To będzie najlepsza aktualizacja jaką mogą wymarzyć sobie właściciele iPhone'ów!

Przez lata wielu użytkowników iPhone'ów była najzwyczajniej w świecie rozczarowana tym, co oferowały nowe wersje systemów iOS tuż po premierze. Festiwal błędów i niedoróbek po tych wszystkich miesiącach wersji beta był dla wielu nie do zaakceptowania, a smartfony po aktualizacji masowo określane były mianem nieużywalnych. Coś na ten temat wiem i coraz częściej też decyduję się jednak odrobinę wstrzymać przed instalacją najnowszej wersji oprogramowania.

fot. Kamil Świtalski

Najwyraźniej Apple też już wie, że nie jest tak idealne, jak wielu chciałby to sobie wyobrażać. Z tej okazji w przyszłym tygodniu mają zadebiutować dwie wersje systemu. I to użytkownicy zadecydują którą z nich zainstalują.

iOS 18 czy iOS 17.7 - sam zadecyduj

Dotychczas nieinstalowanie najnowszej wersji oprogramowania jednoznaczne było z godzeniem się na brak najnowszych poprawek bezpieczeństwa -- bo starsze wersje po prostu ich nie dostawały. W tym roku ma być inaczej, bowiem w najbliższy poniedziałek obok najnowszej wersji systemu, iOS 18, Apple miałoby zaoferować także stabilną wersję iOS 17.7. W niej co prawda zabraknie szeregu nowych opcji na które wielu czeka (nie przesadzam, w końcu można będzie wprowadzić więcej zmian w wyglądzie ekranu głównego), ale pewnym jest, że wszystko będzie działało mniej-więcej dobrze. Bez nieprzewidzianych błędów, które są chlebem powszednim przy premierach najnowszego oprogramowania.

fot. Kamil Świtalski

Apple da nam wybór. Aktualizacja już za kilka dni!

Apple wie co robi - i daje wybór, by wciąż korzystało się z ich sprzętów wygodnie i bezpiecznie. Prawdopodobnie jednak, podobnie jak w ubiegłym roku, po jakimś czasie aktualizacje bezpieczeństwa dla systemu iOS 17 dostępne będą wyłącznie na urządzeniach, które nie doczekały się iOS 18 w ogóle. Do tego czasu jednak, miejmy nadzieję, iOS 18 będzie już bezpieczną, wygodną i dopracowaną opcją.