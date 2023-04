Przez ostatnie miesiące, w administracji rządowej, nie istniał odrębny podmiot odpowiedzialny za cyfryzację. Kompetencje i obowiązki odwołanego ministra przejął premier, a zadania urzędu realizowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. To już jednak przeszłość. Ministerstwo Cyfryzacji wraca 1 maja, a na jego czele stanie Janusz Cieszyński. To doskonale znany polityk, którego nazwisko, zwłaszcza w ostatnim czasie, pojawia się w mediach szczególnie często. Naturalnie ma to związek z trwającym przetargiem na laptopy dla czwartoklasistów.

Z okazji objęcia urzędu ministra Janusz Cieszyński wystosował list do swoich najbliższych współpracowników. Dowiadujemy się z niego, jaka misja i wizja będą przyświecać Ministerstwu Cyfryzacji. Wiemy też jakie zadania nakreślił minister dla swojego urzędu na najbliższy czas. Już teraz mocno trzymamy kciuki za ich realizację, ponieważ założenia prezentują się wyjątkowo ambitnie.

W niniejszym materiale przyjrzymy się temu, z jakimi zadaniami przyjdzie zmierzyć się Cieszyńskiemu i dowodzonemu przez niego zespołowi Ministerstwa Cyfryzacji. Jest ich naprawdę sporo, dlatego skupimy się na tych najistotniejszych z naszego punktu widzenia.

Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński fot. gov.pl

Ministerstwo Cyfryzacji – misja i wizja

Jak czytamy w liście ministra Cieszyńskiego do pracowników Ministerstwa Cyfryzacji, wizją nowego urzędu jest Polska jako najwygodniejsze państwo do życia w Unii Europejskiej. Z kolei misja to tworzenie rozwiązań i koordynowanie działań mających wspierać obywateli, firmy oraz urzędy w kreowaniu cyfrowej rzeczywistości. Rzeczywistości tak samo dostępnej dla każdego mieszkańca Polski, prostej w poruszaniu się oraz efektywnej kosztowo.

Słowa ministra brzmią bardzo górnolotnie. Tłumacząc na bardziej przyziemny język zmiany mają prowadzić do tego, by dostęp do usług świadczonych przez administrację był powszechny i prosty. Zmiany mają sprawić, że mieszkańcy Polski będą załatwiali swoje sprawy urzędowe szybko i łatwo, co przełoży się na niższy koszt funkcjonowania administracji. Tyle teorii. Co z praktyką? Oto konkretne cele i zadania, dzięki którym wizja i misja Ministerstwa Cyfryzacji mają zmienić się w rzeczywistość.

Najważniejsze zadania Ministerstwa Cyfryzacji

Cele, jakie Janusz Cieszyński planuje osiągnąć przy pomocy pracowników Ministerstw Cyfryzacji, zostały podzielone na kilka obszarów. Pierwszy z nich to e-usługi. Minister chce, by aplikacja mObywatel była zainstalowana w telefonie każdego dorosłego Polaka. Dlaczego tak? Zgodnie z założeniami to właśnie z poziomu tej aplikacji mają być dostępne wszystkie usługi administracji. mObywatel ma stać się podstawą architektury informacyjnej państwa, czyli najważniejszym punktem komunikacji między władzą a obywatelami.

Co bardzo istotne, mObywatel ma być aplikacją lubianą i dobrze ocenianą przez użytkowników. Cel? Ocena minimum 4/5 w sklepach App Store i Google Play. Czy uda się go zrealizować? Będzie bardzo trudno, jednak można pokusić się o nieco optymizmu. mObywatel już teraz działa naprawdę nieźle i oferuje sporo przydatnych funkcji. Dalsza rozbudowa, o ile zostanie poprowadzona mądrze, może jeszcze bardziej zwiększyć poziom zadowolenia użytkowników.

mObywatel zainstalowany w telefonie każdego dorosłego mieszkańca Polski? To bardzo ambitny cel

Bardzo istotne są również zadania z zakresu cyberbezpieczeńswa. Minister Cyfryzacji uważa, że Polska powinna dysponować najlepszą w Europie ochroną obywateli przed skutkami cyberataków. Bardzo istotną rolę odegrają tu dostawcy usług. We wzmacnianiu bezpieczeństwa pomogą również kampanie podnoszące świadomość w obszarze cyber, a także odpowiednie finansowanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Jak wyglądają cele Ministerstwa Cyfryzacji w kluczowym obszarze telekomunikacji? Mówiąc w skrócie ma być bardzo szybko i bardzo tanio. Minister chciałby, żeby każdy w Polsce miał dostęp do szybkiego internetu. Ma to być możliwe dzięki pokryciu terytorium kraju dobrej jakości siecią mobile (bez informacji, czy chodzi o 5G). Dodatkowo każdy mieszkaniec Polski powinien mieć możliwość skorzystania z internetu światłowodowego. A wszystko to przy utrzymaniu bardzo niskich cen usług świadczonych przez operatorów (cel: pierwsza trójka w Europie).

Minister stawia na otwartość danych

Przed pracownikami Ministerstwa Cyfryzacji postawiono jeszcze kilka bardzo ambitnych wyzwań. Jedno z nich dotyczy polityki otwartych danych. Polska ma stać się europejskim liderem otwierania danych publicznych. W jaki sposób? Zmiany mają pozwolić na zajęcie pierwszego miejsca w rankingu Open Data Maturity. Otwarcie danych ma być obowiązkowe dla każdego publicznego projektu IT, a działania Ministerstw Cyfryzacji mają cechować się pełną transparentnością dla obywatela.

Na jawności działań administracji rządowej skupiają się również wyzwania z kategorii prawa. Janusz Cieszyński chce, by każda ustawa w Polsce była opiniowana pod względem cyfryzacji. Co więcej, w polskim systemie prawnym ma pojawić się kodeks cyfrowy, nazywany również Biblią Prawa Cyfrowego. W praktyce chodzi o to, by najważniejsze zapisy dotyczące cyfryzacji znalazły się w jednej, dużej, spójnej ustawie. Dokładnie tak, jak ma to miejsce w przypadku prawa cywilnego czy prawa karnego. Zmiany mają również objąć proces legislacyjny. Ten ma być publicznie dostępny, oparty o otwarty na zewnątrz Office 365.

Pozostałe cele dotyczą obszarów polityki międzynarodowej, kompetencji cyfrowych, a także spraw wewnętrznych nowego ministerstwa.

Laptop dla czwartoklasistów - to teraz jedno z najważniejszych zadań Ministerstwa Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji: zadania na 2023 rok

Na koniec przyjrzyjmy się temu, z jakimi zadaniami przyjdzie zmierzyć się pracownikom Ministerstwa Cyfryzacji jeszcze w tym roku. Minister Janusz Cieszyński wyznaczył trzy najistotniejsze:

mObywatel 2.0 : przeprowadzenie wszystkich niezbędnych zmian w prawie, na czele z uchwaleniem nowej ustawy i uruchomienie nowej wersji aplikacji;

: przeprowadzenie wszystkich niezbędnych zmian w prawie, na czele z uchwaleniem nowej ustawy i uruchomienie nowej wersji aplikacji; przekazanie dostawcom kwoty 10 miliardów złotych na budowę szybkiego internetu. Pieniądze mają zostać rozdysponowane w drodze konkursów;

Pieniądze mają zostać rozdysponowane w drodze konkursów; laptopy dla czwartoklasistów- skuteczny i transparentny proces dostawy komputerów dla uczniów i nauczycieli.

Zadań stojących przed Ministerstwem Cyfryzacji jest bardzo dużo. Co ważne, większość z nich to bardzo istotne projekty, które wymagają pilnej realizacji. Byłoby naprawdę dobrze, gdyby obietnice ambitnego polityka okazały się czymś zdecydowanie większym, niż pustymi słowami na dobre otwarcie nowego rozdziału kariery. Mocno trzymamy kciuki za to, by właśnie tak się stało.

Źródło: Janusz Cieszyński [LinkedIn]