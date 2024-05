Podpowiadamy, jak dodać prawo jazdy do mObywatel 2.0

mPrawo jazdy to innowacyjne podejście do dokumentów, które przynosi wiele korzyści i ułatwień. Dzięki wykorzystaniu aplikacji mObywatel 2.0 możesz przechowywać informacje o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów w formie elektronicznej. Ten artykuł podpowie, jak skonfigurować usługę.

Tekst aktualizowany 2.05.2024.

mPrawo jazdy: Nowoczesne rozwiązanie dla kierowców

mPrawo jazdy to innowacyjne podejście do dokumentów kierowcy, które przynosi wiele korzyści i ułatwień. Dzięki wykorzystaniu aplikacji mObywatel możesz przechowywać informacje o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów w formie elektronicznej na smartfonie. Ten artykuł podpowie, jak skonfigurować tę usługę.

mPrawo jazdy to nic innego, jak cyfrowe odwzorowanie Twoich uprawnień do prowadzenia pojazdów. To wygodne i praktyczne narzędzie w rękach każdego kierowcy, który nie chce nosić przy sobie papierowych dokumentów. Wystarczy smartfon i możesz mieć dostęp do swojego prawa jazdy, bez konieczności sięgania po fizyczną wersję "prawka".

Aplikacja mObywatel 2.0 i mPrawo jazdy

Aplikacja mObywatel pełni rolę cyfrowego portfela na dokumenty. Wykorzystuje aktualne dane przechowywane w rejestrach państwowych, m.in. takich jak Centralna Ewidencja Kierowców (CEK). Dzięki temu mPrawo jazdy w aplikacji mObywatel jest zawsze aktualne i odzwierciedla wszelkie zmiany związane z Twoim statusem kierowcy. Co ważne, wszystkie informacje przechowywane w mPrawie jazdy są zaszyfrowane, co zapobiega nieuprawnionemu dostępowi do nich. Cyfrowy dokument kierowcy posiada też certyfikat potwierdzający jego autentyczność, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo informacji.

mPrawa jazdy: Gdzie może się przydać?

Korzystanie z mPrawa jazdy jest niezwykle proste. Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji mObywatel na swoim smartfonie, możesz zalogować się przy użyciu swojego profilu i aktywować mPrawo jazdy. Po wykonaniu tych kroków zyskasz dostęp do swojego cyfrowego prawa jazdy w aplikacji. Wystarczy pokazać ekran z widokiem mPrawa jazdy na żądanie, np. policjantowi podczas kontroli drogowej lub pracownikowi wypożyczalni samochodowej. To proste rozwiązanie eliminuje potrzebę noszenia fizycznego dokumentu przy sobie i ułatwia potwierdzenie swoich uprawnień. Oto jak dodać prawo jazdy do mObywatel.

Jak dodać prawo jazdy do mObywatel 2.0 w kilka sekund

Po pierwszej instalacji aplikacji mObywatel 2.0 należy ją aktywować i zalogować się do swojego konta. Następnie klikamy „+” i dodajemy dokument potwierdzający tożsamość (np. mObywatel). Kolejny krok to wybór przycisku „Dodaj” w sekcji Dokumenty". Z listy wybierz mPrawo jazdy i zaakceptuj regulamin. Potwierdź tożsamość przez Profil Zaufany lub bank. Weryfikując tożsamość, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Po pomyślnej weryfikacji na ekranie załaduje się wizualizacja Twojego cyfrowego prawa jazdy.

Źródło: Unsplash

Gdzie przyda się mPrawo jazdy?

mPrawo jazdy jest przydatne w różnych sytuacjach. Możesz z niego skorzystać podczas wypożyczania samochodu, gdy pracownik wypożyczalni poprosi o dokument potwierdzający Twoje uprawnienia do prowadzenia pojazdów. W przypadku kontroli drogowej mPrawo można łatwo udostępnić policjantowi. Ponadto, mPrawo jazdy może być użyteczne przy potwierdzaniu swoich uprawnień do prowadzenia pojazdu w innych sytuacjach, takich jak zakup ubezpieczenia czy identyfikacja podczas czynności urzędowych.

Czy trzeba wozić ze sobą fizyczne prawa jazdy?

Ktoś może napisać: "halo, halo! Przecież wożenie ze sobą "prawka" nie jest już konieczne!". To prawda. Ale posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości na pewno nie zaszkodzi.

Pamiętaj też, że wraz z mPrawem jazdy dostępny jest licznik punktów karnych, dzięki któremu od ręki sprawdzisz stan swojego niechlubnego konta. Papierowe prawo jazdy na pewno nie oferuje takiej opcji!

Czy mPrawo jazdy jest płatne?

Aplikacja mObywatel 2.0 oraz aktywacja cyfrowych dokumentów, takich jak mPrawo jazdy, są bezpłatne. Pobieranie danych z internetu może jednak wiązać się z opłatami zgodnie z taryfą operatora sieci komórkowej. Przed korzystaniem z mPrawa jazdy, warto sprawdzić, czy Twój plan taryfowy obejmuje transmisję danych lub skonsultować się z operatorem w celu uzyskania informacji na ten temat.