Nowoczesne technologie wkraczają do naszych domów, a lodówki przestają być jedynie urządzeniami do przechowywania żywności.
Artykuł sponsorowany
Nietypowe lodówki Samsunga. Będziecie zaskoczeni
Kliknij, aby włączyć dźwięk
Reklama
Zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) przez firmę Samsung przekształca je w inteligentne centra dowodzenia, które pomagają w organizacji, oszczędzaniu energii i utrzymywaniu produktów w idealnej świeżości na dłużej. Poniżej przyjrzymy się trzem modelom: Samsung Family Hub, Multidoor AI Home i AI z zamrażalnikiem dolnym, aby sprawdzić, jak AI zmienia codzienne życie w kuchni. Po więcej zapraszamy do materiału wideo powyżej.
To cię zainteresuje Nadchodzą hity! 5 zapowiedzi gier, na które czekasz – i ich odpowiedniki, w które zagrasz już dziś!Kompaktowy projektor z laserową jakością: XGIMI MoGo 4 Laser zachwyca wszechstronnością
Reklama
--
Materiał powstał we współpracy z marką Samsung.
Czytaj dalej poniżej
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu
Reklama