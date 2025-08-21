Nadchodzą hity! 5 zapowiedzi gier, na które czekasz – i ich odpowiedniki, w które zagrasz już dziś!

Nie musisz czekać na premiery – już dziś możesz wejść w ten klimat i zagrać w coś, co rozbudzi Twój gamingowy apetyt. Sprawdź najlepsze ceny na Instant Gaming i zacznij swoją przygodę!

Ninja Gaiden 4

Legendarny cykl hack & slash powraca! Ninja Gaiden 4 to widowiskowa przygoda łącząca dziedzictwo Ryu Hayabusy z innowacyjnymi mechanikami walki za które zabiorą się mistrzowie z Platinum Games. Nowy bohater, młody ninja Yakumo, musi stawić czoła cybernetycznym żołnierzom i nadprzyrodzonym bestiom, próbując uwolnić Tokio od pradawnej klątwy. Gra łączy dynamiczny, precyzyjny system walki Team Ninja z efektownością rozgrywki, nagradzając strategię i refleks. Nie pozostaje nam nic innego jak wykorzystać ninjutsu Bloodbind, personalizować uzbrojenie i zmierzyć się z przerażającymi, legendarnymi, technikami. Tryb dla weteranów i nowicjuszy oraz rozbudowana historia czynią z Ninja Gaiden 4 pozycję must-have dla miłośników intensywnych starć.

W oczekiwaniu na Ninja Gaiden możesz w sklepie Instant Gaming nabyć podobną klimatem produkcję: Bayonetta! Pozwoli ona poczuć moc legendarnej wiedźmy i zabierze nas w tysiące widowiskowych starć. Wszystko to podlane zachwycającym, absurdalnym, humorem oraz stylową oprawą – adrenalina i dobra zabawa gwarantowane!

Hollow Knight: Silksong

Przygotuj się na nową metroidvanię od Team Cherry, w której przyjdzie ci wcielć się w Hornet – księżniczkę Hallownest i mistrzynię walki. Osadzona w tajemniczym, różnorodnym, królestwie Pharloom, Silksong to podróż od najniższych czeluści do szczytu cytadeli. Odkrywaj piękne, mroczne, lokacje, rozwijaj zdolności bohaterki i rozwiązuj skomplikowane zagadki, by pokonać potężnych wrogów. Nowy styl walki Hornet, ostry jak igła i spleciony z nićmi jedwabiu, pozwala na bardziej akrobatyczne pojedynki. Przemierzając Pharloom, odkryjesz setki sekretów, spotkasz barwne postaci i zmierzysz się z nieprzewidywalnymi bossami. Gra zachwyca klimatem, muzyką i głębią eksploracji, oferując godziny wymagającej, satysfakcjonującej przygody. Nie bez powodu dotychczasowe przygody Hollow Knighta cieszyły się tak wielką popularnością: tutaj twórcy obiecują jeszcze więcej, lepiej, łatwiej, ciekawiej. Jest na co czekać!

W oczekiwaniu na Hollow Knight: Silkson możesz w sklepie Instant Gaming nabyć podobną klimatem produkcję: Bloodstained: Ritual of the Night ! Ta pozwoli zanurzyć się w gotyckiej, pełnej zagadek, metroidvanii, gdzie każda eksploracja i walka z potworami dostarcza satysfakcji prawdziwym fanom gatunku i... dobrych gier w ogóle! Tytuł obok którego nie można przejść obojętnie!





Lego Party

LEGO Party! to zupełnie nowy wymiar imprezowej zabawy dla czterech graczy: lokalnie i online! Twórcy gry zabierają nas w ku zwariowanej przygodzie, gdzie do odkrycia czeka na nas ponad 60 zwariowanych mini-gier inspirowanych kultowymi seriami LEGO. Wśród nich m.in. LEGO Pirates, LEGO NINJAGO i LEGO Space. Przyjdzie nam rywalizować w nieprzewidywalnych strefach wyzwań, zdobywać złote klocki, ustawiać pułapki i korzystać z najrozmaitszych power-upów. Ponadto każdy z graczy będzie mógł personalizować swoją minifigurkę i z czasem odblokowywać kolejne postacie, by zaskoczyć znajomych. LEGO Party! obiecuje zaskoczyć nas kreatywnością i humorem, a wszystko to dzięki połączeniu klasycznej radość budowania z ekscytującą rywalizacją. Idealna gra na rodzinne wieczory czy imprezę ze znajomymi - warto upewnić się, że wszyscy zasiądą obok siebie. Wówczas przy takich grach jest najwięcej frajdy!

W oczekiwaniu na LEGO Party możesz w sklepie Instant Gaming nabyć podobną klimatem produkcję: Worms World Party Remastered ! To prawdziwy imprezowy hit, który od lat wciąga równie mocno. Wystarczy tylko dać się wciągnąć w turowe starcia pełne szalonych broni i humoru, a uwierzcie. Ani wy, ani wasi przyjaciele nie będziecie mogli oderwać się od tej gry. Idealna propozycja dla wszystkich lubiących dobrą rywalizację bez spięcia!

Ghost of Yōtei

Uwielbiana gra powraca w nowej odsłonie! Tym razem twórcy przenoszą nas do XVII-wiecznej Japonii, na dziką prowincję Ezo, pod majestatyczną górą Yōtei. Atsu, główna bohaterka opowieści, wraca po latach, by zemścić się na Szóstce z Yōtei. Bandytach, którzy zniszczyli jej ród. Ghost of Yōtei to opowieść o odkupieniu, zemście i akceptacji, skupiona na osobistej walce Atsu oraz ewolucji legendy Ducha. Swoboda działania, zadania poboczne, różnorodne krajobrazy i dzika natura surowej północy Japonii budują klimat nieporównywalny z żadną inną grą. Nowa postać, historia i realia historyczne sprawiają, że Ghost of Yōtei to propozycja pełna emocji i niespodzianek - jednocześnie coś obok żaden miłośnik otwartych światów nie będzie mógł przejść obojętnie. To bez wątpienia jedna z najgorętszych premier, których spodziewamy się nadchodzącej jesieni!

W oczekiwaniu na Ghost of Yōtei możesz w sklepie Instant Gaming nabyć podobną klimatem produkcję: Ghost of Tsushima ! To pierwsza część przygody od Sucker Punch, która zabiera nas w podróż po feudalnej Japonii. Przyjdzie nam tam wziąć udział w epickiej opowieści o honorze i walce - wszystko to w czarującym, otwartym, świecie. Pięknym, ale też niebezpiecznym, o czym przekonać się można od wejścia.

Story of Seasons: Grand Bazaar

Kategoria "slow games" ma się doskonale - i od lat ma miliony fanów na całym świecie. Tym razem twórcy Story of Seasons: Grand Bazaar witają nas w Zephyr Town! Miasteczku, gdzie wietrzne łąki i barwni mieszkańcy tworzą wyjątkową atmosferę życia na farmie. Wcielamy się tam w rolę nowego rolnika, który ma przywrócić dawną sławę lokalnemu targowi. Naszym zadaniem jest uprawa roślin, hodowla zwierząt i rozwijanie gospodarstwa, a jednocześnie zarządzanie własnym straganem na cotygodniowym bazarze. Twórcy gry po raz pierwszy w serii pokusili się o pełny dubbing i zestaw nowych mechanik (m.in. wykorzystanie wiatraków do przetwórstwa czy latanie na lotni). Sami decydujemy jakie produkty trafią na stoły mieszkańców: każdy tydzień przynosi nowe wyzwania i szanse na rozwijanie relacji i samego targu. Prace na farmie nie kończą się tylko na pracy, bowiem Zephyr Town tętni życiem również po godzinach, oferując liczne festiwale i lokalne wydarzenia w których warto wziąć udział!

W oczekiwaniu na Story of Seasons: Grand Bazaar możesz w sklepie Instant Gaming nabyć podobną klimatem produkcję: Stardew Valley ! Pozwoli odkryć nam uroki wiejskiego życia, rozwinąć własną farmę i zacieśniać relacje z mieszkańcami miasteczka. Idealna gra na relaks i wielogodzinne odkrywanie sekretów!

