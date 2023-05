Każdy zna to powiedzenie, że jak coś jest do wszystkiego, to tak naprawdę jest do niczego. mObywatel w obecnej formie jest świetną aplikacją, a wraz z funkcjami, które pojawią się jeszcze w tym roku będzie kompletną. Tymczasem rodacy - w tym premier Morawiecki, widzieliby w niej jeszcze kilka innych nowych funkcji.

Nowe pomysły na „usprawnienie” i „rozwój” rządowej aplikacji mobilnej mObywatel, zostały zebrane i spisane na tablicy przez odwiedzających stoisko Ministerstwa Cyfryzacji na międzynarodowym kongresie Impact'23.

Minister Cieszyński:

W Poznaniu przeprowadziliśmy wiele dyskusji – z międzynarodowego kongresu wracamy z nowymi pomysłami i jeszcze większą motywacją do dalszych działań w obszarze cyfryzacji. W strefie mObywatela czekali na Was specjaliści z Centralnego Ośrodka Informatyki. Prowadziliśmy badania korytarzowe, pytaliśmy Was, jakie funkcje chcielibyście zobaczyć w nowej wersji apki. Wszystkie odpowiedzi będą analizowane, a najciekawsze zostaną wdrożone w kolejnej odsłonie mObywatela.

Z tego co zobaczyłem na tej tablicy, osobiście tak naprawdę nie dostrzegam tych niezbędnych funkcji, większość z nich byłaby w znikomym użytku, a dla większości osób korzystających z mObywatela niepotrzebnym przeładowaniem tej aplikacji.



Zanim jednak przejdziemy do tych nowych pomysłów, przypomnienie co już w tym roku pojawi się w aplikacji mObywatel - jak dla mnie na tym bym poprzestał.

Aplikację mobilną mObywatel pobrano z mobilnych sklepów do kwietnia tego roku aż ponad 10 mln razy. Osoby ją pobierające na swoje urządzenia, przekonane zostały do tego takimi funkcjami jak dostęp do prawa jazdy, sprawdzanie punktów karnych oraz danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym, polisie OC i karcie pojazdu czy Karta Dużej Rodziny i mLegitymacja emeryta-rencisty.

W tym roku mają się z kolei pojawić takie funkcje jak mDowód czy Karta mieszkańca - już w czerwcu, tymaczasowe prawo jazdy, logowanie przez aplikację do e-administracji - w lipcu czy w końcu długo wyczekiwane zastrzeganie numeru PESEL - już od września.

Minister Cieszyński:

Będziemy największym krajem w Unii Europejskiej, który wprowadził cyfrowy dokument tożsamości – mDowód. Istotą działania Ministerstwa Cyfryzacji jest poprawianie komfortu życia obywateli, w tym ułatwianie im kontaktu z instytucjami publicznymi. Sprawy administracyjne w Polsce będziemy załatwiać szybko i wygodnie.

Nowe pomysły na rozwój aplikacji mObywatel

Przechodząc już do pomysłów, wśród nich pojawiły się takie propozycje, jak mDokumenty dla zwierząt domowych, tłumacz migowy, transmisje meczów kadry reprezentacji Polski, pozwolenie na broń, logowanie do banku lub bankiem do mObywatela, EKUZ, bilety długookresowe czy eparagony.



Zupełnie nie rozumiem, co tu robią mecze kadry reprezentacji Polski, wiem, że są krajowe przepisy, które nakazują stacjom telewizyjnym ich transmisje w otwartych kanałach, ale po co ładować je do mObywatela? Też nie bardzo wiem, co tu robi logowanie do banków, wystarczającym drugi składnikiem do logowania do bankowości elektronicznej jest mobilna autoryzacja w samych aplikacjach naszych banków.



Z kolei premier Mateusz Morawiecki na tablicy tej dodał swoją propozycję w postaci zgłaszania zagrożeń związanych z przemocą domową lub w bezpośrednim otoczeniu. Współczuje ofiarom przemocy domowej, ale nie bez przyczyny zwykle ich pierwszym kontaktem w takiej sprawie są anonimowe telefony zaufania, nie sądzę by w tym celu sięgały po aplikację wymagającą zalogowania. Natomiast w przypadku bezpośredniego zagrożenia, szybciej zadzwonimy na 112, i przynajmniej zostawimy odpowiednim służbom naszą lokalizację, no chyba że premier tym sposobem chce przepchnąć pomysł dokładnego lokalizowania użytkowników mObywatela - wtedy to miałoby więcej sensu, ale nie wiem czy Wam by się spodobało.

Niemniej widać, że popularność mObywatela jest naprawdę duża i pobudza wyobraźnię, zostawiłbym na razie jednak wdrażanie takich pomysłów i skupił się na dostępnych i właściwym wdrożeniu tych, co mają się pojawić w aplikacji w ciągu najbliższych miesięcy.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji.