jak AI zmienia codzienne życie w kuchni. Po więcej zapraszamy do materiału wideo powyżej.

Materiał powstał we współpracy z marką Samsung.