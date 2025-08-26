POLSA coraz poważniej myśli o kosmosie. W kraju powstanie zaawansowany ośrodek

Polska zdaje się być coraz bardziej zaangażowana w działania na rzecz eksploracji kosmosu. Już nie tylko prywatne firmy przejawiają inicjatywę, lecz ta pojawiła się również ze strony Polskiej Agencji Kosmicznej.

Polska stawia kolejny krok w kierunku umocnienia swojej pozycji w europejskiej i globalnej polityce kosmicznej. Trwają rozmowy z Europejską Agencją Kosmiczną dotyczące możliwości utworzenia w naszym kraju wyspecjalizowanego ośrodka badawczo-operacyjnego. Według Polskiej Agencji Kosmicznej, analizowane są obecnie różne modele współpracy, a wśród kluczowych tematów znajdują się status prawny przyszłego centrum oraz jego potencjalna lokalizacja.

POLSA i ESA zacieśniają współpracę

Jak poinformowała POLSA, inicjatywa wpisuje się w szersze działania Polski na rzecz pogłębiania relacji z ESA i zwiększania udziału krajowego sektora kosmicznego w projektach międzynarodowych. Rozmowy prowadzone są zarówno z partnerami zagranicznymi, jak i krajowymi instytucjami. Celem jest wypracowanie takiego modelu współpracy, który odpowiadałby potrzebom Agencji, a jednocześnie uwzględniał potencjał technologiczny i przemysłowy Polski.

Priorytetem pozostaje stworzenie najlepszych możliwych warunków do realizacji przyszłych zadań ESA w Polsce, z jednej strony odpowiadających na potrzeby i oczekiwania Agencji, z drugiej zaś wspierających rozwój polskich kompetencji technologicznych, zwiększających udział krajowego sektora kosmicznego w projektach międzynarodowych oraz wzmacniających strategiczną pozycję Polski w europejskim ekosystemie kosmicznym

– przekazała POLSA w komunikacie.

Premier Donald Tusk potwierdził pod koniec lipca, że Polska rozpoczęła oficjalne starania o powstanie takiego centrum. Do rozmów z dyrektorem generalnym ESA Josefem Aschbacherem został oddelegowany minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak podkreślają przedstawiciele rządu, inicjatywa ma ogromny potencjał gospodarczy, technologiczny i strategiczny.

Eksperci podkreślają, że w ostatnich latach Polska znacząco rozwinęła kompetencje w dziedzinie technologii kosmicznych. Coraz silniejszy sektor przemysłowy, rosnące inwestycje w innowacje oraz aktywność instytucjonalna sprawiają, że Warszawa postrzegana jest w ESA jako stabilny i wiarygodny partner.

Grafika: NASA