iPhone 15 w Play - ceny w abonamencie

Tydzień temu - w zeszły wtorek, miała miejsce oficjalna premiera iPhone 15, z kolei w piątek przyszedł czas na przedsprzedaż najnowszych smartfonów Appla, również u naszych operatorów. Sprawdźmy ceny w Play, który to przedsprzedaż iPhone 15 rozpoczął jeszcze przed weekendem.

Podobnie, jak u pozostałych operatorów, w Play sprawdzamy ceny najtańszej wersji iPhone 15 128 GB, którego to cena „sklepowa” wynosi obecnie 4 699,00 zł.

iPhone 15 128 GB w abonamencie Play

W Play „smartfonowym” planem jest Abonament L za 85 zł miesięcznie, zawierający nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz internet bez limitu danych i prędkości przez pierwszy rok umowy, a w drugim z limitem 240 GB w miesiącu. W cenie abonamentu dostajemy też dostęp do telewizji PLAY NOW przez internet.



iPhone 15 128 GB kupimy w tym abonamencie Play za łącznie 4 699,00 zł, a więc mamy tu cenę sklepową Apple. Na start zapłacimy 499 zł - to najniższa możliwa opłata na początek, później w 24 ratach koszt miesięczny za samo urządzenie wyniesie nas 175 zł.

Ceny pozostałych modeli iPhone 15 w ofercie Play, znajdziecie na dedykowanej stronie operatora pod tym linkiem.

Z kolei, jeśli interesują Was ceny najnowszych smartfonów Apple w ofertach pozostałych operatorów "wielkiej czwórki", znajdziecie je w osobnych wpisach pod tymi linkami: