iPhone 15 w Orange - ceny w abonamencie

W przedsprzedaży pojawią się wszystkie modele, we wszystkich wariantach pojemności - iPhone 15 i 15 Plus oraz iPhone 15 Pro i 15 Pro Max, u naszych operatorów pokażemy ceny najtańszego modelu iPhone 15 128 GB w najdroższym abonamencie - droższe modele iPhone 15 będą oczywiście relatywnie droższe również w abonamencie.



W sklepie Apple, najtańszy iPhone 15 128 GB wyceniony został w tym roku na 4 699,00 zł.

iPhone 15 128 GB w abonamencie Orange

W ofercie Orange najkorzystniejsze ceny smartfonów dostępne są w abonamencie Plan L za 85 zł miesięcznie. Zawiera on nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 300 GB transferu danych. W pakiecie mamy też usługę CyberOchrona oraz dostęp do Telewizji mobilnej.



iPhone 15 128 GB kupimy w tym abonamencie Orange bez opłaty na start w 36 ratach po 132 zł, a więc łączny koszt za to urządzenie zamknie się nam w kwocie 4 752,00 zł - nieco ponad 50 zł więcej niż cena sklepowa. Liczbę rat można zmienić podczas zamówienia, do wyboru - 6 rat, 12, rat, 24 raty i 36 rat 0%. Niezależnie od wybranej opcji, ostateczny koszt smartfona iPhone 15 nie zmienia się.

Ceny pozostałych modeli iPhone 15 w ofercie Orange, znajdziecie na dedykowanej stronie operatora pod tym linkiem, jak już w pełni ruszy przedsprzedaż. Ceny poszczególnych modeli możecie sprawdzić w sklepie Orange, modyfikując adres linku - dla przykładu powyższy model dostępny jest pod tym adresem.

Z kolei, jeśli interesują Was ceny najnowszych smartfonów Apple w ofertach pozostałych operatorów "wielkiej czwórki", znajdziecie je w osobnych wpisach pod tymi linkami: