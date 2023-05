Hulajnoga elektryczna dla dorosłych i dzieci – na co zwracać uwagę?

Szybki, lekki i z dużym zasięgiem – taki powinien być idealny pojazd elektryczny do letnich wycieczek. Co powiecie na hulajnogę?

Słoneczna pogoda za oknem zachęca do zostawienia samochodu w garażu i wybrania środka lokomocji, który da więcej swobody. W takich sytuacjach najlepiej sprawdzają się małe pojazdy elektryczne, jak hulajnogi czy deskorolki – nie tylko z uwagi na zasięg, ale też względną uniwersalność wiekową użytkowników. W tym materiale skupimy się na najważniejszych cechach pojazdów i wskażemy Wam, na co zwracać uwagę podczas wyboru.

Hulajnogi elektryczne dla dorosłych – na co zwracać uwagę?

Przed zakupem hulajnogi elektrycznej trzeba skupić się na trzech parametrach – zasięgu, maksymalnej prędkości oraz wadze. Te czynniki będą się nieco różnic w zależności od użytkownika i przeznaczenia urządzenia. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak daleko chcemy ją dojeżdżać – czy będzie to tylko szybka podróż na uczelnie kilka ulic dalej, czy może dojazd do pracy na drugim końcu miasta?

Hulajnoga elektryczna zapewnia średnio od 20 do 30 km zasięgu ma jednym naładowaniu, a to w zupełności wystarcza na krótką przejażdżkę po mieście i powrót do domu. Jeśli jednak chcemy mieć pewność, że pojazd nie sprawi niemiłej niespodzianki w ciągu dnia, to lepiej postawić na hulajnogi długodystansowe, takie jak Ruptor R1 czy Motus Pro 10, bo ich zasięg sięga nawet do 80 km.

Hulajnogi elektryczne dla dorosłych powinny być kompaktowe i posiadać funkcję składania. To przydatne gdy zabieramy ją do biura lub szkoły, bo niektóre modele bez tej możliwości potrafią zajmować naprawdę sporo miejsca. A co z maksymalną prędkością? Tu sprawa jest nieco łatwiejsza, bo polskie prawo ogranicza ją do 20 km/h. Wybierając hulajnogę dla dorosłego warto więc trzymać się tego parametru, a niższe prędkości zostawić najmłodszym, bo w ich przypadku bezpieczeństwo jest dużo ważniejsze, niż szybkie dotarcie do celu.

Hulajnogi elektryczne dla dzieci, czyli bezpieczeństwo przede wszystkim

Wspomniałem, że hulajnogi elektryczne dla dzieci i dorosłych to podobne sprzęty. To prawda, bo pojazdów tych niejednokrotnie nie sposób odróżnić na pierwszy rzut oka. Liczą się jednak parametry i dodatkowe wyposażenie, na których rodzic powinien się skupić.

Zacznijmy od wagi. Czy wiecie, że w przypadku niektórych hulajnóg wartość ta może przekraczać nawet 30 kilogramów? Najmłodsi użytkownicy mogą mieć problem z opanowaniem tak ciężkiego pojazdu, dlatego należy celować w modele z przedziału wagowego 12-18 kg.

Źródło: Depositphotos

Prędkość do 20 km/h to już raczej standard, ale na rynku wciąż można znaleźć takie modele, które nie przekraczają 15 km/h, a co za tym idzie, zmniejszają ryzyko brawurowej jazdy przez dzieci. Można także wybrać egzemplarz, który oferuje trzy tryby jazdy – pieszy (z ograniczeniem do ok. 6 km/h), standard (do 15 km/h) i sport, uwalniający pełen potencjał pojazdu (do 20 km/h). Dzięki temu rodzic może wedle uznania regulować prędkość pojazdu dziecka i dostosowywać ją do okoliczności.

Skoro mowa już o prędkości, to warto wspomnieć w tym miejscu o hamowaniu. Hulajnoga elektryczna dla dziecka powinna być wyposażona w hamulec tarczowy i szerokie koła (np. 8,5 cala), by zapewnić odpowiednią przyczepność w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Wiosenno-letnia pogoda potrafi zaskoczyć deszczem, a powstałe w jego skutek kałuże mogą zaszkodzić hulajnodze. Niektórzy producenci są jednak na to przygotowani i stosują w swych pojazdach klasę ochrony IP54, zapewniająca ochronę przed zachlapaniem i pyłem.

Podest każdej hulajnogi – zwłaszcza tej dla dziecka – powinien być antypoślizgowy. Zastosowanie gumowej powierzchni zmniejsza prawdopodobieństwo ześlizgnięcia się z pojazdu. Na koniec dodatki w postaci odblasków. To absolutny obowiązek w przypadku wieczornych przejażdżek, bo dziecko dzięki nim będzie widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa można też rozejrzeć się za modelem, który posiada oświetlenie LED, takie jak NIU KQi3.

A może deskorolka elektryczna?

Alternatywą dla hulajnogi może być właśnie deskorolka elektryczna, będąca połączeniem mobilnego transportu i dziecięcej rozrywki. Ich zasięg to zazwyczaj od 15 do 20 km, a maksymalna prędkość to około 12-15 km/h. Dzięki temu lepiej nadają się na rekreacyjne wypady do parku, niż na dojazdy do pracy, ale rekompensują to niewielkimi rozmiarami i stosunkowo niewielką wagą (ok. 10 kg).

Podobnie jak w przypadku hulajnóg dla dzieci, warto zwracać uwagę na antypoślizgową podstawę, bo w sprawna jazda deskorolką elektryczną wymaga nieco wprawy, a dzięki gumowym elementom w miejscu stawiania stopy unikniemy nieprzyjemnych wypadków – sterowanie pojazdem odbywa się przez odpowiednie balansowanie ciałem.

Źródło: Depositphotos

Jeśli zaś chodzi o rozmiar kół, to warto pamiętać, że najczęściej stosowane są koła 6,5-calowe – na takich bez problemu pojeżdżą zarówno dorośli, jak i dzieci. Jeśli jednak celujemy w jazdę głównie po nierównym podłożu, to lepiej zainwestować w 10-calowe koła, by zapewnić sobie większą stabilność kosztem mniejszej zwrotności.

Hulajnogi i deskorolki elektryczne – gdzie ich szukać?

Omówiliśmy już najważniejsze parametry małych pojazdów elektrycznych, a teraz pora odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie ich szukać? Wspomniane w publikacji modele oraz wiele innych hulajnóg i deskorolek elektrycznych znajdziecie na OleOle!, a jeśli macie pytania odnośnie konkretnych egzemplarzy lub parametrów, to czujcie się swobodnie, zadając je w sekcji komentarzy. Postaramy się rozwiać wątpliwości.