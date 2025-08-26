OPPO Reno14 5G – Mistrz Nocnych Portretów AI z wyjątkowym designem

Nowy OPPO Reno14 5G to połączenie lekkiego i smukłego designu z funkcjami AI, mocną baterią i aparatem, który wyróżnia się w nocnych portretach – smartfon debiutuje ze specjalną ofertą.

Smartfony to nie tylko narzędzia pracy czy komunikacji – to także element stylu życia, a dla niektórych wręcz przedłużenie osobowości. OPPO już od lat stawia na połączenie technologii z estetyką, a nowy OPPO Reno14 5G jest tego najlepszym przykładem. Smukła sylwetka, innowacyjne materiały, mocne parametry i funkcje AI – to wszystko sprawia, że ten model aspiruje do miana smartfona kompletnego. Przyjrzyjmy się bliżej, co kryje w sobie OPPO Reno14 5G i dlaczego może okazać się jednym z ciekawszych wyborów dla osób, które chcą połączyć wydajność z designem.

Mermaidcore w świecie smartfonów – czyli design, który wyróżnia

Słyszeliście kiedyś o efekcie Mermaidcore? To pastelowe odcienie, opalizujące faktury i klimat rodem z podwodnej krainy. OPPO zdecydowało się przenieść tę estetykę na grunt smartfonów i stworzyło Iridescent Mermaid Design. OPPO twierdzi, że to coś więcej niż zwykłe kolory obudowy. To cała filozofia – telefon ma błyszczeć, mienić się, zmieniać barwy pod światłem ,przyciągać wzrok i nie zostawiać odcisków palców.

Model OPPO Reno14 5G jest przy tym jednym z najcieńszych i najlżejszych smartfonów w swojej klasie – 7,42 mm grubości i 187 g wagi. Dzięki temu telefon świetnie leży w dłoni, nie ciąży w kieszeni i jest wygodny nawet przy dłuższym korzystaniu. Ten minimalizm widać też w krawędziach – płaskie boki i delikatnie zaokrąglone rogi sprawiają, że urządzenie wygląda elegancko, a jednocześnie praktycznie.

Velvet Glass – szkło gładkie i odporne

Sam wygląd to nie wszystko. OPPO postawiło także na wrażenia dotykowe. OPPO Reno14 5G jako pierwszy smartfon marki korzysta z technologii Velvet Glass – specjalnie obrabianego szkła, które jest gładkie i nietypowe w dotyku. Efekt? Telefon trzyma się w dłoni przyjemniej niż klasyczne konstrukcje. Co ciekawe, szklana obudowa powstaje z jednego kawałka, co daje płynne przejście między tyłem a modułem aparatu. To detal, ale robi wrażenie – szczególnie, gdy światło zaczyna bawić się na powierzchni urządzenia.

Do tego dochodzi odporność na wodę i kurz w standardzie IP66, IP68 i IP69. To oznacza, że telefon nie tylko przetrwa zachlapanie czy zanurzenie, ale także kontakt z gorącą wodą pod ciśnieniem. Nie wszystkie smartfony mogą się tym pochwalić takim połączeniem.

Wyświetlacz, który nie męczy oczu

Ekran OPPO Reno14 5G to 6,59-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1.5K (460 PPI) z odświeżaniem 120 Hz, oferujący HDR10+ i jasność sięgającą 1200 nitów, dzięki czemu obraz jest wyraźny nawet w pełnym słońcu. 10-bitowa paleta barw zapewnia miliony odcieni i głębię obrazu, a technologia 3840 Hz PWM oraz Adaptive Tone redukują migotanie i automatycznie dopasowują kolory do otoczenia, minimalizując zmęczenie oczu.

Dodatkowo tryby Splash Touch i Glove Mode umożliwiają komfortowe korzystanie z telefonu nawet przy mokrych dłoniach lub w rękawiczkach.

Mistrz Nocnych Portretów AI

OPPO Reno14 5G wyposażono w zaawansowany system fotograficzny oparty na trzech matrycach 50 MP – jednostce głównej z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), aparacie szerokokątnym oraz kamerze do selfie. Dzięki temu telefon pozwala uchwycić każdy szczegół w świetnej jakości, niezależnie od warunków oświetleniowych – szczególnie w nocy.

Jednostka główna z OIS minimalizuje rozmycia podczas zdjęć i nagrań w ruchu, a szeroki kąt daje możliwość uchwycenia rozległych krajobrazów czy grupowych ujęć. Kamera do selfie, również o rozdzielczości 50 MP, sprawia, że portrety są pełne detali i naturalnych kolorów.

Całość wspiera system AI Ultra-Clear Camera, który inteligentnie dostosowuje ustawienia do sceny, oferując funkcje takie jak AI Flash Photography, AI Livephoto oraz Advanced AI Editing. Dzięki nim tworzenie profesjonalnych zdjęć i szybkich postów na social media jest proste i intuicyjne. OPPO Reno14 5G staje się więc nie tylko smartfonem do codziennego użytku, ale pełnoprawnym narzędziem dla twórców treści, którzy oczekują najwyższej jakości zdjęć i płynnej obsługi aparatu.

ColorOS 15 i płynność na lata

Pod designerską obudową Reno14 5G kryje się wydajny hardware połączony z inteligentnym oprogramowaniem. Smartfon napędza MediaTek Dimensity 8400 – procesor zaprojektowany do obsługi wymagających aplikacji, gier i multitaskingu. Wspiera go 12 GB pamięci RAM, co w praktyce oznacza, że możesz mieć otwartych kilkanaście aplikacji jednocześnie i nadal korzystać z telefonu bez przycięcia.

Najważniejszym elementem systemu jest Trinity Engine – zestaw algorytmów, które inteligentnie zarządzają pamięcią, procesorem i GPU. Dzięki temu telefon szybciej wczytuje aplikacje, a nawet przy dużym obciążeniu pozostaje płynny. System sam uczy się Twoich nawyków i optymalizuje działanie pod Twoje potrzeby – czy to podczas grania, czy obróbki zdjęć.

Druga ważna technologia to Luminous Rendering Engine. To całkowicie przebudowany system animacji Androida, który sprawia, że przejścia między aplikacjami wyglądają bardziej naturalnie, a przewijanie przypomina ruch fizycznych obiektów.

Warto podkreślić, że OPPO nie myśli wyłącznie o teraźniejszości. Dzięki optymalizacjom oraz pięciu dużym aktualizacjom ColorOS, Reno14 5G ma zachować płynność działania nawet po kilku latach intensywnego użytkowania.

Granie na poważnie

OPPO Reno14 5G to też świetny wybór dla fanów mobilnego gamingu. Dlaczego? Po pierwsze AI Game Highlights. Telefon automatycznie wyłapuje najlepsze momenty w grach – czy to efektowne eliminacje w PUBG Mobile, czy akcje w MLBB – i składa je w krótkie klipy. Nie trzeba więc ręcznie męczyć się z montażem, bo jedno stuknięcie wystarcza, by wyglądać jak rasowy streamer.

Do tego dochodzi Game Capture – nagrywanie dynamicznych 15- lub 30-sekundowych fragmentów rozgrywki, efektownych skinów czy losowań kart. Zamiast zwykłych screenshotów można też robić mini-filmiki Livephoto, które nie drenują baterii.

No i jest jeszcze Immersive Gaming. W praktyce oznacza to dwie rzeczy – technologię Footstep Sound Boost, która pozwala łatwiej namierzyć przeciwnika po dźwięku kroków (tak, nawet przez słuchawki Bluetooth), oraz funkcję Silent Launch – dzięki niej gra uruchamia się bez typowego „drącego się” ekranu startowego. Idealne, jeśli grasz w miejscu publicznym i nie chcesz, żeby wszyscy dookoła wiedzieli, że właśnie odpalasz Call of Duty.

Bateria na dwa dni i szybkie ładowanie

Mimo smukłej obudowy OPPO Reno14 5G mieści w sobie akumulator o pojemności 6000 mAh. To przekłada się na nawet dwa dni pracy przy standardowym użytkowaniu, a w grach takich jak Mobile Legends: Bang Bang smartfon potrafi wytrzymać do 10 godzin na jednym ładowaniu.

Premierowy smartfon wspiera też technologię szybkiego ładowania SUPERVOOC o mocy 80W, która pozwala uzupełnić energię do 100% w 48 minut. Co więcej, już 10 minut ładowania wystarczy, by korzystać ze smartfona przez około 12,8 godziny rozmów, 13 godzin słuchania muzyki na Spotify albo 6,5 godziny oglądania YouTube’a.

Oferta na start – bonusy dla pierwszych kupujących

Premiera serii OPPO Reno14 5G w Polsce została połączona ze specjalną ofertą. Każdy, kto zdecyduje się na zakup modelu OPPO Reno14 5G, lub tańszej wersji - OPPO Reno14 FS 5G, w terminie od 26.08 do 23.09.2025 r., otrzyma 3 lata gwarancji oraz możliwość skorzystania z dwóch bezpłatnych wymian wyświetlacza w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu.

Na początek sprzedaży dostępne będą dwa warianty:

OPPO Reno14 5G – 2 799 zł (12/256 GB)

OPPO Reno14 FS 5G – 1 899 zł (12/512 GB)

Oferta obejmuje oba modele na identycznych warunkach, dzięki czemu niezależnie od wyboru klienci zyskują dodatkowe zabezpieczenie na start.

Płatna współpraca z marką OPPO