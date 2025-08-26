YANGWANG U9 z rekordem prędkości dla aut elektrycznych

Model U9 w specjalnej wersji torowej (Track Edition) osiągnął prędkość 472.41 km/h, udowadniając, że dominacja silników spalinowych w segmencie hipersamochodów wcale nie jest przesądzona. Wydarzenie miało miejsce 8 sierpnia 2025 roku na renomowanym niemieckim torze testowym ATP Automotive Testing Papenburg.

YANGWANG U9 Track Edition z rekordem prędkości

Sercem YANGWANG U9 Track Edition jest rewolucyjna platforma e⁴, pierwszy na świecie system napędowy z czterema niezależnymi silnikami elektrycznymi, z których każdy jest w stanie osiągnąć prędkość 30 000 obrotów na minutę. Każdy z silników generuje moc 555 kW, co łącznie daje ponad 3000 koni mechanicznych. Taka moc, w połączeniu z masą pojazdu, przekłada się na zdumiewający stosunek mocy do masy wynoszący 1217 KM na tonę, co stawia U9 w absolutnej czołówce światowej motoryzacji.

Ustanowienie rekordu prędkości to jednak nie tylko kwestia mocy, ale przede wszystkim stabilności i precyzji prowadzenia. Tu kluczową rolę odgrywają dwa zintegrowane systemy: wspomniana już platforma e⁴ oraz inteligentna kontrola nadwozia DiSus-X. System wektorowania momentu obrotowego, dzięki czterem niezależnym silnikom, monitoruje nawierzchnię i dostosowuje moment obrotowy każdego koła ponad 100 razy na sekundę. Gwarantuje to pełną kontrolę i eliminuje ryzyko poślizgu nawet przy ekstremalnych prędkościach. Równolegle system DiSus-X w czasie rzeczywistym dokonuje korekt w zawieszeniu każdego koła, minimalizując przechyły nadwozia i maksymalizując przyczepność opon do jezdni. To podwójne zabezpieczenie stabilności pojazdu było kluczowe dla bezpieczeństwa i sukcesu całej próby.

Wersja torowa, która pobiła rekord, bazuje na architekturze znanej z cywilnego modelu U9, jednak została wzbogacona o pionierskie rozwiązania. Należy do nich pierwsza na świecie seryjnie produkowana platforma o bardzo wysokim napięciu 1200V, która współpracuje z zaawansowanym systemem zarządzania temperaturą, zaprojektowanym do pracy w ekstremalnych warunkach. Co istotne, U9 Track Edition zachowuje aerodynamiczny design swojego drogowego odpowiednika, oferując opcjonalnie wzmocniony przedni splitter z włókna węglowego, który jest już w masowej produkcji. W celu zapewnienia maksymalnej przyczepności i trwałości przy tak ogromnych prędkościach, YANGWANG we współpracy z firmą Giti Tire opracował specjalne opony torowe typu semi-slick o zoptymalizowanej mieszance i unikalnym bieżniku.

Za kierownicą rekordowego bolidu zasiadł niemiecki kierowca wyścigowy Marc Basseng, który... w 2024 roku ustanowił poprzedni globalny rekord prędkości samochodu elektrycznego. Jego słowa po wyjściu z kokpitu najlepiej podsumowują skalę postępu technologicznego: „W ubiegłym roku sądziłem, że osiągnąłem szczyt możliwości. Nie spodziewałem się, że tak szybko pobiję swój własny rekord — a jednak oto jesteśmy, na tym samym torze, z nowymi technologiami, które to umożliwiły”. Ten sukces to nie tylko nowy wpis w księdze rekordów, ale przede wszystkim dowód na to, że w samochodach elektrycznych drzemie ogromny potencjał.