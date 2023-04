Kindle urósł do miana synonimu dla czytników ebooków, podobnie jak iPad zastępuje wszystkim słowo tablet. Czy to faktycznie najlepsze czytniki na rynku? Co należy o nich wiedzieć? Którego Kindle wybrać?

Czytniki Kindle to produkt Amazonu - największej internetowej księgarni świata. I fizycznej, i cyfrowej. Czytniki są blisko zintegrowane z ekosystemem Amazonu - sklepem oraz usługami subskrypcyjnymi tej firmy, ale istnieje też możliwość wgrywania własnych książek cyfrowych: z Kindle'ami kompatybilne są ebooki w formacie *.mobi oraz *.epub, a także dokumenty doc oraz pdf. Można to zrobić lokalnie, ale też i przez Internet przy użyciu chmury Amazonu i wbudowanego Wi-Fi w czytniki. Wtedy do naszej dyspozycji jest funkcja synchronizacji Whispersync, która pozwala na czytanie tych samych ebooków na innych urządzeniach Kindle oraz tam, gdzie są dostępne aplikacje Kindle (iOS i Android). Postępy w czytaniu oraz biblioteka są synchronizowane pomiędzy nimi i czytnikami Kindle.

Czytniki Kindle są sprzedawane nie tylko przez Amazon (polscy klienci mogą korzystać z różnych wersji Amazonu, w tym z Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Francji, ale nie zawsze wszystkie promocje i oferty są dla nas dostępne), lecz także przez lokalne sklepy. Obniżki cen pojawiają się w każdym miejscu, więc jedynym aspektem, na który należy brać poprawkę, to kwestia gwarancji.

E-booki lepsze od zwykłych książek?

Żadne nowoczesne rozwiązania nie zastąpią w 100% analogowych wynalazków, ale mogą sprawić, że wiele czynności z nimi związanymi będzie wygodniejsze. Czytnik ebooków pozwala nam zabierać ze sobą o wiele więcej książek, niezależnie od tego dokąd się wybieramy, a podświetlane ekrany w nowszych modelach umożliwiają na czytanie po zmroku i w trudnych warunkach bez dodatkowego źródła światła. W grę wchodzi też większa swoboda w czytaniu nie tylko na czytniku, ale także na innych urządzeniach, jeśli będziemy odczuwać taką potrzebę. Coraz częściej można też znaleźć ebooki zintegrowane z audiobookami, gdzie pomiędzy tymi dwoma formatami również synchronizowany jest postęp w czytaniu. Dzięki nowym ekranom o wysokiej rozdzielczości i opcji dostosowania barwy światła możemy znacząco zbliżyć wygląd czytanej strony do tego, co doświadczalibyśmy podczas lektury klasycznej książki.

Jakiego Kindle wybrać?

Czy Kindle Paperwhite jest najlepszy?

Kindle Paperwhite nie ma sobie równych, jeśli chodzi o stosunek jakości sprzętu do jego ceny. Najnowsze generacje posiadają ekran o wysokiej rozdzielczości, od zawsze dostępne było podświetlenie, dodano wodoodporność, a najbardziej aktualna 5. generacja zyskała także złącze USB-C i większy ekran. Czytnik działa bardzo sprawnie, dostępnych jest do niego cała masa oryginalnych jak i nieoficjalnych etui oraz akcesoriów. Wydając na niego kilkaset złotych wiemy, że kupujemy czytnik pozbawiony znaczących wad.

Poprzednie generacje Kindle Paperwhite

W chwili obecnej zalecane jest omijanie już 1. generacji Paperwhite'a ze względu na ekran o niskiej rozdzielczości i starsze oprogramowanie. 2. generacja Paperwhite'a dysponuje tymi samymi parametrami, ale nie jest aktualizowana, natomiast 3. generacja Paperwhite'a zyskała wyższą rozdzielczość ekranu (1448 na 1072 pikseli).

Kindle Paperwhite 4

Czwarta generacja Kindle Paperwhite dysponuje niemalże tym samym wyświetlaczem (5 LED zamiast 4), lecz nowa konstrukcja sprawiła, że ekran znajduje się na równi z ramkami i pojawiła się wodoodporność. Dodano łączność Bluetooth do odsłuchiwania audiobooków (tylko tych od Amazonu). Model ten niejako wyparł z oferty Kindle Voyage - poprzedni flagowy model.

Kindle Paperwhite 5

Piąta generacja Kindle Paperwhite oferuje nieco większy ekran 6,8 cala przekątnej, cieńsze krawędzie wokół wyświetlacza i dłuższy czas działania na baterii sięgający 10 tygodni. Wysoka rozdzielczość ekranu zapewnia PPP na poziomie 300, a podświetlenie korzysta z 17 LED-ów, dzięki czemu jest ono mocniejsze i równe. Kindle Paperwhite 5. generacji posiada regulowane podświetlenie w ciepłym kolorze, ale tylko wersja Signature Edition oferuje automatyczne regulowanie podświetlenia dzięki czujnikowi. Kluczowe jest uniwersalne złącze USB-C, które zastąpiło wcześniej obecne microUSB. Droższa wersja Kindle Paperwhite 5. Signature Edition to nie tylko automatycznie regulowane podświetlenie, ale także bezprzewodowe ładowanie i 32 GB wbudowanej pamięci.

Kindle (11. generacja)

Najbardziej podstawowy i najtańszy Kindle 11. generacji to drugi model z oświetleniem z tej półki cenowej czytników Amazonu. Pomimo pojawienia się oświetlenia (4 LED-y), rozdzielczość ekranu nie pozostawiono takiej samej, lecz zwiększono, dlatego współczynnik PPI wynosi 300 przy 6 calach przekątnej. to warunki, w jakich czytanie książek będzie już naprawdę przyjemne, ale należy pamiętać, że model z 2022 roku posiada nowsze złącze USB-C, zaś bateria starczy na około 6 tygodni działania bez ładowania.

Kindle Oasis 3

Jeśli nie posiadacie ograniczenia finansowego przy zakupie czytnika i chcecie wybrać najlepszy, jaki jest dostępny, to właśnie takim urządzeniem jest Kindle Oasis 3. Względem poprzedniej drugiej generacji na pierwszy rzut oka nie zmieniło się nic, ale subtelne poprawki znacząco wpływają na warunki w trakcie czytania. Wewnątrz znalazło się bowiem aż 25 diod doświetlających ekran, a czytnik oferuje regulację barwy oświetlenia dostosowując ją do otoczenia (cieplejsza barwa jest milsza dla oka i bardziej przypomina klasyczny papier, który naturalnie odbija światło).

Poza tym, jest to ta sama aluminiowa obudowa okalająca 7-calowy ekran o rozdzielczości aż 1680 na 1264 pikseli. Czytnik posiada przyciski fizyczne po jednej ze stron, a dzięki akcelerometrowi można go dowolnie obracać. Obudowa jest niesymetryczna także z tyłu - jedna z krawędzi jest wyraźnie bardziej masywna. W ten sposób większość masy urządzenia znajduje się po tej stronie, gdzie trzymamy czytnik, co sprawia, że jest wygodniejszy w obsłudze.

Kindle z reklamami - czy warto?

Na takich rynkach jak niemiecki, brytyjski czy francuski, można natrafić na czytniki Kindle z reklamami. U nas także wiele sklepów sprzedaje te wersje czytników. Jest to pojęcie dość uproszczone, bo w wersji oryginalnej mowa jest o ofertach specjalnych, do których należą reklamy. Sprawa jest bardzo prosta - wybierając czytnik w niższej cenie zgadzamy się na to, by Amazon na różne sposoby mógł promować swoje produkty, usługi i ofertę na czytniku. Objawia się to między innymi poprzez wyświetlanie specjalnych ofert na wygaszaczu ekranu oraz ekranie głównym w jego dolnej części. Jest to drobne uniedogodnienie, które sprawia, że po wybudzeniu czytnika (także przez otwarcie magnetycznego etui) na ekranie widnieje promowana książka lub inicjatywy wspierane przez Amazon. Wtedy wymagany jest jeszcze jeden krok - muśnięcie palcem po ekranie, by odblokować czytnik.

Polecamy również: Książki na Kindle

Duża część sprzedawanych w Polsce czytników Kindle posiada takie reklamy i istnieją sposoby na pozbycie się ich. Można to zrobić kontaktując się z Amazonem i potwierdzając pobyt w Polsce, gdzie specjalne oferty nie obowiązują, więc z nich korzystać nie będziemy. Wtedy zazwyczaj pracownik Amazonu zdalnie wyłączy specjalne oferty na naszym czytniku. Jeśli ta metoda nie zadziała można przejść do sekcji zarządzania urządzeniami w panelu na Amazonie i dopłacić różnicę w cenie.

Czy warto kupić Kindle?

Sprzedawane w Polsce ebooki są dostępne także w formacie *.mobi - zgodnym z czytnikami Kindle - a część oferuje nawet automatyczną wysyłkę na czytnik, dzięki specjalnym adresom e-mail nadawanym przez Amazon. Jest to jakieś uproszczenie, które pozwala wygodnie kupować i przesyłać ebooki na posiadanego Kindle. Nowa strona oraz aplikacja Send to Kindle znacząco ułatwia transferowanie książek na czytniki, dlatego pod tym względem nie mamy się czego obawiać.

Dowiedz się więcej: Empik GO Kindle

Z całej stawki najlepszym wyborem w stosunku jakości do ceny będzie Paperwhite (3. lub wodoodporna 4. generacja), a dla tych, którzy będą chcieli wydać trochę mniej polecany jest podstawowy model, który oferuje już podświetlenie i wyższą rozdzielczość ekranu. Jeśli czytacie bardzo dużo i nie macie oporów przed wydaniem dość sporej sumy gotówki na Kindle Oasis 2/3 (ponad 1000 zł), to flagowy czytnik Amazonu nie powinien Was w ogóle rozczarować. Należy jednak wziąć poprawkę na to, że czytniki Amazonu nie współpracują tak dobrze z polskimi sklepami i usługami (jak Legimi czy EmpiGo) jak chociażby PocketBooki.