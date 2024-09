iPhone 15 Pro u operatorów. Sprawdzamy ceny bez abonamentu

Już w piątek (prawdopodobnie od 14:00) pojawią się w przedsprzedaży w naszych elektromarketach i u operatorów, najnowsze smartfony Apple - iPhone 16. Jednak jak co roku, premiera nowych modeli to dla niektórych osób okazja do kupienia taniej starszych urządzeń.

Wczoraj informowaliśmy Was o wycofaniu ze sprzedaży ze sklepu Apple smartfonów iPhone 15 Pro, dostępne są one jedynie w ofercie autoryzowanych sprzedawców w Polsce. Jeszcze gorzej to wygląda w przypadku iPhone 14 Pro, te dostępne są tylko na Allegro i innych platformach sprzedażowych.

Ceny iPhone 14 Pro - premiera i teraz Wersja Premiera Allegro 128 GB 6 499,00 zł 3 765,00 zł 256 GB 7 199,00 zł 3 985,00 zł 512 GB 8 499,00 zł 4 285,00 zł 1 TB 9 799,00 zł brak

Przy okazji, sprawdziliśmy wczoraj ceny tych modeli w elektromarketach i na Allegro, dziś przyjrzymy się ich cenom u operatorów, którzy to też są ważnymi i dużymi dystrybutorami sprzętów Apple w Polsce.

Ceny iPhone 15 Pro - premiera i teraz Wersja Premiera Sklep Apple Media Expert EURO RTV AGD Allegro 128 GB 5 999,00 zł brak 4 639,00 zł 4 799,00 zł 4 375,00 zł 256 GB 6 599,00 zł brak 5 199,00 zł 5 399,00 zł 4 915,00 zł 512 GB 7 799,00 zł brak 6 399,00 zł brak 6 499,00 zł 1 TB 8 999,00 zł brak 7 699,00 zł 7 699,00 zł 7 037,94 zł

Niestety, podobnie jak w przypadku elektromarketów, iPhone 14 Pro nie jest już dostępny w ofercie żadnego z operatorów - to tylko pokazuje, jak bardzo popularne są wersje Pro. Jak to wygląda, jeśli chodzi o iPhone 15 Pro? Sprawdźmy tylko wersję 128 GB.

iPhone 15 Pro 128 GB w Orange - bez abonamentu

Zaczynamy alfabetycznie od Orange i od razu od dużego zaskoczenia, bo u tego operatora ceny tego modelu są wyższe, niż w dniu premiery. Dość dziwnie brzmi też tutaj komunikat o dużym zainteresowaniu tym smarfonem - Poszukiwany produkt! Klienci dodali go do koszyka aż 80 razy w ciągu 48 h.

Prawdopodobnie zrobili to z niedowierzania, że tyle kosztuje. Dodałem sam i niestety, w koszyku cena nie chciała się zmienić. Aktualnie, w przededniu przedsprzedaży iPhone 16 Pro 128 GB za 5 299,00 zł, w Orange iPhone 15 Pro 128 GB kupicie za gotówkę w cenie 6 326,00 zł lub w 36 ratach po 175,75 zł.

Dla pewności, że to nie jest jakiś błąd w sprzedaży ratalnej, wybrałem jeszcze opcję kupna go w abonamencie komórkowym za 70 zł miesięcznie, tu również zaskoczenie - cena samego urządzenia to 5 314,82 zł, nadal drożej niż nowy iPhone 16 Pro 128 GB.

iPhone 15 Pro 128 GB w Play - bez abonamentu

Play z kolei, nie ma sprzedaży ratalnej bez abonamentu, ale koszt tego modelu do kupna za gotówkę jest raczej standardowy i wynosi 4 999,00 zł, czyli tysiąc złotych mniej niż w dniu premiery.

iPhone 15 Pro 128 GB w Plus - bez abonamentu

W Plusie na start zapłacimy za ten model 299 zł i później w 12 ratach 0% po 395,82 zł, co da nam w końcowym rozrachunku kwotę 5 048,84 zł, czyli niewiele drożej niż za gotówkę w Play.

iPhone 15 Pro 128 GB w T-Mobile - bez abonamentu

Znowu nieco drożej iPhone 15 Pro 128 GB jest do kupienia bez abonamentu w T-Mobile, bo na start zapłacicie tu podobnie jak w Plusie 299 zł i później w 24 ratach po 200 zł, a więc łączny koszt za samo urządzenie to 5 099,00 zł.

Ceny iPhone 16 - premiera Model 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB iPhone 16 3 999,00 zł 4 499,00 zł 5 499,00 zł brak iPhone 16 Plus 4 499,00 zł 4 999,00 zł 5 999,00 zł brak iPhone 16 Pro 5 299,00 zł 5 799,00 zł 6 799,00 zł 7 799,00 zł iPhone 16 Pro Max brak 6 299,00 zł 7 299,00 zł 8 299,00 zł

Co z iPhone 16? Jak wspominałem, najnowsze modele z tej serii pojawią się w przedsprzedaży w piątek, prawdopodobnie w cenach nie niższych niż z powyższej tabelki cen sklepowych Apple. Przynajmniej tak to wyglądało rok temu, nawet w opcji z abonamentem - iPhone 15 w Orange, iPhone 15 w Play, iPhone 15 w Plus, iPhone 15 w T-Mobile.