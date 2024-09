Tradycją stało się już, że wraz z premierą nowych flagowców Apple otrzymujemy Indeks iPhone'a pokazujący, ile musimy pracować, by go kupić. Tegoroczne dane zaskoczą wielu!

Picodi swój Index iPhone'a prezentuje od 6 lat – pierwszy pojawił się w 2018 r. i skupiał się na iPhonie Xs. Z raportu wynikało, że Polacy musieli przepracować średnio 32,5 dnia, by mogli pozwolić sobie na zakup właśnie tego modelu. Od tego czasu, sukcesywnie, firma prezentuje raporty, a z tegorocznej odsłony dowiadujemy się, by kupić iPhone'a 16 Pro musimy przepracować nieco ponad 18 dni. To o prawie 5 dni krócej niż musieliśmy pracować w zeszłym roku, by kupić iPhone'a 15 Pro. Z czego to wynika?

Kilkanaście dni i nowy iPhone 16 Pro jest twój. Wystarczy pracować

Picodi, powołując się na dane GUS, podaje, że przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosi obecnie 8278 zł brutto (5973 zł netto) miesięcznie. Wynika więc z tego, że statystyczny Polak potrzebuje 18,6 dnia roboczego, aby móc uzbierać pieniądze na zakup iPhone’a 16 Pro. Przy założeniu, że odkładane są na niego wszystkie pieniądze, które są zarabiane w tym czasie. Co ważne, w porównaniu ze wskaźnikiem sprzed roku liczba wymaganych dni zmniejszyła się o 4,6 dnia. Niby niewiele, ale patrząc na obecny cennik iPhone'ów w Polsce, Apple pozytywnie nas zaskoczyło. Ceny nowych iPhone'ów są niższe niż to, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze w zeszłym roku przy okazji iPhone'a 15 Pro.

Tegoroczny Indeks iPhone'a dotyczy podstawowego modelu 16 Pro w wersji 128 GB. Ten w naszym kraju wyceniony został na poziomie 5299 zł. Smartfon wersji 256 GB kosztuje 5799 zł, 512 GB wyceniono na 6799 zł, a za wariant z 1 TB trzeba będzie zapłacić 7799 zł. To znacznie mniej niż w zeszłym roku. iPhone 14 Pro debiutował w Polsce w cenie 5999 zł w modelu 128 GB. Nie można też zapominać o iPhone 16 Pro Max, który oferuje większy ekran o przekątnej 6,9 cala i lepszej baterii pozwalającej na oglądanie wideo nawet do 33 godzin na jednym ładowaniu. Jego ceny zaczynają się od 6299 zł za wariant z 256 GB pamięci na dane.

Przedsprzedaż rusza już w ten piątek, 13 września, a iPhone'y na sklepowych półkach pojawią się tydzień później – 20 września.

Indeks iPhone'a 2024. Jak wyglądał w przeszłości?

A jak to wyglądało w przeszłości? Wskaźnik iPhone’a w Polsce w ostatnich latach wyglądał następująco:

2018 r. – 32,5 dnia

2019 r. – 31,8 dnia

2020 r. – 28,3 dnia

2021 r. – 25,9 dnia

2022 r. – 27,6 dnia

2023 r. – 23,2 dnia

Więcej o iPhone 16 Pro i 16 Pro Max oraz pozostałych modelach, w tym iPhone 16 i iPhone 16 Plus przeczytacie w naszych osobnych podsumowaniach. Sprawdźcie też, co Apple zaproponowało w tym roku w kwestii zegarków Apple Watch, w tym Apple Watch Series 10 oraz słuchawek AirPods.

Wskaźnik iPhone’a to coroczny wskaźnik relacji cen iPhone’a do wynagrodzeń, prowadzony przez Picodi.com od 2018 roku.

Wskaźnik iPhone’a 2024 został obliczony na podstawie oficjalnych cen iPhone’a 16 Pro (128 GB), podanych przez lokalne oddziały Apple lub przez autoryzowanych sprzedawców. Przeciętne wynagrodzenia pochodzą ze stron internetowych urzędów statystycznych lub odpowiednich ministerstw i są aktualne na dzień upublicznienia cen iPhone’a w danym kraju. Płace netto uzyskano za pomocą lokalnych kalkulatorów wynagrodzeń. Miesięczne wynagrodzenie podzieliliśmy przez 21 – średnią liczbę dni roboczych w miesiącu. W krajach, gdzie urzędy statystyczne posługują się stawkami tygodniowymi, wynagrodzenie podzieliliśmy przez 5. Wszystkie liczby wraz z listą źródeł w formacie tabeli dostępne są pod tym linkiem.

Źródło: Picodi